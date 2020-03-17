Buzlukta uzun süre saklayabileceğiniz 4 yemek tarifi ve gıdalar

Yemekleri önceden hazırlayıp stok yapmak isteyenler için çok lezzetli 4 buzluk yemeği tarifi paylaştık. Sürekli yemek yapmaktan sıkıldıysanız ve evdeki gıdaları tasarruflu bir şekilde kullanmak istiyorsanız, bu tarifleri deneyebilir ve acil durumlarda çok kolay şekilde pişirebilirsiniz. Tarifler dışında, başka hangi gıdaları buzlukta saklayabileceğinizi ve nasıl tüketebileceğinize de yer verdik. Peki, hangi yemekler buzlukta saklanmaya uygun? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İşte buzlukta uzun süre saklayabileceğiniz 4 yemek tarifi ve tüm püf noktaları...

Tavuklu brokolili çörek tarifi





Malzemeler:

-500 gr ekmek hamuru

-2 adet tavuk göğüs

-2 su bardağı buharda pişmiş brokoli

-1 paket krem peynir

-1/2 su bardağı krema

-2 su bardağı cheddar peyniri

-1/2 su bardağı zeytinyağı

-Sarımsak tozu

-Soğan tozu

-Maydanoz

-Tuz

-Karabiber

Hazırlanışı:

-Tavukları zeytinyağı baharat karışımı ile baharatlayın ve 170 derecelik fırında pişirin.

-Daha sonra minik minik doğrayın. Brokolileri de karışıma ekleyin ve bir tavaya alın.

-Üzerine krema, krem peynir ve biraz daha baharat ekleyin. Yoğunlaşana kadar pişirin.

-Hamurları açın içerisine biraz iç biraz cheddar peyniri koyup dilediğiniz gibi sarın.

-Pişireceğiniz zaman üzerine zeytinyağı sürüp fırına verin.

Hamburger köftesi





Malzemeler:

-500 gram orta yağlı kıyma

-1 tatlı kaşığı tuz

-1/2 tatlı kaşığı karabiber

-1/4 tatlı kaşığı muskat

-1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı:

-Tereyağı dışındaki malzemeleri karıştırın daha sonra avucunuz büyüklüğünde köfteler yapın.

-Tam ortalarına minik bir parça tereyağı koyup üstünü kapatın.

-Bir kaba aralarına yağlı kağıt ya da poşet koyarak dizin ve buzluğa atın.

-Dilediğiniz zaman buzluktan çıkarıp pişirebilir ve hamburger hazırlayabilirsiniz.

Rulo buzdolabı böreği





Malzemeler:

-3 adet hazır yufka

-2 adet yumurta

-250 gram yoğurt

-Dilerseniz içine beyaz peynir koyarak zenginleştirebilirsiniz

Hazırlanışı:

-Yumurta ve yoğurdu bir kap içinde iyice çırparak hazır olarak bir kenarda bekletin.

-Yufkaları üst üste koyarak tezgahın üzerinde açın.

-Hazırladığınız yoğurtlu karışımı her yufka katına ayrı ayrı iyice yayın.

-Katlarına yoğurtlu karışım sürülmüş yufkaların hepsini katlayarak büyük bir rulo haline getirin.

-Rulo halindeki yufkayı buzdolabına kaldırın.

-Pişireceğiniz zaman yufkayı buzdolabından çıkarın ve iki parmak kalınlığında parçalara ayırın.

-Zeytinyağıyla kızdırdığınız tavada börekleri kızartın. Çay eşliğinde sıcak sıcak servis edin.

Tavuklu pay





Malzemeler:

-1/3 su bardağı küp küp doğranmış soğan

-1 yemek kaşığı sıvı yağ

-1,75 su bardağı tavuk suyu

-2,5 su bardağı haşlanmış tavuk

-2 su bardağı garnitür

-400 ml süt

-Hazırladığınız beşamel sos

-Milföy hamuru

-İsli çerkes peyniri

Nasıl hazırlanır?

-İlk olarak soğanları yağda kavurun.Hazırladığınız beşamel sosu ekleyin.

-İçerisine haşlanmış tavukları ve garnitürleri küp küp doğrayıp ekleyin.

-Bir fırın kabına alıp üzerine isli çerkes peynirini ekleyin. Daha sonra milföy hamuru ile kapatın.

-Milföy hamuruna çizikler atıp önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.

-Soğuduktan sonra alüminyum folyoya sarıp dondurun.

Hangi diğer yemekler buzlukta saklanmaya uygun?

-Buzlukta beklemeye en uygun yemek, pilavdır. Pirinç ya da bulgur pilavı arttığında, bir saklama kabına veya bir buzdolabı poşetine konarak, buzluğa kaldırılabilir. Bu şekilde saklanan pilav, çıkarılarak çözüldüğünde, fazla karıştırmadan ısıtılarak servis edilmelidir. Pilavlar, 30 günden önce tüketilmelidir.

-Her tür kızartma, buzlukta saklamaya uygundur. Saklama kabına alınan kızartma, hava almayacak şekilde kapatılıp, buzluğa konarak saklanır. Çıkarıldığında, çözülmesini ve oda sıcaklığına gelmesini beklemek yeterlidir. Isıtmaya gerek olmadığından, pratik bir yöntemdir. 3 haftadan fazla bekletilmemelidir.

-Her türlü bakliyat yemeği, buzlukta saklanabilir. Suyu çok azaltılarak saklama kabına alınan, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi yemekler, çıkarıldığında iyice çözülmesi beklenip, karıştırılmadan ısıtılmalı. Bunun en uygun yöntemi, donmuş yemeği, mikrodalga fırında çözdürmektir. Çözülmesi beklenirken, bozulabilir baklagiller. 30 gün kadar saklanabilirler.

-Her türlü hamur işi, buzlukta saklanabilir. Börekler, poğaçalar, kurabiyeler, kekler; güzelce hava almayacak şekilde, saklama kabına ya da buzdolabı poşetine konarak, buzlukta saklanabilir. Bu yiyecekler derin dondurucuda 2 ay kadar bekleyebilir.

-Her türlü sebze yemeği, küçük parçalar halinde ve suyu azaltılarak dondurulabilir. Ancak 2 haftadan fazla bekletilmemelidir.

Pişmiş tavuk ve köfteler de, buzlukta saklanmaya uygundur. Bekleme sürelerinin çok uzun olmaması gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

-Pişmiş ya da çiğ, hiçbir gıdayı, dondurup çözdürdükten sonra yeniden dondurmamalısınız. Gıdanın yapısını tamamen bozan ve zehirlenme riskini ortaya çıkartan bir işlemdir. Buzluktan çıkarılan gıdanın, mikrodalga ile çözdürülmesi, en uygun yöntemdir.

-Buzlukta bekleme süresinin uzunluğu yanında, oda sıcaklığında erimesi için bekleme süresi de eklendiğinde, özellikle pişmiş yemekler, farkına varamayacağınız bir şekilde bozulabilir ve zehirlenme riski ortaya çıkabilir. Buzluğa kaldırılan pişmiş yiyecekler, çıkartıldığında direkt ısıtılabilecek kaplarla konarsa, ezilme olasılığı azalır.