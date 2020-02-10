Bol C vitamini içeriyor: Narenciyeli dev kurabiye
Kış meyveleri olan narenciyelerle büyük bir kurabiye yapmaya ne dersiniz? Bol C vitamini içeren hem sağlıklı hem de çok lezzetli olan bu kurabiyeyi evinizde hazırlaması oldukça basit! Peki, narenciyeli dev kurabiye nasıl yapılır? İşte tarifi...
Kış meyveleriyle mükemmel bir dev kurabiye hazırlayabilir, sevdiklerinizi ve kendinizi şımartabilirsiniz. Bol C vitamini içeren, hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli, narenciyelerle hazırlanan bu kurabiyeyi evinizde kolayca yapabilirsiniz. Kremayla birleşen narenciyelerin tadına doyamayacaksınız! İşte tarifi...
Malzemeler:
-420 gram beyaz un
-Yarım su bardağı esmer şeker
-4 çay kaşığı kabartma tozu
-Yarım çay kaşığı karbonat
-Yarım çay kaşığı deniz tuzu
-340 gram küpler halinde kesilmiş soğuk tuzsuz tereyağı
-1 su bardağı soğuk süt
-1 büyük yumurta
-1 çay kaşığı vanilya özü
-1 adet krema
-Üzerine serpmek için esmer şeker
Kreması için:
-2 su bardağı soğuk krema
-85 gram pudra şekeri
-Yarım çay kaşığı vanilya özü
-6-8 adet karışık narenciye (portakal,greyfurt,mandalina vb.)
Nasıl yapılır?
-Fırını önceden 350 derecede ısıtmaya başlayın ve kek kalıbınızı sıvı yağ ile yağlayın.
-Bir kabın içerisine un, esmer şeker, kabartma tozu ve tuzu ekleyip karıştırın.
-Daha sonra terayağını parçalar halinde ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
-Karışımı büyük bir kaseye alın.Başka bir kapta süt, yumurta ve vanilyayı birlikte çırpın.
-Islak karışımı un karışımına ekleyin ve iyice karıştırın.
-Hamuru yuvarlak kalıba aktarın ve iyice üzerine bastırın.
-Yüzeyine sıvı kremayı sürün ve esmer şeker serpiştirin.
-40-45 dakika üzeri altın rengi olana kadar pişirin.
-Pişen kurabiyeyi 10 dakika boyunca soğutun.
-Kreması için, 2 su bardağı soğuk kremayı 5 dakika boyunca çırpın.
-Pudra şekerini ve vanilyayı ekleyin, 2 dakika daha çırpın.
-Kurabiyeyi servis tabağına aktarın ve üzerine çırpılmış kremanın
yaklaşık yarısını üzerine dökün ve eşit bir şekilde yayın.
-Narenciye meyvelerini üzerine yayın ve kalan kremayla servis edin.
Afiyet olsun.