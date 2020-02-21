Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEtkinlik Haberleri Candan Erçetin 26 Şubat'ta Turkcell Sahnesi’nde!
21.02.2020 - 10:06 |

Candan Erçetin 26 Şubat'ta Turkcell Sahnesi’nde!

Candan Erçetin, güçlü yorumu ve dillerden düşmeyen şarkıları ile Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında; Zorlu PSM-BKM iş birliğiyle 26 Şubat’ta Turkcell Sahnesi’nde!

Candan Erçetin 26 Şubat'ta Turkcell Sahnesi’nde!

Müzik dinleyicisinin her çalışmasını büyük bir heyecanla beklediği Candan Erçetin, 18 ay aradan sonra Pasaj Müzik etiketli “İyi ki” isimli duygusal, güçlü ve yepyeni şarkısını 31 Ocak Cuma günü dijital müzik platformları aracılığı ile yayımladı. Sözleri Candan Erçetin ve Aylin Atalay’a, bestesi Nuri Irmak’a ait olan şarkının düzenlemesi Alper Erinç tarafından yapıldı.

Sahnede 25. yılını tamamladığı 2020 yılının ilk ayında dinleyicisini “İyi ki” ile selamlarken hayranlarına bu yıl daha birçok yeni şarkı ve projede buluşacaklarının müjdesini veriyor.

Yaklaşan etkinlikler için tıklayın.

26 Şubat Zorlu PSM sahnesinde sevenleri ile buluşacak olan Candan Erçetin “İyi ki” nin ilk canlı yorumunu da bu konserde gerçekleştirecek.

 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerindeki iş temponuz ilerleyen zamanlarda azalabilir. Sosyal konulara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla daha fazla iletişim de olmak keyfinizi yerine getirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Erken saatlerde kendinizi öğrenmeye açık hissedebilirsiniz. Gün içinde iş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi değiştirebilir. Hedeflerinize ulaşmak için üzerinde çalıştığınız konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi keyifli hissedeceğiniz bir zamandasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha özgür hissedeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akışta kalacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi krize sokabilecek olaylara yaşayabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İletişiminizin yüksek olduğu zamanla içindesiniz. Bu durumu kullanarak sıkıntılı durumları çok rahat çözebileceksiniz. Gün içinde beklentilerinizin yüksek olduğu durumlar ortaya çıkabilir. Endişelerinizi bir yana bırakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yönelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Çalışma hayatınızdaki işlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda bugün yoğunluk olabilir. Sizden daha fazla sorumluluk almanız istenebilir. Beklentide olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte planlayacağınız işler daha kolay akabilir. Bugün çok daha rahat kendinizi ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi keyif aldığınız işlere yönlendirebilirsiniz.  Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İletişiminizin iyi olduğu zamanlardasınız. Sevdiklerinizle programlar yapmak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk almak daha kolay olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konulara biraz daha önem vermeniz gerekebilir. Ev hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Geçmişle ilgili konular gündeminize gelebilir. İletişimde olduğunuz kişilerden farklı yorumlar alabilirsiniz. Hayattan beklentilerinizi kendi iç sesinizin yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlardasınız. Bazı konularda karar vermeniz gerekebilir. Yeni konuları ele alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde düzenleme gerektiren işler içinde olabilirsiniz. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkileneceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde çok daha iletişimi yüksek zamanlar var. Beklentide olduğunuz konularda gelişmeler yaşanabilir. Sosyal konularla ve arkadaşlarınızın hayatıyla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. Bu durumun sizi zor duruma düşürmesine izin vermemelisiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Beklentide olduğunuz konularda harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız konular yüzünden sıkıntıya düşebilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. Gün içinde kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak keyfinizi yerine getirebilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımHamilelikte Meyve Tüketimi
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluLazer ile hemoroid cerrahisi
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda AtabayGözlük alırken dikkat
Dr. Rıdvan Üney
Dr. Rıdvan ÜneyKadınlarda cinsel korkular
Pınar Karahan
Pınar KarahanTasarımın şampiyonu: YER
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluNLP & Zihin Dili Programlaması
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBoşanmada mehir alacağı
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakSosyal fobi ve çekingenlik
Betül Yergök
Betül YergökNe istediğini bilmeyenin aşkı
Diyetisyen Fatma Sevilay Demirci Kan
Diyetisyen Fatma Sevilay Demirci KanKonfor alanı ve diyet
En Çok İzlenen Videolar
Constance Leyla ile 5 dakikada gece makyajıConstance Leyla ile 5 dakikada gece makyajı
3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifler - Çılbırlı, avokadolu, muhammaralı poşe yumurta3 dakikada poşe yumurtalı kahvaltılık tarifler - Çılbırlı, avokadolu, muhammaralı poşe yumurta
Peri Tozu | Botoks uygulamasıPeri Tozu | Botoks uygulaması
Saç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlerSaç lazeri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Portakallı ve bitter çikolatalı çörek tarifi

Portakallı ve bitter çikolatalı çörek tarifi

Candan Erçetin 26 Şubat'ta Turkcell Sahnesi’nde!

Candan Erçetin 26 Şubat'ta Turkcell Sahnesi’nde!

Yüksek dozda D vitamini kullanımı vücudu nasıl etkiliyor?

Yüksek dozda D vitamini kullanımı vücudu nasıl etkiliyor?

Desteğe ihtiyacımız var

Desteğe ihtiyacımız var

Sıradaki Haber