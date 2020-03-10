Dünyaca ünlü terapist Dr. Stan Tatkin, mutlu ilişki reçetesiyle İstanbul’da!

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Bugün Bugün sorumlu olduğunuz konularda daha fazla ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla aranızdaki konulara netlik kazandırmak için adım atabilirsiniz. Gün içinde sizi yoran yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Haftanın programını bugünden yapmak işlerinizi hafifletebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlerinize yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çabalayabilirsiniz. İlişkilerinizde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde yaptığınız işlere daha fazla ciddiyet kazandırabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde ailevi konularda gündeminizi meşgul edebilir. Eskide kalan konularla tekrar uğraşmanız gereken zamanlar var. Ev ile ilgili konulara yön kazandırmanız gerekebilir. Güven arayışı içinde olacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygularımız konusunda daha kontrollü olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Gün içinde iletişimde olduğunuz kişilerle ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konulara yön vermek, hız kazandırmak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklerden etkilenebilirsiniz. Ticari konular ciddiyet kazanabilir. Planlı olmanız gereken zamanlardasınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün maddi konularda kendinizi daha meşgul hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda engelleri aşmak için mücadele verebilirsiniz. İş hayatınızda ilerleme kaydedebilmek için plan yapmanız gerekebilir. İlişkilerinizde yaşayacağınız sıkıntıları abartmamaya özen gösterin. Gerçekçi olmanız gereken zamanlardasınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için planlı davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konulara daha gerçekçi yaklaşacağınız zamanlar var. Gün içinde bedene ait konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde bilemediğiniz konular nedeniyle kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Gizli düşmanlar gündeme gelebilir. Sizi hapseden kontrol dışı olaylar gerçekleşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Kendi iç dünyanızla ilgili engelleri aşmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmanız gereken zamanlardasınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızda daha fazla sorumluluk altına girebilirsiniz. İşlerinizi yoluna koymak için çaba sarf edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde kısıtlandığınızı hissedeceğiniz zamanlar var. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Destek göreceğiniz konular olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızda ön planda olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için plan ve program yapmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda engelleri açmak için sabırlı davranacaksınız. Üstlerinizle iletişimde olacağınız zamanlarda dikkatli olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konular ihmal etmeyin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde yaşadığınız olaylar hakkında bütünü daha rahat görebileceksiniz. Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Bugün gerçekçi tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular ilginizi çekebilir. Paylaşımda bulunmak için arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde planlı hareket etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde endişe duyduğunuz konular sizi daha fazla meşgul edebilir. Ortaklı konularda güven arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni şeyler ortaya koymak isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için çaba sarf edeceksiniz. Maddi işlerinizde yenilenmeye gidebilirsiniz. Banka ile ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku Devamını Oku