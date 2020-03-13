Ece Üner ezber bozmaya geliyor

MomTalks 2020 Konferansı, 2 Mayıs Cumartesi günü Taksim Grand Pera'da gerçekleşecek.

“Her anne bir dünya kurar” mottosuyla yola çıkan MomTalks’da Doğan Cüceloğlu, Mümin Sekman, Yankı Yazgan, Sinan Canan, Özgür Bolat, Nil Karaibrahimgil, Şermin Yaşar, Ümmiye Koçak gibi isimler konuşma yaptı. Etkinliği ortalama 500 katılımcı salondan, yüzbinler ise internet ortamından takip etti.

Türkiye’de 20-24 yaş grubundaki kadınların yaklaşık yarısı ne okuyor ne de çalışıyor. Her üç anne adayından ikisi lise terk. OECD ülkeleri arasında en yüksek oran bizde… Bu durumu değiştirmek için ne yapabiliriz?

MomTalks, dünyayı bilinçli ailelerin değiştireceğine inanıyor. Siz de buna inanıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

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