Aralık Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Diğer mevsimler gibi aralık ayında da yetişen pek çok meyve ve sebze bulunmaktadır. Bu meyvelerin ve sebzelerin isimlerini öğrenmek de oldukça büyük önem taşımaktadır.

Aralık Ayı Sebzeleri Nelerdir?

Sebze tüketimi şüphesiz her zaman büyük önem taşır. Özellikle sonbahar ve kıs mevsimlerinde tüketilmesi gerekmektedir. Kişilerin sağlığı için sebze tüketimine dikkat edilmesi kadar sebzeleri mevsiminde tüketmek de oldukça önemlidir. Kış mevsiminin ilk ayı olan aralık ayında hangi sebzelerin tüketilmesi gerektiği ise merak konusu olmuştur. Aralık ayında tüketilecek olan sebzeler şunlardır:

- Kırmızı ve beyaz lahana

- Ispanak

- Pazı

- Kereviz

- Bal Kabağı

- Karnabahar

- Brokoli

- beyaz ve kırmızı turp

- Şalgam

- Havuç

- Pancar

- Pırasa

Kış Sebzelerinin Tüketilmesinin Önemi

Kış aylarında güneş ışınlarının azaldığı için virüs ve bakteri kaynaklı pek çok hastalıklar artmaya başlamaktadır. Özellikle havaların soğuması ile birlikte çevremizde birçok hastalıklar oluşmaya başlar. Bu nedenle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin en önemli yolu sebze tüketimi olmaktadır. Kış sebzeleri de hepimizi iyileştirecek birçok fenolik içerik bulunmaktadır.

Kış aylarında ıspanak, brokoli ve pırasa gibi yeşilliklerin bol bol tüketilmesinde fayda bulunmaktadır. Ayrıca içeriğinde bulunan A, C, E,K vitaminleri ile magnezyum ve fosfor içermesinden dolayı yaşlanma karşıtı sebzeler olarak bilinmektedir.

Pırasa ise C ve B6 vitaminleri ve folat bakımından zengin bir sebzedir. İçerdiği gallik asit nedeni ile ıspanak gibi yaşlanma karşıtı özelliği bulunmaktadır. Diğer önemli bir sebze ise karnabahardır. Karnabahar içerisinde folat, potasyum ve indol-3 adlı maddeler bulunur. Bu sayede meme, mide ve kalın bağırsak kanserine karşı koruma sağlamaktadır.

Aralık Ayı Meyveleri Nelerdir?

Sebzeler kadar meyve tüketimi de insan sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Özellikle kış mevsiminde tüketilmesi gereken turunçgillerden olan meyveler yüksek C vitamini içermesi nedeniyle vücudu hastalıklara karşı korumaktadır. Aralık ayında tüketilecek olan meyveler şunlardır:

- Mandalina

- Portakal

- Elma

- Nar

- Greyfurt

- Armut

- Yerli Muz

- Kivi

- Kestane

- Avokado

- Trabzon Hurması