BİST118.786-0.02EURO7.850.52USD6.860.07ALTIN399.440.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Şimdiki Zamanın Hikayesi
    ABONE OL
    19.07.2020 - 03:04 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Şimdiki Zamanın Hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Tehlikeli keyif - METİN DEMİREL

    İstanbul Boğazı’nın serin sularında yüzmenin keyfi vardır ama grostonluk şileplerin arasında kalma ve akıntıya maruz kalma riskini göze alıyorsanız... Metin Demirel’in Üsküdar’dan çektiği fotoğrafta Boğaz’ın tam ortasında iki çılgın kafadarı görüyoruz.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Balat klasiği - BERCİS TAĞA YILDIRIM

    Dar sokakları ve klasik müstakil yapıları ile kendisine has bir havası olan İstanbul’un eski semti Balat’ta gezerken tarihi atmosferi de hissediyorsunuz. Bercis Tağa Yıldırım’ın paylaştığı fotoğrafta Balat sokaklarında turlayan klasik araçlar görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Sevimli dostlar - MEHMET BAYRAM

    Can dostumuz kedilerin yeri hep bir başkadır hayatımızda. Varlıklarıyla renk katar yaşamımıza. Mehmet Bayram, ürkek bakışlı minik dostumuzu fotoğraflarken de böyle düşünmüş olmalı.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Ay ışığında tatil - DEMET KAFKASYALI

    Kaz Dağları ile Madra Dağları arasında yer alan Edremit Körfezi, Anadolu’nun Ege Denizi’ne kıyısı olan harika bir köşe. Yeryüzünün saklı cennetlerinden olduğu da söylenen Edremit Körfezi’nin doğal güzelliği görülmeye değer. Demet Kafkasyalı’nın bizimle paylaştığı bu fotoğrafta Edremit’te ay ışığında sohbet eden insanlar görülüyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Kuraklık sinyali

    Ülkemizde, hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde birçok bölgede yağış uyarısı yapılıyor. Ancak bazı bölgelerde de aşırı sıcak uyarıları var. Milliyet gazetesi arşivinden kareler, 1994 yılından beri kavurucu sıcağın etkisini yaşayan ülkemizdeki kuraklığı gözler önüne seriyor.

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    www.milliyet.com.tr’ye gelenler

    Önce çek sonra paylaş!
    En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!

    FOTO yaz 6688’e gönder

    Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle
    Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar,
    Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

    Şimdiki Zamanın Hikayesi

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

    Konya'nın devasa dairesel tarlaları gökyüzünden görüntülendiTürkiye'nin tarla arazisi varlığı bakımından ikinci büyük tarım işletmesi TİGEM Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 311 bin dekar arazisi içindeki her biri 365 dekarlık 84 dairesel tarla, gökyüzünden bakıldığında devasa geometrik desenleriyle ilgi çekiyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

    Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

    Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

    Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

    Operasyona şehit polis Erkan Gökteke'nin adı verildi! 2 kişi gözaltında

    Operasyona şehit polis Erkan Gökteke'nin adı verildi! 2 kişi gözaltında

    Sıradaki Haber