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10.03.2020 - 11:51 |

Babylon'da bu hafta! - 10-14 Mart

Babylon’da bu hafta; müzisyen ve şarkı yazarı Volkan Önol, yerli müzik sahnesinin kendine özgü stiliyle dikkat çeken isimlerinden Melike Şahin, sahne enerjileri ve yorumlarıyla SONIC BOOM, Anadolu’ya ait melodilerden beslenerek psikedelik bir sound sunan Elektro Hafız: “Saz Power” ve Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars sahne alacak.

Babylon'da bu hafta! - 10-14 Mart

Volkan Önol – 10 Mart Salı

Müzisyen ve şarkı yazarı Volkan Önol, 10 Mart’ta Babylon’da!

Üniversite’yi bitirdikten sonra Los Angeles’ta caz eğitimi alan Volkan Önol, kendi besteleri ve müziğine ağırlık vermeye başladıktan sonra Nardis Genç Vokal Yarışması’nda ödül alarak İstanbul Caz Festivali’nde sahne aldı. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini yaptığı “8 Saniye” filmi için seslendirdiği “Gel Benimle” parçasıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendi bestelerinin yanı sıra, caz ve popüler müziğin sevilen parçalara yaptığı düzenlemeleri ve yorumlarını dinleyicisiyle paylaşıyor. Birçok caz ve akustik performanslar sergileyen müzisyenin, yeni şarkılarına eşlik edeceksiniz.

Melike Şahin – 11 Mart Çarşamba

Yerli müzik sahnesinin kendine özgü stiliyle dikkat çeken isimlerinden müzisyen ve şarkı yazarı Melike Şahin 11 Mart’ta sahnede.

Müzik kariyerine öğrenciliği boyunca dahil olduğu müzik korosuyla başlayan Melike Şahin 2011’de BaBa ZuLa ile yollarının kesişmesiyle ilk konserini Berlin’de verdi. 2017’ye kadar BaBa ZuLa ile Meksika, Hindistan, Avustralya, Türkiye ve Avrupa’nın birçok şehrinde 250’nin üzerinde konser verdi. 2017 Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Tony Gatlif filmi “Djam” için 3 şarkı seslendirdi.

2017’de İsrailli grup Boom Pam ile “Beni Yalnız Koma” teklisini paylaşan Melike Şahin; 2017’den bu yana “Deli Kan”, “Tutuşmuş Beraber” ve “Kara Orman” teklilerini yayımladı

SONIC BOOM – 12 Mart Perşembe

SONIC BOOM, sahne enerjileriyle ve yorumlarıyla eşi benzerine çok rastlanmayan bir performans için 12 Mart’ta Babylon’da!

Vokalde Elif Çağlar, tuşlu çalgılarda Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem gibi başarılı müzisyenlerden oluşan SONIC BOOM; orijinal bestelerinin yanı sıra; sevilen R&B, hip hop ve elektronik müzik parçalarını özgün tarzıyla yeniden yorumluyor.

Y2K Millenium Party – 13 Mart Cuma

Anadolu’ya ait melodilerden beslenerek psikedelik bir sound sunan Elektro Hafız; “Saz Power” projesiyle 13 Mart’ta sahnede. Gecede Elektro Hafız’a; Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan Kaan Boşnak, BaBa ZuLa’dan Murat Ertel, Kalben, Grup Ses ve İsmail Ilgün eşlik edecek.

Bugünlerde Köln’de yaşayan İstanbul çıkışlı Elektro Hafız; yerli psikedelik sahnenin öncü gruplarından “Fairuz Derin Bulut”un ardından geçtiğiğmiz on yıldır müzik kariyerine solo olarak devam ediyor. Kökeni Anadolu’ya ait melodileri, deneysel ve psikedelik tarzıyla yorumlayarak sunan müzisyen; ilk 45’liği “Destur2 / Deustsche Freunde”yi, 2014’te yayımladı. Özellikle Almanya’daki performanslarıyla sıklıkla adından söz ettiren Elektro Hafız; kendi ismini taşıyan ilk albümünü 2016’da paylaştı. Küratörlüğünü ve prodüktörlüğünü üstlendiği; bünyesinde, dünyanın dört bir tarafında saz enstrümanını alternatif ve gelenekselin dışında kullanan sanatçıları bir araya getiren bir “saz hareketi” olarak kurgulanan “Saz Power” albümünü yayımladı. 2019 senesinde uzun süredir iş birliği içerisinde olduğu Grup Ses ile “Varyete” albümünü dinleyiciyle buluşturdu.

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, Öncesi/ Sonrası: Berke Yavuz – 14 Mart Cumartesi

Turcolatino akımının öncüsü olan Sicimoğlu, Türkiye’de Latin müziğini sevdiren bir sanatçı olmasının yanı sıra yıllardır sunduğu gezi ve kültür programlarıyla da hayatın farklı renklerini öne çıkarıyor. Sicimoğlu’nun “Latin All Stars” orkestrasıyla seslendireceği eserlerin, samba kıpırtılarının, Bolero'lar, salsa'lar, cha cha'lar ve özel sürprizlerin, eğlencenin, dansın ve muhabbettin bir arada olacağı bir gece Babylon’da.

Babylon ahalisini Mart ayında da “Şimdi. Burada. Beraber.” olmaya davet ediyor.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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