Corona virüs kaygısı ile nasıl başa çıkılır?
Korku, tıpkı bir virüs gibi, bulaşıcıdır. Şu anda corona virusun yanı sıra bir de anksiyete salgını yaşıyoruz. Covid-19'un patlak vermesi günlük hayatımızı ciddi şekilde etkilerden, yapacağımız en önemli şey sakin olup, evde kalmak. Yaşadığınız stresin de üstesinden gelmek, kriz anlarını hem mental hem de fiziksel olarak iyi bir şekilde atlatmanızı sağlayacak.
Şu anda olun
Anksiyete geleceğe yönelik bir zihin durumudur ve çoğu zaman asla gerçekleşmeyecek en kötü senaryoları kafanızın içinde yaşamanıza neden olur. Bu neden ile, bu salgın dönemini atlatmaya çalışırken ''Ya hastalanırsam? Havaalanlarını kapatırlarsa ne olur? Ya aileme bir şey olursa?'' gibi gelecek kaygılarına cevap vermek yerine, onları bir kenara bırakıp; "Şu anda güvende miyim? Yapılması gereken bir şey var mı?" gibi soruları kendinize sorarak durumunuzu netleştirmek, kendinize yardım etmek ve kaygılanacağınız bir şey olmadığını görmek oldukça önemli. Doğru nefes teknikleri ile rahatlamayı öğrenin.
Meditasyon yapın
Meditasyon sadece bağışıklık sistemini büyük ölçüde desteklemekle kalmaz (örneğin, meditatörler %30 daha az bulaşıcı hastalık yaşar), derhal stres kimyasını değiştirerek, dopamin ve seratonin salgılamanızı sağlayarak rahatlamanıza yardımcı olur.
Gülmeyi unutmayın
Tüm kolektif stresten kurtulmanın en eğlenceli yolu: Gülmek! Kahkaha beyniniz tarafından salınan endorfinleri artırır ve kan basıncını düşürür. Bu yüzden, sürekli korku uyandıran haber hikayelerine bir ara verip; en sevdiğiniz komedi filmini izlemeye koyulun!