212 Photography Istanbul fotoğraf yarışması başlıyor

212 Photography Istanbul bu yıl 4-14 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek ve İstanbul’un 5 farklı mekanına yayılacak. Her sene bir öncekine kıyasla kapsamını genişleten festival, geçtiğimiz senenin üzerine daha geniş bir platforma taşınıyor. Multidisipliner bir bakış benimseyen festival, bünyesinde gerçekleşen fotoğraf yarışması ile fotoğraf sanatına tutku duyan yeteneklerin kendi seslerini bulmalarını ve bunu geniş kitlelere duyurmalarını sağlamayı amaçlıyor.

10 Şubat – 18 Mayıs 2020 tarihleri arasında başvuruları kabul edecek yarışmanın birincilik ödülü 5.000Euro olarak belirlendi. Yarışma, her yaştan ve milletten, profesyonel ve amatör fotoğrafçıların fotoğraflarını kabul ediyor. Yarışmaya katılmak için festival web sitesinden başvuru yapmak yeterli. Birinciyi, aralarında fotoğraf dünyasının en önemli kurumlarından olan Foam’ın Direktörü Marcel Feil ve Foam’ın Küratörü Kim Knoppers, Avrupa’nın en eski ve önde gelen galerilerinden Photographers Gallery’nin Direktörü Brett Rogers ve daha pek çok önemli ismin yer aldığı değerli bir jüri belirleyecek. Geçtiğimiz senelerde pek çok yeni ismi takipçileri ile tanıştıran Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’nın 2020 başvuruları heyecanla bekleniyor.

Bu senenin hedeflerinden biri de yarışma sonucunda 10’a kalan isimlerin işlerini gezici bir sergi eşliğinde Türkiye çapındaki sanatseverlerle buluşturmak olacak.