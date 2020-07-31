Bayram sofralarının vazgeçilmezi Kavurma nasıl yapılır? Kavurma tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

Bayram sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan Kavurma tarifi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu bayramda kesilen kurbanların etleri ihtiyaç sahipleri, yakın akraba ve komşular ile pay edilecek. Binlerce müslüman bu bayramda da paylaşılan etler ile sofralarını leziz kavurmalar ile taçlandıracak. Sofraların bayramda vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kavurma tarifi için gereken malzemeleri ve kavurma tarifini adım adım sizler için derledik. İşte kavurma tarifi ve malzemeleri...

KAVURMA MALZEMELERİ

Dilediğiniz miktarda kuyruk yağı

1 kg kadar dana veya koyun eti

Dilediğiniz baharatlar( tuz, karabiber, kekik)

KAVURMA YAPILIŞI

1. Adım. İlk olarak etlerinizi sudan geçirin. Ve üzerindeki kanın temizlendiğinden iyice emin olun.

2. Adım: Daha sonra kuyruk yağını ve etleri doğrayın.

3. Adım: Eğer düdüklü tencereniz varsa etleri ve kuyruk yağını tdüdüklü tencerenin içerisine atın.

4. Adım: Düdüklü tencerenin içerisine su koymanıza gerek yok et kendi suyu ile pişecektir.

5. Adım: 40 veya 45 dk sonra düdüklü tencerenin kapağını açarak etleri bir tavaya boşaltın.

6. Adım: Daha sonra etleri tavada kavurabilirsiniz.

Kavurma püf noktası:

Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son eklemenizi tavsiye ederiz.

Kavurma yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar

Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu kurban bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacaktır.

Koyun etinden kavurma yapacaksanız kendi yağında, çok kızgın ateşte pişirebilirsiniz. Dana etini ise yeteri kadar su ve yağ ekleyerek uzun sure pişirmeniz gerekir.

Kavurma yaparken kullanacağımız etin biraz yağlı olması kavurmanın lezzetli olması için gereklidir. Bu sebeple kurban etinizi temizlerken tüm yağı almamanızda fayda var.

Kurban bayramı kavurması nasıl yumuşak olur?

Kurban bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir

Ayrıca hemen kesildiği gün değil de en azından bir gün dolapta beklemiş eti kavurma yaparsanız istediğiniz yumuşaklığı elde edebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz önce kızgın ateş sonra orta ateşe dikkat ederseniz kavurmanız yumuşak olur.

Kurban bayramı kavurması nasıl saklanır?

Kurban bayramından sonra da taze ve lezzetli bir şekilde kavurma tüketmek istiyorsanız kavurmanızı saklayabilirsiniz.

Kavurmanızı pişirdikten sonra ayrı bir tencerenin içerisinde iç yağı eritip, kavurmanın olduğu kabın içerisine boşaltın. Yağ donduktan sonra kavurmanızı buzlukta veya dolabınızın bir gözünde saklayabilirsiniz.