Çin Böreği tarifi ve malzemeleri! Spring Roll (Çin Böreği) nasıl yapılır?
Çin Böreği tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde TV ekranında artan yemek programları ile birlikte insanların dünya mutfağından birçok lezzeti deneme konusundaki çabaları da artmaya başladı. Çin Mutfağının bilinen en öenmli lezzetlerinden biri olan Sebzeli Çin Böreği diğer bir adıyla Spring Roll tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte yapılışı...
Çin Mutfağının en bilinen lezzetleri arasında yer alan Çin Böreği (Spring Roll) yapılışı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sebzeli olarak yapılan Çin Böreği içerisinde Havuç, Kırmızı Biber, Kabak, Pırasa Soya Sosu ve Beyaz Lahana gibi sebzeler yer alıyor. Peki Sebzeli Çin Böreği nasış yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte adım adım Çin Böreği (Spring Roll) yapılışı...
SEBZELİ ÇİN BÖREĞİ MALZEMELERİ
2 adet yufka
1 adet havuç – ince uzun doğranmış
2 adet kırmız biber – ince uzun doğranmış
2 adet kabak – ince uzun doğranmış ( çekirdekli kısımları hariç )
1 adet pırasa – ince uzun doğranmış
¼ beyaz lahana – ince uzun doğranmış
2 yemek kaşığı soya sosu
½ su bardağı kuş üzümü
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
SEBZELİ ÇİN BÖREĞİ YAPILIŞI
Kuş üzümlerini yumuşamaları için ılık suya koyup kenara alın. Ardından Vok tavaya zeytinyağı koyup biraz ısıtın ve havuçları ekleyip soteleyin. Havuçlar pişince sırasıyla biber, pırasa, lahana ve kabakları ekleyerek tüm sebzeleri soteleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın, soya sosunu ilave edin. Yumuşayan kuş üzümlerini de ekleyip karışımı soğumaya bırakın.
Her bir yufkayı üçgen olacak şekilde 8 eşit parçaya bölün.
Sebzeler soğuyunca harcı yufkanın kalın kenarına koyup kalın sigara böreği olacak şekilde sarın. Tüm börekleri bu şekilde hazırladıktan sonra bir kaseye 2 yumurtayı kırıp iyice çırpın bir tabağa galeta ununu yayın ve börekleri sırasıyla önce yumurtaya sonra da galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın ve yanında soya sosu ile servis edin.