Vajinismus asıl olarak kadının sorunu olarak görülür. Doğrudur. Çünkü korku, kasılma, kaçınma kadının verdiği tepkilerdir. Geçmişte duyduğu veya yaşadığı olayların limbik sisteme kodlanması oluşur. Bir çalar saatin aynı saatte çalması gibi ön sevişmede değil ilişki anında ortaya çıkarlar.

Vajinismus tedavisi uygun teknik ile başarıya gider iken eşin vereceği sert tepkiler, destek olmayan davranış ve sözler veya geçmişte erkeğin olumsuz baskıları kadında varoluşsal bir tepkiye neden olabilir.

Terapist olarak ilişkiye hazır olduğunu düşündüğünüz kadın bu durumda ilişkiyi istemli olarak yaşamak istemez ve erteler.

Görüldüğü gibi vajinismus tedavisi çok etkenli olup kadının, erkeğin ve terapistin uyumunu gerektirir.