Babylon’da Bu Hafta! 5 - 8 Şubat

Filmloverss Sunar: Erken Oscar Gecesi – 5 Şubat Çarşamba

Bu yıl “Oscar” tahminlerinizi kimseyle paylaşmayın Babylon’da düzenlenecek "Erken Oscar Gecesi”ne saklayın!

Oscar’a sayılı günler kala; gecenin heyecanı, atmosferi ve eğlencesi 5 Şubat Çarşamba günü Babylon’da. Sinema yazarları, başarılı yönetmenler ve ünlü oyuncuların katılıyla gerçekleşecek gecede, Kutsal Motor ekibinden DJ Zeynep Ocak sahne alacak.

140 Journos ON STAGE: 82 Plaka Berlin – 6 Şubat Perşembe

“82 plaka Berlin” belgeselinin ilk gösterimi, yaratıcı ekibinin editöryel ve yaratıcı sürecine dair sunumu ve konuşmalarıyla “140journos ON STAGE”, 6 Şubat Perşembe Babylon’da.

82 Plaka Berlin

Almanya’nın başkenti Berlin, bugün dünyada Türkiye dışındaki en büyük Türk kökenli nüfusa ev sahipliği yapıyor. Benzer siyasal, ekonomik ve sosyal itirazları nedeniyle 2015’ten sonra Berlin’e göç eden öğrenci, sanatçı ve beyaz yakalı “yeni dalga” göçmenler hayallerini neden Türkiye’de gerçekleştiremedi?

1960'lardaki ilk işçi alımından bu yana Türkiye’den Almanya’ya süren göçün yeni dalgası.

Nekropsi – 7 Şubat Cuma

İstanbul’un progresif rock sahnesinin kült ismi Nekropsi Babylon sahnesinde.

İlk albümleri “Mi Kubbesi”ni 1996’da yayımlayan Nekropsi, kısa sürede yurtiçi ve yurtdışında ismini duyurarak geniş bir dinleyici kitlesi edindi. 1998'de Jimmy Page ve Robert Plant ikilisinin İstanbul'daki konserinde ön grup olarak yer aldı. Her ay yeni bir şarkıyı paylaştıkları “Aylık” albümü 2013’te tamamlayarak yayımlandı. 5 senelik bir aranın ardından geçtiğimiz aylarda “Sekizler” ve “Ta Ta Du” teklilerini dinleyicileriyle paylaşan Nekropsi, yeniden sahnelere dönüyor. Aralık 2019'da paylaştıkları yeni şarkıları "Dedikodu"nun yanı sıra uzun zamandır çalmadıkları parçalar ve grubun solo projelerinden kesitler ile sahnede olacak.

Bob Marley Doğum Günü Kutlaması– 8 Şubat Cumartesi

Sevginin ve barışın temsilcisi Bob Marley’in 75. doğum günü, her yıl olduğu gibi, 8 Şubat’ta Babylon’da.

Sattas’ın Bob Marley’in 1979 tarihli New York’taki son kayıtlı konserinin bütün parçalarını seslendireceği gecede; The Marleyz, Genjah & Friends ve Alphadub sahne alcak. Kitleleri peşinden sürükleyen, özgürlüğe, sevgiye ve hayata tutkusunu her alanda ifade eden Bob Marley'in şarkılarını gece boyunca söyleceksiniz.

