Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Ne olduğunu tam bilmediğimiz cansız bir küçümen akciğerlerimize girip saldırıyor. Dışarıda yaşama adapte olmuş insanlar olarak eve kapanmak zor da olsa belki de dönüşümümüz için faydalı olabilir.

Vajinismusa sahip çiftler, birlikte daha çok zaman geçirdikleri bu süreçte birbirlerinin bedenlerini daha çok tanımaya ve cinselliklerini keşfetmeye zaman ayırabilirler.Ön sevişmelerin ve uyarımların ilişki yaşanmadan arttırılması kadını derece derece rahatlatacaktır.

Kadının istem duyduğu anlarda ise doğrıdan ilişki yerine önce parmak girişleri sonra cinsel organın başının, üçte birinin, yarısının, tamamının giriş deneyimleri ile yol alabilirler.

Bu çalışmaları yaparken kaydırıcı jelleri de kullanabilirisiniz.

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