AÄŸustos Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, Ä°simleri Nelerdir?

Meyve ve sebzeler Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± ayda daha az hormonlu ve lezzetli olduÄŸu iÃ§in herkesin sevdiÄŸi ve tÃ¼ketmek istediÄŸi ÅŸekilde olur. AÄŸustos ayÄ±nÄ±n meyve ve sebzeleri de AÄŸustos ayÄ±nda gÃ¼zel, saÄŸlÄ±klÄ± ve lezzetlidir.

AÄŸustos AyÄ± Sebzeleri Hangileridir, Ä°simleri Nelerdir?

Yaz mevsiminde bolca tÃ¼ketilmesi gereken, uygun fiyatlarÄ±yla tezgahlarda yer alan sebzeler, sofralarÄ±n vazgeÃ§ilmezidir. Bu sebzeleri tÃ¼ketmek baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirir, Ã§ocuklarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesine yardÄ±mcÄ± olur. Ä°ÅŸte AÄŸustos ayÄ± sebzeleri:

Bamya,

Barbunya,

DolmalÄ±k, sivri, Ã§arliston ve kapya biber,

Kabak,

YeÅŸil Fasulye,

PatlÄ±can,

SalatalÄ±k,

Semizotu,

Domates sebzeleri AÄŸustos ayÄ±nda sÄ±kÃ§a tÃ¼ketilmeli ve yemeklerde eksik edilmemelidir.

AÄŸustos AyÄ± Meyveleri Hangileridir, Ä°simleri Nelerdir?

Lezzetleri ise hem Ã§ocuklarÄ±n hem de yetiÅŸkinlerin sofralarÄ±ndan eksik edilmeyen meyveler, AÄŸustos ayÄ±nÄ±n sÄ±caklarÄ±nda da farklÄ± ÅŸekillerde tÃ¼ketilebilir. Meyveleri olduÄŸu gibi tÃ¼ketmek, yoÄŸurtla yemek veya iÃ§ecek ÅŸeklinde kullanarak vitamin ve minerallerinden yararlanÄ±labilmesi iÃ§in gereklidir. Ä°ÅŸte AÄŸustos ayÄ±nÄ±n meyveleri:

Armut,

ÃœzÃ¼m,

ViÅŸne,

Ä°ncir,

Karpuz,

Kavun,

MÃ¼rdÃ¼m eriÄŸi,

Elma,

Nektarin,

Åžeftali,

BÃ¶ÄŸÃ¼rtlen,

Taze ceviz ve taze fÄ±ndÄ±k,

HÃ¼nnap,

SarÄ± kiraz AÄŸustos ayÄ±nda Ã¼retilen, lezzetli ve saÄŸlÄ±klÄ± olan meyvelerdir.

AÄŸustos AyÄ± YeÅŸillikleri Nelerdir?

AÄŸustos ayÄ±nda yalnÄ±zca meyve ve sebzeler deÄŸil, yemiÅŸler ve yeÅŸillikler de yetiÅŸir. VÃ¼cut direncini arttÄ±rmak, yaklaÅŸan sonbahar griplerinde hastalÄ±klardan korunmak iÃ§in tÃ¼ketilmesi gereken yeÅŸillikler bulunur. Ä°ÅŸte sofralardan ve salatalardan eksik edilmemesi gereken AÄŸustos ayÄ± yeÅŸillikleri:

FesleÄŸen,

Biberiye,

Nane,

Maydanoz,

Dereotu,

Tere,

Reyhan gibi yeÅŸilliklerdir. Ã–zellikle salatalarda bulunmasÄ± gereken bu yeÅŸillikler AÄŸustos ayÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezleridir.

AÄŸustos AyÄ±nÄ±n Meyve ve Sebzeleri NasÄ±l TÃ¼ketilmelidir?

Meyve ve sebzeleri tÃ¼ketirken yapÄ±lmasÄ± gereken bazÄ± kurallar vardÄ±r. Bunlar, meyve ve sebzeleri daha saÄŸlÄ±klÄ± tÃ¼ketmek, vitamin ve minerallerini alarak baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in Ã¶zellikle dikkat edilmesi gereken kurallardÄ±r.

Meyve ve sebzeleri tÃ¼ketmeden Ã¶nce bol su ile yÄ±kamak Ã§ok Ã¶nemlidir. Yiyeceklerin Ã¼zerinde biriken toz ve toprak, mikrop ve bakteri bol su ile yÄ±kanarak giderilebilir. BÃ¶ylelikle uzun yollardan sofralara kadar gelen yiyecekler dolayÄ±sÄ±yla hastalÄ±klardan kurtulmak, saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde beslenmek mÃ¼mkÃ¼n hale gelir.

AÄŸustos ayÄ±na ait meyve ve sebzeleri baÅŸka aylarda tÃ¼ketmemek, hormonlu ve GDO'lu yiyeceklerden uzak durmayÄ± saÄŸlar. AyrÄ±ca meyve ve sebzeleri kendileri yetiÅŸtiren kiÅŸiler yeterli ilaÃ§lamalarÄ± yapmalÄ±, meyve ve sebzeleri olgunlaÅŸtÄ±ktan sonra tÃ¼ketmelidir.

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