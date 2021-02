Beyran Nedir? Beyran Çorbası Hangi Yöreye Aittir?

Beyran yemeği bin bir derde deva bir yemek olarak bilinmektedir. Sık sık saray mutfaklarında bu yemek servis edilmekte ve birçok birey tarafından sık sık tünetilen bir gıda haline gelmektedir.

Beyran Nedir?

Beyran yemeği düşünüldüğü zaman tarihi Osmanlı devleti saray mutfağın kadar gitmektedir. Efsaneye göre bir zamanlar sultan 3. Mustafa hastalanmıştır. Bu durum sonucunda birçok usta ve birçok şifacı İstanbul yolarına düşmüştür. Padişahi iyi edene yüklü miktarda para ve arsa verileceği haberi yayılır. Bunu üzerine ilk olarak Antep’ten bir usta yemek tarifleri aramaya başlar.

Bu yemek içinde bin bir çeşit et ve et uslu olması gerekir. Bu nedenle şans eseri beyran çorbasını bulur ve İstanbul yolunu tutar. Sulatanı iyi eden beyran çorbası her zaman tüketilen bir sayar mutfağı çorbası olmuştur. Bugün hala Şifa için beyran çorbası içen oldukça fazla bir birey olmaktadır.

Beyran Çorbası Hangi Yöreye Aittir?

Beyran çorbası içinde kuzu ve kelle eti bulunmaktadır. Bul biber ve nane ile et suyu dökülür. Son olarak bol bol et suyu sıkılar yemeğe hazır olmaktadır. Bugün birçok ilde ve birçok mahallede beyran çorbacısı bulunmaktadır. Kendine has sunum şekli ile sıcak sıcak meydan gelmektedir. Fakat Beyran yemeğinin yöresi ve sahibi Gazi Antep olmaktadır. Hemen hemen her sokakta ve eski kale altında beyran çorbacıları ile karşılaşılması oldukça mümkün olmaktadır.