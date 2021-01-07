Bu lezzet de tescillendi: "Safranbolu kıtırı"

Yöresel ürün "Safranbolu kıtırı", coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi.

Açıklamada, Türkiye'nin yöresel ürünleri arasında coğrafi işaret tescili alan Safranbolu kıtırının, koruma altına da alınmış olduğu aktarılarak, "Safranbolu kıtırı, Türk Patent tarafından onaylanan logoyla da satışa sunulabilecek. SAKEM'de hazırlanan, safran, badem, fındık, fıstık, ve unla yapılan, tazeliğini uzun süre koruyabilen ürün, zengin içeriğiyle Safranbolu'nun değerleri arasında yerini koruyacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Son yıllarda yöresel ürünlerin korunması ve ekonomik anlamda güçlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sayesinde coğrafi işaret tesciline hak kazanan Safranbolu kıtırı, kentle özdeşmiş oldu. Kentimizin değerleri arasında yerini alan tescilli ürünümüz bundan sonra daha geniş kitleler tarafından tadılarak yaygınlaşacak." değerlendirmesinde bulundu.