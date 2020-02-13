Carousel Sevgililer Günü’nde çok özel isimleri ağırlıyor

Dinamik ve modern İstanbul’un her kesiminden misafirlerini ağırlayan Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel etkinlikleriyle misafirlerine farklı deneyimler yaşatmaya hazırlanıyor.

Ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna ile Sevgi Dolu Tarifler Atölyesi, Nihat Sırdar ile Sevgililer Günü özel yayını ve Hande Kazanova ile 2020 Aşk Haritası, 14 Şubat Cuma ve 15 Şubat Cumartesi günlerinde Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Danilo Zanna ile Sevgi Dolu Tarifler Atölyesi Carousel Sahne’de!

14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel tariflerini sevenleriyle paylaşacak olan ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna, eğlenceli sohbeti ile 14:30 – 15:30 saatleri arasında Carousel Sahne’deki yerini alacak. Danilo ayrıca birbirinden lezzetli ve sağlıklı yemeklerinin sırlarını da Carousel ziyaretçileriyle paylaşacak.

Nihat’la Sivrisinek Sevgililer Günü Özel Yayını Carousel’de

Nihat’la Sivrisinek Sevgililer Günü özel programı, 14 Şubat Cuma günü 18.00-20.00 saatleri arasında Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin ana giriş kapısından canlı olarak yayınlanacak. Programı takip eden ziyaretçiler, bu güne özel olarak hazırlanan sürpriz hediyeleri kazanma fırsatı yakalayacak.

Hande Kazanova ile 2020 Aşk Haritası Carousel’de

Ünlü astrolog Hande Kazanova, 2020 aşk haritasıyla Carousel’de sevenleriyle buluşacak. İlişkilerde burç uyumunun önemi, yıllara göre burçların değerlendirilmesi ve 2020 yılının aşk hayatınıza getireceklerinin konuşulacağı bu keyifli söyleşi, 15 Şubat Cumartesi günü 16:00 - 17:00 saatleri arasında Carousel Sahne’de gerçekleşecek.

14 Çifte Romantik Bir Akşam Yemeği

1-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Carousel Sevgililer Günü özel dekoruyla çekilen fotoğrafınızı #carouseldeask etiketiyle paylaşın, unutamayacağınız romantik bir akşam yemeği için şanlı 14 çiftten bir olma şansını yakalayın.

*Tüm etkinlikler ücretsizdir.