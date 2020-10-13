Cantık Pide tarifi ve malzemeleri! Kolay Cantık pide tarifi ve yapılışı...
Cantık Pide tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasında Bursa'ya özgü lezzetlerden biri olan Cantık Pide yapılacak. Yarışmayı takip edecek olan yarışmacılar Bursa'ya özgü bir lezzet olan Cantık tarifi ve malzemelerini araştırmaya başladı. Peki Cantık Pide tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte Kolay cantık tarifi...
Bursa'ya ait yöresel lezzetlerden biri olan Cantık tarifi vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Cantık tarifini sizler için derledik. Bursalıların vazgeçilmezleri arasında yer alan Cantık Pide'nin kıymalı, peynirli, kuşbaşılı ve yumurtalı çeşitleri vardır. Boyut olarak küçük olan Cantık Pide aynı zamanda Bursa Pidesi, Bursa Pizzası, Lahmacunun tonton kuzeni gibi adlarla da anılmaktadır. İşte enfes lezzeti ile kolay cantık tarifi ve malzemeleri...
CANTIK PİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı ılık süt
2 su bardağı ılık su
Yarım su bardağı sıvı yağ
1yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket instant kuru maya
1 yumurta beyazı (Sarısı üstüne)
7-8 su bardağı un
Üzerindeki harç için :
300-400 gr kıyma
2-3 adet yeşil biber
1-2 adet kırmızı biber
1 büyük soğan
2-3 dış sarımsak
2 büyük kabuğu soyulmuş domates
1 tutam maydanoz
Tuz, karabiber, pul biber, toz biber, kekik
Üzeri için;
1 yumurta sarısı( 3-4 damla su ilavesi yaparsanız daha parlak oluyor )
CANTIK PİDE TARİFİ YAPILIŞI
Öncelikle harcımızı hazırlayalım.
Karıştırma kabının içine kıymayı koyup kalan malzemeleri rondodan geçirip üzerine ekliyoruz. Baharatı da ilave ettikten sonra harcımız hazır demektir.
Hamur için:
Ilık süt ılık su, şeker ve mayayı yoğurma kabına alıp karıştırıp 5dk bekletin.
Sonra sıvı malzemeleri ekleyip karıştırın.
Ardından unu yavaş yavaş ekleyip en az 5 dk yoğurun.
Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde edilecek.
Sonra üzerini kapatıp 1 saat dinlendirin hamur iki katına çıkınca iki yoğurup maya kokusunu çıkarın.
Elinizi hafif yağlayarak hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak tepsiye dizin.
Bu hamurdan bu ebatlarda toplam 14 adet pide çıkıyor.
Hamurların ortasını bastırarak inceltin, kenarları yüksek kalacak şekilde ayarlayın.
Hazırladığımız harçtan pidelerin ortasına bolca koyup yayın.
10-15 dk tepside dinlendirip yumurta sarısını sürdükten sonra 190° inceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin