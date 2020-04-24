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24.04.2020 - 12:02 |

Bugün ne pişirsem? Ramazan ayının 1. gününe özel iftar menüsü

Ramazan ayı içerisinde bu yıl evde geçirilen süre corona virüs nedeniyle daha da arttı. Ramazan ayının ilk gününde evde ne pişirsem sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte Ramazan ayının 1. gününe özel kolay pratik yemek tarifi...

Bugün ne pişirsem? Ramazan ayının 1. gününe özel iftar menüsü

Ramazan ayı başladı. Ramazan ayı içerisinde vatandaşlar oruçlu oldukları için ne pişirecekleri konusunda gün içerisinde araştırma yapıyor. Ramazan ayının birinci gününe özel hazırladığımız iftar menüsünü sizler için derledik. Peki Bugün ne pişirsem? İşte 24 Nisan iftar menüsü...

 Yaz sebzeli kremalı çorba

Malzemeler:

-1 su bardağı taze barbunya içi
-1 su bardağı taze bezelye içi
-3 yemek kaşığı sıvı yağ
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 adet soğan
-1 diş sarımsak
-1 yemek kaşığı buğday unu
-2 adet orta boy kabak
-3 dal taze soğan
-Tuz, taze çekilmiş karabiber
-200 ml krema

Bugün ne pişirsem Ramazan ayının 1. gününe özel iftar menüsü

Nasıl yapılır?

-Taze barbunya ile bezelye içini tencereye aktarın. Üzerini iki misli geçecek kadar su ilave edin.
20 dakika haşlayın ve daha sonra süzün.
-Soğanı ve sarımsağı küçük küçük doğrayıp çorbayı pişireceğiniz tencerede sıvıyağla birlikte kavurun.
-Unu ilave edin ve kokusu gidene kadar kavurun. Kabuğuyla birlikte soyup zar şeklinde doğradığınız kabağı ilave
edin ve hafifçe karıştırın.
-Kabağı birkaç kez çevirdikten sonra önceden haşlayıp süzdüğünüz sebzeleri, 1,5 litre kaynar suyu,
tuzu, ince ince doğranmış taze soğanları, karabiberleri ilave edin.
-Orta ateşte 15 dakika pişirin.
-Kremayı ayrı bir kasede çırpın. Kaynayan çorbanın suyundan 2 yemek kaşığı
kadarını alıp kaseye ekleyin ve kremanın ılınmasını sağlayın.
-Ilık kremayı kaynamakta olan çorbaya yavaş yavaş ekleyin.
-Birkaç kez karıştırıp ocaktan alın. Servis kaselerine paylaştırın. Sıcak servis yapın.

Salata: Patates salatası

Malzemeler:

-3 patates (Haşlanmış ve küp doğranmış)
-1 soğan (Piyaz doğranmış ve tuzla ovulmuş)
-3 dal taze soğan (İnce kıyılmış)
-Yarım demet taze nane (İnce kıyılmış)
-Yarım demet maydanoz (İnce kıyılmış)
-Tuz
-Kimyon
-Pul biber
-Yarım limonun suyu
-1 tatlı kaşığı nar ekşisi
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 tatlı kaşığı hardal

Bugün ne pişirsem Ramazan ayının 1. gününe özel iftar menüsü

Nasıl yapılır?

-Sosu için tuzu, baharatı, nar ekşisini, zeytinyağını, hardalı ve limon suyunu karıştırın.
-Diğer malzemeleri geniş bir kaba aktarın. Sosunu döküp harmanlayın.
-Servis tabağına alarak servis yapın.

Ana yemek: Fırın poşetinde tavuk tarifi

Malzemeler:

-6 adet tavuk baget
-2 adet orta boy patates
-1 adet büyük boy kabak
-1 adet büyük boy havuç
-3 diş sarımsak

Marinesi için:

-2 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı kimyon
-1 çay kaşığı pul biber
-1 çay kaşığı kekik
-2 çay kaşığı tuz
-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Bugün ne pişirsem Ramazan ayının 1. gününe özel iftar menüsü

Üzeri için:

-2-3 daltaze biberiye

Nasıl yapılır?

-Tavuğunuzu marine ederek işe başlayın. Derin bir kabın içine zeytinyağı, tuz ve baharatları alın. İyice karıştırın.
-Ardından içerisine bagetleri koyun ve harmanlayın. Yaklaşık 20 dakika marine edin.
-Havucun ve patateslerin kabuklarını soyarak yuvarlak bir biçimde doğrayın.
-Kabağı iyice yıkayın. Kabuklarını soymadan yuvarlak bir şekilde doğrayın.
-Marine edilmiş tavuğun üzerine sebzeleri ekleyin. Son olarak sarımsakların kabuklarını çıkararak, ortadan ikiye bölerek ilave edin.
-Tavuk ve sebzeleri iyice karıştırın.
-Tüm malzemeleri fırın torbasının içine aktarın. Torbanın ağzını bağlayın. Birkaç yerinden minik delikler açın.
-Bir fırın tepsisi ya da fırın kabı hazırlayın. Fırın torbasını yerleştirin. 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
-Piştikten sonra fırın torbasından bir tabağa aktarın ve üzerini taze biberiye ile süsleyerek servis edin.

Tatlı: Fırın sütlaç

Malzemeler:

-5 su bardağı süt
-1 su bardağı toz şeker
-3 yemek kaşığı buğday nişastası
-1 çay bardağı pirinç (küçük çay bardağı)
-2 su bardağı su pirinci haşlamak için

Bugün ne pişirsem Ramazan ayının 1. gününe özel iftar menüsü

Nasıl yapılır?

-Küçük bir sos tenceresine 1 çay bardağı pirinci ve 2 su bardağı suyu alıp pirinçler yumuşayıp suyunu çekinceye kadar haşlayın ve soğumaya bırakın.
-Orta boy bir tencerede sütü, nişastayı ve şekeri alıp iyice çırpın.
-Üstüne haşladığınız pirinçleri ilave edin. Süt kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra orta ateşte kıvam alıncaya kadar pişirin.
-Kıvamı muhallebi kıvamından biraz sulu olacak, karıştırırken kaşığı tutmaya ve ağırlaştığını hissedersiniz.
-Kıvamını alan sütlacı fırın kaplarına üstlerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın ve kapları fırın tepsisine yerleştirin.
-Fırının ızgarasını açın sütlaçları tepsi ile fırının en üst rafına koyun. Tepsiye 1 litre kadar su ilave edin.
-Sütlaçların üstü kızarıncaya kadar pişirin. Pişen sütlaçları sıcak suya dikkat ederek fırından alın.
-Oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirin. İsterseniz buzdolabında soğutarak servis yapın.

Afiyet olsun.

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