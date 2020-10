Uno Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

UNO oyunu, ABD menşeili ve son zamanların en popüler masa oyunlarından bir tanesidir. Özellikle kalabalık arkadaş grupları ile eğlenceli vakit geçirmek isterseniz bu oyunu tercih edebilirsiniz.



UNO Nasıl Oynanır?



UNO oyununun oynanmasında bazı kurallar esas alınır. Bunlar;

- Her oyuncuya bir kart seçme hakkı verilir. Bu kart içerisinden en yüksek sayıyı çeken kişi kağıtları dağıtmaya başlar.

- Her oyuncu için yedişer kağıt dağıtılır. Kalan kağıtlar ise masanın orta kısmına kapalı bir şekilde koyulur.

- Masanın ortasındaki kağıtların en üstündeki kağıt açılır. Her oyuncu elinde var olan kağıdını ortadaki kağıt ile eşleştirmek durumundadır. Bu eşleştirme kağıdın rengine, sayısına ya da sembolüne göre yapılabilir.

- Eğer kimsede eşleşen bir kart yoksa ortadaki desteden 1 kat çekilir. Oyuncunun çektiği kart oyunu devam ettiriyorsa, ortaya atabilir. Eğer devam ettiremiyorsa sıra bir sonraki oyuncuya geçer.

- Oyuncular kendi aralarında UNO diyerek yönlendirme yapabilirler. Yani bir oyuncunun elini eğer tahmin edebilirseniz oyunu bitirmemesi için farklı şekillerde onu yönlendirebilirsiniz.



Oyun Kuralları ve Taktikleri



Oyun kurallarının belirlenmesi oyunu kazanma ile ilgilidir. 500 ve üzeri puan kazanan kişi oyunu kazanmış olur. UNO oyununda “2 kart al” kuralı bulunur. Bu kural aslında oyuncunun 2 kart çekmesi ve o el oyun oynamaması ile ilgilidir. UNO oyununda “yön değiştir” kuralı da vardır. Bu kart ile oyun bir anda yön değiştirir. Eğer oyunu sağa doğru ise sola, sol ise sağa gider.



“El değiştir” kuralı oyunun bir sonraki oyuncuya geçmesi ile ilgilidir. UNO oyununda joker ise, bu karta sahip olan oyuncunun istediği rengi belirlemesi ile ilgili bir kuraldır. “4 kart al&joker” bu kartı oynayan kişi oyununu devam edeceği rengi belirler. Ayrıca bu kart, sonraki oyuncunun desteden 4 tane kart çeker ve oyun oynama hakkını kaybeder.



UNO Oyununda Puanlama



UNO oyununda puanlama öncelikle kartların kendi değerleri ile belirlenir. Kartların değeri 0 ile 9 arasındadır. UNO oyununda;

- 2 kart al 20 puan değerindedir.

- Yön değiştirir 20 puan değerindedir.

- Joker kartı 50 puan değerindedir.

- El geçer kartı 20 puan değerindedir.

- 4 kart al joker kartı ise 50 puan değerindedir. Bu kartların tamamı oyuncuya göre toplandığında elde edilen sayı oyayı oyuncunun kazandığı sayıdır.