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10.02.2020 - 10:10 |

Bol C vitamini içeriyor: Narenciyeli dev kurabiye

Kış meyveleri olan narenciyelerle büyük bir kurabiye yapmaya ne dersiniz? Bol C vitamini içeren hem sağlıklı hem de çok lezzetli olan bu kurabiyeyi evinizde hazırlaması oldukça basit! Peki, narenciyeli dev kurabiye nasıl yapılır? İşte tarifi...

Bol C vitamini içeriyor: Narenciyeli dev kurabiye

Kış meyveleriyle mükemmel bir dev kurabiye hazırlayabilir, sevdiklerinizi ve kendinizi şımartabilirsiniz. Bol C vitamini içeren, hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli, narenciyelerle hazırlanan bu kurabiyeyi evinizde kolayca yapabilirsiniz. Kremayla birleşen narenciyelerin tadına doyamayacaksınız! İşte tarifi... 

Malzemeler:

-420 gram beyaz un
-Yarım su bardağı esmer şeker
-4 çay kaşığı kabartma tozu
-Yarım çay kaşığı karbonat
-Yarım çay kaşığı deniz tuzu
-340 gram küpler halinde kesilmiş soğuk tuzsuz tereyağı
-1 su bardağı soğuk süt
-1 büyük yumurta
-1 çay kaşığı vanilya özü
-1 adet krema
-Üzerine serpmek için esmer şeker

Kreması için:

-2 su bardağı soğuk krema
-85 gram pudra şekeri
-Yarım çay kaşığı vanilya özü
-6-8 adet karışık narenciye (portakal,greyfurt,mandalina vb.)

Nasıl yapılır?

-Fırını önceden 350 derecede ısıtmaya başlayın ve kek kalıbınızı sıvı yağ ile yağlayın.
-Bir kabın içerisine un, esmer şeker, kabartma tozu ve tuzu ekleyip karıştırın.
-Daha sonra terayağını parçalar halinde ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
-Karışımı büyük bir kaseye alın.Başka bir kapta süt, yumurta ve vanilyayı birlikte çırpın.
-Islak karışımı un karışımına ekleyin ve iyice karıştırın.
-Hamuru yuvarlak kalıba aktarın ve iyice üzerine bastırın.
-Yüzeyine sıvı kremayı sürün ve esmer şeker serpiştirin.
-40-45 dakika üzeri altın rengi olana kadar pişirin.
-Pişen kurabiyeyi 10 dakika boyunca soğutun.
-Kreması için, 2 su bardağı soğuk kremayı 5 dakika boyunca çırpın.
-Pudra şekerini ve vanilyayı ekleyin, 2 dakika daha çırpın.
-Kurabiyeyi servis tabağına aktarın ve üzerine çırpılmış kremanın
yaklaşık yarısını üzerine dökün ve eşit bir şekilde yayın.
-Narenciye meyvelerini üzerine yayın ve kalan kremayla servis edin.

Afiyet olsun.

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