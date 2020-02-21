Candan Erçetin 26 Şubat'ta Turkcell Sahnesi’nde!

Müzik dinleyicisinin her çalışmasını büyük bir heyecanla beklediği Candan Erçetin, 18 ay aradan sonra Pasaj Müzik etiketli “İyi ki” isimli duygusal, güçlü ve yepyeni şarkısını 31 Ocak Cuma günü dijital müzik platformları aracılığı ile yayımladı. Sözleri Candan Erçetin ve Aylin Atalay’a, bestesi Nuri Irmak’a ait olan şarkının düzenlemesi Alper Erinç tarafından yapıldı.



Sahnede 25. yılını tamamladığı 2020 yılının ilk ayında dinleyicisini “İyi ki” ile selamlarken hayranlarına bu yıl daha birçok yeni şarkı ve projede buluşacaklarının müjdesini veriyor.

Yaklaşan etkinlikler için tıklayın.



26 Şubat Zorlu PSM sahnesinde sevenleri ile buluşacak olan Candan Erçetin “İyi ki” nin ilk canlı yorumunu da bu konserde gerçekleştirecek.