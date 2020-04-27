Vajinismus tedavisini etkileyen birçok faktör var. Bunlardan bir tanesi de kültürümüze özgü olan eş, eşin anne ve babasının kadın üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerdir. Bunlar:

1- İlk gece kanlı çarşafın görülme istemi

2- Kadın ilişki yaşamıyorsa eksik olarak görülmesi, hırpalanması

3- İlişki yaşaması için sözel ve fiziki baskı kurulması

4- Boşanma ile tehdit edilmesi

5- Erkeğin, kadının bakireliğini kendi deneyimi ile bozma istemi

yukarıda saydıklarım vajinismus kadınının ilişki yaşamasına ve tedavi görüyorsa da tedavi seyrini olumsuz etkileyebilecek durumlardır.

Vajinismus sorunu evli çifte aitti. Özellikle kültürümüzde yakın akrabaya ulaştırılmaması gerekir. Anlayışlı anne babalar olmasına rağmen tam tersi tedavi sürecini baltalayan anne babalar da vardır.

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