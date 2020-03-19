Corona virüs kaygısı ile nasıl başa çıkılır?

Şu anda olun

Anksiyete geleceğe yönelik bir zihin durumudur ve çoğu zaman asla gerçekleşmeyecek en kötü senaryoları kafanızın içinde yaşamanıza neden olur. Bu neden ile, bu salgın dönemini atlatmaya çalışırken ''Ya hastalanırsam? Havaalanlarını kapatırlarsa ne olur? Ya aileme bir şey olursa?'' gibi gelecek kaygılarına cevap vermek yerine, onları bir kenara bırakıp; "Şu anda güvende miyim? Yapılması gereken bir şey var mı?" gibi soruları kendinize sorarak durumunuzu netleştirmek, kendinize yardım etmek ve kaygılanacağınız bir şey olmadığını görmek oldukça önemli. Doğru nefes teknikleri ile rahatlamayı öğrenin.

Meditasyon yapın

Meditasyon sadece bağışıklık sistemini büyük ölçüde desteklemekle kalmaz (örneğin, meditatörler %30 daha az bulaşıcı hastalık yaşar), derhal stres kimyasını değiştirerek, dopamin ve seratonin salgılamanızı sağlayarak rahatlamanıza yardımcı olur.

Gülmeyi unutmayın

Tüm kolektif stresten kurtulmanın en eğlenceli yolu: Gülmek! Kahkaha beyniniz tarafından salınan endorfinleri artırır ve kan basıncını düşürür. Bu yüzden, sürekli korku uyandıran haber hikayelerine bir ara verip; en sevdiğiniz komedi filmini izlemeye koyulun!