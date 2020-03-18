Bağışıklık sistemi son günlerde en çok konuşulan konuların başında geliyor. Birçok insan bağışıklığını kuvvetlendirmek adına farklı tarifleri araştırıyor ve deniyor. Okullardaki eğitim ve öğretime belirli bir süre ara verilmesinden dolayı da ebeveynler kendileri dışında çocukları için de sağlıklı, lezzetli ve vücut direncini artıracak besinleri araştırıyor. Bu bakımdan bağışıklık sisteminin düşmemesi ve daha çok kuvvetlenmesi için hem yetişkinlere hem de çocuklara özel 2 sağlıklı tarife yer verdik. Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu tarifleri mutlaka not alın.

İşte bağışıklık sistemini güçlendiren hem yetişkinler hem de çocuklar için 2 leziz tarif...

Doğal öksürük şurubu tarifi (Yetişkinler için)





Malzemeler:

-1 adet kabuğu soyulmuş ananas

-1 adet kabuğu soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış limon

-2 kök soyulmuş taze zencefil

-1/2 tatlı kaşığı toz zerdeçal

-1/2 tatlı kaşığı toz pul biber

-1/4 tatlı kaşığı toz karabiber

-1 çimdik tuz

Doğal öksürük şurubu nasıl yapılır?

-Tüm malzemeleri blender'dan geçirin ve taze olacak şekilde tüketin.

Faydaları neler?

-Bağışıklığı bomba gibi yapan bu karışım gribal enfeksiyonlara karşı sizi korur.

-Öksürüğü ve mukusu azaltır, ödemi atar.

-Harika bir dinçlik sağlar.

Lif kaynağı kurabiye tarifi (Çocuklar için)





Malzemeler:

-1 çay bardağı yulaf ezmesi

-10 adet hurma

Üzeri için:

-1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

-1 tatlı kaşığı chia tohumu

-5 adet hurma

-Yarım çay bardağı sıcak su

-80 gram biter çikolata

-Ham kakao parçacıkları

-Cranberry

Nasıl yapılır?

-Yulaf ezmesini ve 10 adet 1 gece önceden sıcak suda bekletilmiş hurmaları rondodan geçirin.

-Dikdörtgen bir kalıbın üzerine yağlı kağıt serin

-Karışımı elinizle bastırarak tabağın üzerine eşit olarak yayın.

-Üzeri için fıstık ezmesi, chia tohumu, diğer hurmayı ve yarım bardağı sıcak suyu

blender'dan geçirin.

-Karışımı yulaf ezmeli tabanın üzerine eşit bir şekilde yayın.

-80 gram bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve son katman olacak şekilde

karışımın üzerine yayın.

-Üzerini ham kakao parçacıkları ya da cranberry kurusu ile süsleyebilirsiniz.

Faydaları neler?

-Serotonin bombası ve yüksek miktarda lif kaynağı içerir.

-Protein, bitkisel omega-3, demir, magnezyum ve selenyum içerir.

-Doğal antioksidan kaynağıdır ve zihinsel fonksiyonları destekler.