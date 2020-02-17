3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifler - Çılbırlı, avokadolu, muhammaralı poşe yumurta
Bu çok pratik pişirme tekniği ile poşe yumurta yapmak artık çok kolay. Kahvaltılarına çeşitlilik katmak isteyenler için Canan Kurban'ın üç farklı poşe yumurtalı kahvaltılık tarifini paylaşıyoruz. Çılbırlı, avokadolu ve muhammaralı poşe yumurtalı kahvaltılık ekmek üstü poşe yumurta tariflerini evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, çılbırlı, avokadolu ve muhammaralı poşe yumurta nasıl yapılır?
Kahvaltıda sadece 3 dakikanızı alacak Canan Kurban'ın pratik poşe yumurta tariflerini sizin için paylaşıyoruz. Kahvaltılarına çeşitlilik katmak isteyenler için üç farklı poşe yumurtalı; çılbırlı, avokadolu ve muhammaralı tariflerini evinizde kolayca yapabilirsiniz. Peki, çılbırlı, avokadolu ve muhammaralı poşe yumurta nasıl yapılır? İşte Canan Kurban'dan malzemeler...
Malzemeler:
Çılbırlı poşe yumurta
-Yoğurt
-Sarımsak
-Yumurta
-Tereyağı
-Zeytinyağı
-Kırmızı pul biber
-Kekik
-Nane
-Tuz
-Çörek otu
Avokadolu poşe yumurta
-Avokado
-Tuz
-Yumurta
-Karabiber
-Kırmızı biber
-Çörek otu
Muhammaralı poşe yumurta
-Muhammara
-Yumurta
-Beyaz peynir
-Tuz
-Karabiber
-Kırmızı biber
-Kekik
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Canan Kurban'ın 3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifleri için videomuzu izleyebilirsiniz.