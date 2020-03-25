EvdeKal Evde kaldığınız günleri tatlandıracak 10 dakikalık 5 tatlı tarifi

Evdeyken kendinizi mutfakta buluyorsanız ve farklı tatlı tarifleri denemek istiyorsanız sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz 5 tatlı tarifini sizlere sunuyoruz. Kolay malzemelerle mükemmel tatlılar yapabilir, evde kaldığınız günleri

tatlandırabilirsiniz. Hiç uzatmıyoruz ve sizi direk nasıl yapıldıklarına yönlendiriyoruz. İşte evde kaldığınız günleri tatlandıracak 10 dakikalık 5 tatlı tarifi...

Fıstık ezmeli muz bohçası





Malzemeler:

-6 adet lavaş (küçük boy)

-6 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

-3 adet muz (her bohçada yarım kullanılacak)

-6 yemek kaşığı yer fıstığı (doğranmış)

-6 tatlı kaşığı damla çikolata

-1/2 çay bardağı toz tarçın

-1 çay bardağı toz şeker

-1 su bardağı çikolata sosu (arzuya göre)

Nasıl yapılır?

-1 adet lavaşın tam ortasına, 1 yemek kaşığı fıstık ezmesini yayarak sürün.

-Tam orta kısmına lavaşın kapanmasına engel olmayacak büyüklükte muz yerleştirin.

-Etrafına yer fıstığı parçaları ve damla çikolata serpiştirin.

-Lavaşı önce yanlardan kıvırın ve rulo haline getirip kürdan ile tutturun.

-Önceden ısıtılmış kızgın yağda, altın sarısı renk alana kadar kızartın.

-Bohçalar sıcakken tarçın ve toz şekeri karıştırdığınız karışıma bulayın.

-Arzuya göre çikolata sosuna bandırarak ve sıcak olarak servis edin.

Yumurtasız çikolatalı mus





Malzemeler:

-3 adet avokado

-3 yemek kaşığı kakao

- paket vanilin

-1/2 çay kaşığı tuz

-1 çay bardağı süt

-80 gram eritilmiş bitter çikolata

Nasıl yapılır?

-Bitter çikolatayı benmari usulü eritin.

-Bir mikser kabında veya derin bir kapta, avokado, kakao, vanilin, tuz ve sütü iyice ezin ve karıştırın.

-Tüm malzemeler birbirine karışıp kahverengi rengini aldığında, eritilmiş çikolatayı ekleyin.

-Bir kez daha tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine streç film çekip 1 saat buzdolabında bekletin.

-Servis ederken porsiyonlara ayırın ve üzerini rendelenmiş çikolata ve krem şantiyle servis edebilirsiniz.

Yoğurt bar





Malzemeler:

-250 gram yoğurt

-5 yemek kaşığı bal

-1/2 su bardağı kırmızı meyveler (böğürtlen, yaban mersini, frambuaz)

-4 yemek kaşığı yulaf

-2 yemek kaşığı antep fıstığı içi (iri kıyılmış ve tuzsuz)

Nasıl yapılır?

-Yoğurt ve balı bir kapta güzelce karıştırın.

-Yoğurt-bal karışımını pişirme kağıdı serdiğiniz 20 x 30cm'lik düz tepsiye yayın.

-Üzerine meyveleri, yulafı ve iri parçalanmış Antep fıstıklarını serpin.

-Karışımı en az 5 saat dondurucuda bekletin.

-Yeterince dondurduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla üçgen şeklinde kesin ve bekletmeden afiyetle tüketin.

Hindistan cevizi küpleri





Malzemeler:

-1,5 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

-1/2 su bardağı krema

-5 yemek kaşığı pudra şekeri

-200 gram çikolata

Nasıl yapılır?

-Krema, şeker ve hindistan cevizini güzelce yoğurun.

-Karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz kare bir kaba 1 cm kalınlığında olacak şekilde yayın ve üzerini bir kaşığın tersi yüzüyle güzelce düzleyin.

-Karışımı 30 dakika kadar dondurucuda bekletin.

-Bu sırada bir tencerenin içine 2 parmak kadar su koyun, içerisine cam bir kase oturtun ve çikolatayı benmari usulü eritin.

-Donmuş haldeki karışımı küp küp keserek şekil verin.

-Hazırlamış olduğunuz küpleri çikolataya bulayarak yağlı kağıt üzerine yerleştirin ve 10 dakika daha dondurucuda bekletin.

-Son olarak çikolatalı küplerinizi dilediğiniz gibi süsleyerek afiyetle tüketin.

Üç malzemeli fıstık ezmeli kurabiye





Malzemeler:

-200 gram fıstık ezmesi (şeker ilavesiz)

-200 gram toz şeker

-1 adet yumurta

Nasıl yapılır?

-Fıstık ezmesi, toz şeker ve oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtayı derin bir karıştırma kabına alın.

-Tüm malzemeyi mikser yardımıyla 3-4 dakika kadar karıştırın.

-Elde ettiğiniz kurabiye hamurunu eşit parçalara ayırıp avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin.

-Yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine aralıklı olarak yerleştirin. Bir çatal yardımıyla üzerlerine bastırıp (+) şeklini verin.

-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 8-10 dakika kadar pişirip oda ısısında dinlendirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.