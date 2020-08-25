Çin Böreği tarifi ve malzemeleri! Spring Roll (Çin Böreği) nasıl yapılır?

Çin Mutfağının en bilinen lezzetleri arasında yer alan Çin Böreği (Spring Roll) yapılışı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sebzeli olarak yapılan Çin Böreği içerisinde Havuç, Kırmızı Biber, Kabak, Pırasa Soya Sosu ve Beyaz Lahana gibi sebzeler yer alıyor. Peki Sebzeli Çin Böreği nasış yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte adım adım Çin Böreği (Spring Roll) yapılışı...

SEBZELİ ÇİN BÖREĞİ MALZEMELERİ

2 adet yufka

1 adet havuç – ince uzun doğranmış

2 adet kırmız biber – ince uzun doğranmış

2 adet kabak – ince uzun doğranmış ( çekirdekli kısımları hariç )

1 adet pırasa – ince uzun doğranmış

¼ beyaz lahana – ince uzun doğranmış

2 yemek kaşığı soya sosu

½ su bardağı kuş üzümü

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

SEBZELİ ÇİN BÖREĞİ YAPILIŞI

Kuş üzümlerini yumuşamaları için ılık suya koyup kenara alın. Ardından Vok tavaya zeytinyağı koyup biraz ısıtın ve havuçları ekleyip soteleyin. Havuçlar pişince sırasıyla biber, pırasa, lahana ve kabakları ekleyerek tüm sebzeleri soteleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın, soya sosunu ilave edin. Yumuşayan kuş üzümlerini de ekleyip karışımı soğumaya bırakın.

Her bir yufkayı üçgen olacak şekilde 8 eşit parçaya bölün.

Sebzeler soğuyunca harcı yufkanın kalın kenarına koyup kalın sigara böreği olacak şekilde sarın. Tüm börekleri bu şekilde hazırladıktan sonra bir kaseye 2 yumurtayı kırıp iyice çırpın bir tabağa galeta ununu yayın ve börekleri sırasıyla önce yumurtaya sonra da galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın ve yanında soya sosu ile servis edin.