Atatürk Arboretumu Nerede? Atatürk Arboretumu'na Nasıl Gidilir? (2020)

Son yıllarda doğa ile iç içe olmak, şehrin gürültüsünden ve karmaşasından kaçıp sessizliğin ve doğallığın tadını çıkarmak birçok kişinin en çok istediği şey haline gelmiş durumdadır. İstanbul’da bulunan Atatürk Arboretumu sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile daha gün yüzüne çıkmış ve ziyaretçilerin doğa ile baş başa kalmak için gitmeyi tercih ettiği yerlerden biri olmuştur.

Atatürk Arboretumu Nerede?

Doğası ve yemyeşil görüntüsü ile herkesi içine çeken Atatürk Arboretumu İstanbul ilinin Sarıyer ilçesinde bulunmaktadır. Sarıyer ilçesinde bulunan Bahçeköy semtinde ağaçlar ile çevrilen bu alan birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. İstanbul’un bir diğer yeşil bölgesi olan Belgrad Ormanı’na oldukça yakın olan Atatürk Arboretumu İstanbul’un Beşiktaş semtine 35 dakikalık bir mesafede bulunmaktadır.

Atatürk Arboretumu'na Nasıl Gidilir? (2020)

Atatürk Arboretumu'na gitmek isteyen birçok kişi nasıl gidileceğini merak ediyor. Atatürk Arboretumu'na toplu taşıma araçları ile gidilebileceği gibi özel araçlar kullanılarak da gidilebilir. Toplu taşıma araçlarının kullanılması halinde Taksim’den 42T otobüslerine binilebilir. Zincirlikuyu metrobüsünden ise 42T ile arboretuma ulaşılabilir. Sarıyer’den 153 numaraya sahip olan hattaki otobüslere binilebilir. Hacı Osman metrosundan 42HM, Rumeli Hisarüstü’nden ise 59RK’ ya binerek Atatürk Arboretumuna ulaşım kolayca sağlanabilir.