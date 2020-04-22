Çamlıca Tepesi Nerede? Çamlıca Tepesi'ne Nasıl Gidilir? (2020)

Bölge küçük ve büyük Çamlıca Tepesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Farklı yollar üzerinden ulaşım imkanı sağlanan Çamlıca Tepesi, İstanbul'un eşsiz manzarasına şahitlik edebilmek için özel bir olanak tanımaktadır. Özellikle İstanbul'u ziyaret eden kişiler bölge hakkında bilgi almak için araştırma yapar.

Çamlıca Tepesi Nerede?

Çamlıca Tepesi, İstanbul'un Anadolu yakasında yer almaktadır. Daha detaylı olarak İstanbul'un Üsküdar ilçesi sınırlarında yer alan bir bölge olduğunu söylemek mümkün. İstanbul üzerinden Üsküdar'a geldikten sonra Çamlıca Tepesi'ne ulaşabilmek için farklı ulaşım yolları kullanılabilmektedir.

Çamlıca Tepesine Nasıl Gidilir? (2020)

Üsküdar'a geldikten sonra Çamlıca Tepesi'ne ulaşabilmek için farklı otobüs hatlarını kullanmak yeterlidir. 9A, 9Ç, 9Ş, 9ÜD, 11A, 11D, 11E, 11F, 11G, 11K, 11L, 11P, 11ST, 11V, 11ÜS ve 320 numaralı hatlar üzerinden bölgeye farklı noktalardan rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Bu numaralı otobüs hatlarına binmek suretiyle daha sonra Çamlıca durağında inmeniz gerekmektedir. Çamlıca durağında iniş yaptıktan sonra kısa bir mesafe yürüyüş ile beraber, Çamlıca Tepesi'ne kolay şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bölgeye ulaştığında andan itibaren Çamlıca Tepesi üzerinden İstanbul'un muhteşem ve eşsiz manzarasına şahitlik edebilirsiniz. Kısa sürede İstanbul'un değişik bölgelerinden Çamlıca Tepesi'ne otobüs hatları ile ulaşmanız oldukça kolay.