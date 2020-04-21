Bakla Nasıl Pişirilir? Kuru Ve Zeytinyağlı Bakla Pişirme Yöntemleri

Bakla ilkbahar aylarında satışa sunulan ve tüketilebilen bir sebzedir. Ancak kurutulursa yazın ve kışın da yemeklerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bu kapsamda baklayla yapılabilecek yemekler; zeytinyağlı bakla, kuru bakla ve bakla köftesidir. Bakla içeriğindeki yüksek besin maddeleri sayesinde düşük kalorilerle uzun saatler tok durma avantajı sağlamaktadır.

Bakla Nasıl Pişirilir?

Bakla pişirilirken taze ya da kuru olmasına göre farklı adımlar izlenmektedir. Taze baklaların kararmasını önlemek için limonlu suda bekletilmesi gerekmektedir. Kuru baklanın işe yıkandıktan sonra unlu suda bekletilmesi yemeğin lezzetini artırmaktadır. Kuru bakla için gerekli un miktarı 2 yemek kaşığı kadardır. Bakla yemeği, düzenli tüketimde kötü kolesterol ve kabızlık problemlerine iyi gelmektedir.

Kuru ve Zeytinyağlı Bakla Pişirme Yöntemleri

Zeytinyağlı bakla, kuru bakla yemeğine göre daha hafif kabul edilmektedir. Yemeğe, tencereye konulan 1 adet soğan ve 1 diş sarımsağın kavrulmasıyla başlanmaktadır. Kavurma işlemi için 1 yemek kaşığı zeytinyağı yeterli gelmektedir. Soğanlar pembeleştikten sonra limonlu sudan süzülen baklalar da tencereye ilave edilmektedir.

Baklalar renk değiştirince üzerine 4 su bardağı su eklenmekte, ardından da 1 tatlı kaşığı tuz konulmaktadır. Zeytinyağlı bakla tarifinin püf noktası, tencere su katıldıktan sonra 1 adet kesme şeker ilave etmektir. Bu püf nokta zeytinyağlı taze fasulye yapımında da kullanılmaktadır. Şeker ilave edilen bakla yemeğinin pişme süresi ise ortalama yarım saat kadardır.

Kuru bakla yemeği kıymalı ve sade olarak pişirilebilmektedir. Kuru bakla için zeytinyağında 1 adet soğan kavrulmakta ve üzerine 250 gram kadar kıyma ilave edilmektedir. Kıymalar suyunu çektikten sonra ise 2 yemek kaşığı salça tencereye atılmaktadır.

Ardından unlu suda bekleyen iç baklalar ve bir yemek kaşığı un da karışıma eklenmektedir. Kuru bakla yemeğinin su miktarı göz kararı ayarlanmaktadır. Bu kapsamda baklaların üzerini geçecek miktarda ilave edilen sıcak su, yemek için yeterli sayılmaktadır. Kuru bakla yemeğinin pişme süresi en fazla bir saati bulmaktadır.