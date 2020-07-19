Şimdiki Zamanın Hikayesi

Tehlikeli keyif - METİN DEMİREL

İstanbul Boğazı’nın serin sularında yüzmenin keyfi vardır ama grostonluk şileplerin arasında kalma ve akıntıya maruz kalma riskini göze alıyorsanız... Metin Demirel’in Üsküdar’dan çektiği fotoğrafta Boğaz’ın tam ortasında iki çılgın kafadarı görüyoruz.

Balat klasiği - BERCİS TAĞA YILDIRIM

Dar sokakları ve klasik müstakil yapıları ile kendisine has bir havası olan İstanbul’un eski semti Balat’ta gezerken tarihi atmosferi de hissediyorsunuz. Bercis Tağa Yıldırım’ın paylaştığı fotoğrafta Balat sokaklarında turlayan klasik araçlar görülüyor.

Sevimli dostlar - MEHMET BAYRAM

Can dostumuz kedilerin yeri hep bir başkadır hayatımızda. Varlıklarıyla renk katar yaşamımıza. Mehmet Bayram, ürkek bakışlı minik dostumuzu fotoğraflarken de böyle düşünmüş olmalı.

Ay ışığında tatil - DEMET KAFKASYALI

Kaz Dağları ile Madra Dağları arasında yer alan Edremit Körfezi, Anadolu’nun Ege Denizi’ne kıyısı olan harika bir köşe. Yeryüzünün saklı cennetlerinden olduğu da söylenen Edremit Körfezi’nin doğal güzelliği görülmeye değer. Demet Kafkasyalı’nın bizimle paylaştığı bu fotoğrafta Edremit’te ay ışığında sohbet eden insanlar görülüyor.

Kuraklık sinyali

Ülkemizde, hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde birçok bölgede yağış uyarısı yapılıyor. Ancak bazı bölgelerde de aşırı sıcak uyarıları var. Milliyet gazetesi arşivinden kareler, 1994 yılından beri kavurucu sıcağın etkisini yaşayan ülkemizdeki kuraklığı gözler önüne seriyor.

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