AÄŸustos Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, Ä°simleri Nelerdir?
Meyve ve sebzeleri Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ayda tÃ¼ketmek insanlar iÃ§in oldukÃ§a saÄŸlÄ±klÄ±dÄ±r. AÄŸustos ayÄ± meyve sebzelerini de AÄŸustos ayÄ±nda tÃ¼ketmek gerekir. AÄŸustos ayÄ± meyve ve sebzeleri hangileridir, isimleri nelerdir sizler iÃ§in derledik.Â
Meyve ve sebzeler Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± ayda daha az hormonlu ve lezzetli olduÄŸu iÃ§in herkesin sevdiÄŸi ve tÃ¼ketmek istediÄŸi ÅŸekilde olur. AÄŸustos ayÄ±nÄ±n meyve ve sebzeleri de AÄŸustos ayÄ±nda gÃ¼zel, saÄŸlÄ±klÄ± ve lezzetlidir.
AÄŸustos AyÄ± Sebzeleri Hangileridir, Ä°simleri Nelerdir?
Yaz mevsiminde bolca tÃ¼ketilmesi gereken, uygun fiyatlarÄ±yla tezgahlarda yer alan sebzeler, sofralarÄ±n vazgeÃ§ilmezidir. Bu sebzeleri tÃ¼ketmek baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirir, Ã§ocuklarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesine yardÄ±mcÄ± olur. Ä°ÅŸte AÄŸustos ayÄ± sebzeleri:
Bamya,
Barbunya,
DolmalÄ±k, sivri, Ã§arliston ve kapya biber,
Kabak,
YeÅŸil Fasulye,
PatlÄ±can,
SalatalÄ±k,
Semizotu,
Domates sebzeleri AÄŸustos ayÄ±nda sÄ±kÃ§a tÃ¼ketilmeli ve yemeklerde eksik edilmemelidir.
AÄŸustos AyÄ± Meyveleri Hangileridir, Ä°simleri Nelerdir?
Lezzetleri ise hem Ã§ocuklarÄ±n hem de yetiÅŸkinlerin sofralarÄ±ndan eksik edilmeyen meyveler, AÄŸustos ayÄ±nÄ±n sÄ±caklarÄ±nda da farklÄ± ÅŸekillerde tÃ¼ketilebilir. Meyveleri olduÄŸu gibi tÃ¼ketmek, yoÄŸurtla yemek veya iÃ§ecek ÅŸeklinde kullanarak vitamin ve minerallerinden yararlanÄ±labilmesi iÃ§in gereklidir. Ä°ÅŸte AÄŸustos ayÄ±nÄ±n meyveleri:
Armut,
ÃœzÃ¼m,
ViÅŸne,
Ä°ncir,
Karpuz,
Kavun,
MÃ¼rdÃ¼m eriÄŸi,
Elma,
Nektarin,
Åžeftali,
BÃ¶ÄŸÃ¼rtlen,
Taze ceviz ve taze fÄ±ndÄ±k,
HÃ¼nnap,
SarÄ± kiraz AÄŸustos ayÄ±nda Ã¼retilen, lezzetli ve saÄŸlÄ±klÄ± olan meyvelerdir.
AÄŸustos AyÄ± YeÅŸillikleri Nelerdir?
AÄŸustos ayÄ±nda yalnÄ±zca meyve ve sebzeler deÄŸil, yemiÅŸler ve yeÅŸillikler de yetiÅŸir. VÃ¼cut direncini arttÄ±rmak, yaklaÅŸan sonbahar griplerinde hastalÄ±klardan korunmak iÃ§in tÃ¼ketilmesi gereken yeÅŸillikler bulunur. Ä°ÅŸte sofralardan ve salatalardan eksik edilmemesi gereken AÄŸustos ayÄ± yeÅŸillikleri:
FesleÄŸen,
Biberiye,
Nane,
Maydanoz,
Dereotu,
Tere,
Reyhan gibi yeÅŸilliklerdir. Ã–zellikle salatalarda bulunmasÄ± gereken bu yeÅŸillikler AÄŸustos ayÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezleridir.
AÄŸustos AyÄ±nÄ±n Meyve ve Sebzeleri NasÄ±l TÃ¼ketilmelidir?
Meyve ve sebzeleri tÃ¼ketirken yapÄ±lmasÄ± gereken bazÄ± kurallar vardÄ±r. Bunlar, meyve ve sebzeleri daha saÄŸlÄ±klÄ± tÃ¼ketmek, vitamin ve minerallerini alarak baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in Ã¶zellikle dikkat edilmesi gereken kurallardÄ±r.
Meyve ve sebzeleri tÃ¼ketmeden Ã¶nce bol su ile yÄ±kamak Ã§ok Ã¶nemlidir. Yiyeceklerin Ã¼zerinde biriken toz ve toprak, mikrop ve bakteri bol su ile yÄ±kanarak giderilebilir. BÃ¶ylelikle uzun yollardan sofralara kadar gelen yiyecekler dolayÄ±sÄ±yla hastalÄ±klardan kurtulmak, saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde beslenmek mÃ¼mkÃ¼n hale gelir.
AÄŸustos ayÄ±na ait meyve ve sebzeleri baÅŸka aylarda tÃ¼ketmemek, hormonlu ve GDO'lu yiyeceklerden uzak durmayÄ± saÄŸlar. AyrÄ±ca meyve ve sebzeleri kendileri yetiÅŸtiren kiÅŸiler yeterli ilaÃ§lamalarÄ± yapmalÄ±, meyve ve sebzeleri olgunlaÅŸtÄ±ktan sonra tÃ¼ketmelidir.
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