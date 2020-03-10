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10.03.2020 - 12:10 |

Dünyaca ünlü terapist Dr. Stan Tatkin, mutlu ilişki reçetesiyle İstanbul’da!

İlişki terapisi alanında dünyanın önde gelen isimleri arasında yer alan ünlü psikoterapist Dr. Stan Tatkin, 21 Mart’ta İstanbul’a geliyor.

Dünyaca ünlü terapist Dr. Stan Tatkin, mutlu ilişki reçetesiyle İstanbul’da!

Dünyaca ünlü isimlerin terapisti Amerikalı Doktor Stan Tatkin, ömür boyu süren, sağlıklı ilişkilerin formülünü anlatmak üzere 21 Mart’ta İstanbul Raddison Blu Hotel’de bir seminer verecek. Dr. Stan Tatkin, seminerde katılımcılarla ilişki modellerini tartışacak ve güvenli bir ilişkinin en az beş özelliğini anlatacak. İkili ilişkilerde stres yönetimi, beynin iletişim, hafıza ve algıdaki hata potansiyellerini tanımlayabilme, bağlanma korkusu gibi konuların ele alınacağı seminerde, ayrıca evlilik ya da ilişki sürecinde çiftlerin birbirilerine nasıl yardımcı olabilecekleri ile ilgili de ipuçlarını verecek.

İlişki yönetiminin ele alınacağı seminer boyunca ‘beyin’ ve ‘bağlanma’ konularında temel bilgilere yer verilecek, ilişki sorunlarının erken tespiti, çatışmalarla baş etmek, yakınlığı artırmak, ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmek ve sağlıklı ilişki kurmak hakkında formüller paylaşılacak.

 

 

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