Dalak Nasıl Pişirilir? Kuzu Dalak Ve Dalak Kavurması Nasıl Pişer?

En çok dana dalağı tüketilmekte olup ciğer gibi pişirilmektedir. Dalağı pişirirken lezzet katmak için damak lezzetine uygun baharatlar kullanılabilmektedir. Dalağın kavurması, ızgarası ve kızartması yapılabilmektedir.

Sağlık problemi yaşayan kişilerin bol bol dalak tüketmesi önerilmektedir. Farklı yöntemler ile pişirilen dalağın en fazla tercih edileni, ızgarada olanıdır. Elektrikli ızgara ateşinde pişirilebileceği gibi kömür ateşinde de pişirilebilmektedir. Dalak ızgarada pişirilirken üzerine birkaç çizik atıldıktan sonra ızgaraya konulmalıdır.

Dalak Nasıl Pişirilir?

Küçük veya büyük baş hayvanlardan elde edilen dalak, bol protein içermektedir. Dalak fiyatlarının oldukça ekonomik olmasından dolayı ayda en az bir defa dalak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Dalak kavurması tercih edecek olanların dalağı kuşbaşı şeklinde doğraması gerekmektedir. Keskin bir bıçak yardımı ile dış zar kısmı kesinlikle temizlenmelidir.

Dalak kavurma yaparken içine soğan ve yeşilbiber atılabilmektedir. Soğan ve yeşilbiberin küçük bir şekilde doğranması ile görüntü bozulmamaktadır. Soğan ve yeşilbiberin pişme süreleri farklı olduğundan, dalaktan önce zeytinyağı veya tereyağı ile renk değiştirene kadar pişirilmelidir. Dalak suyunu çekene kadar pişirildikten sonra kavurma işlemi uygulanmalıdır. Dalağın kırmızı etten farklı olduğu ve çabuk piştiği unutulmamalıdır.

Kuzu Dalak ve Dalak Kavurması Nasıl Pişer?

Dalağın dış zarı temizlendikten sonra dalak sudan geçirilmelidir. En kolay kuzu dalak tarifi, pul biber ve karabiber ile lezzetlendirilen dalağı yağda iyice pişirmektir. Dalak parçalara bölünüp pişirilirse, daha yumuşak olmaktadır. Dalağın tuzu hemen atılmamalı, pişmeye yakın tuzu koyulmalıdır. Dalak kavururken, ocağın kısık ateşte olmasına dikkat edilmelidir. Dalağın bir tarafı kalın, diğer tarafı ince olduğundan kalın tarafının ikiye bölünmesi gerekmektedir.

Dalağın kalınlığına göre kavurma süresi değişmekle birlikte kısa sürede pişmektedir. Yumuşak bir dalak yemek isteyenler, dalağı baharat ile marine edebilmektedir. Dalağın kısa sürede pişmesinden dolayı son derece pratiktir. Çocuklara dalak yedirmek için bol yeşillik tercih edilebilmektedir.