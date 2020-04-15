En iyi glutensiz 5 yemek tarifi

Kinoa köftesi





Kinoa köftesi malzemeler:

-2 çay bardağı haşlanmış kinoa

-Yarım havuç rendesi

-Yarım soğan

-Yarım demet taze soğan

-Yarım demet dereotu

-Yarım demet nane

-1 çay kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı kırmızı toz biber

-1 çay kaşığı tuz

-1 yumurta

-1 yemek kaşığı ev salçası

Kinoa köfte nasıl yapılır?

-Karıştırma kabına haşlanmış kinoaları, rendelenmiş havucu, incecik doğradığınız kuru soğan, taze soğanı, dereotunu, taze naneyi, yumurta, baharatları ve ev salçasını ekleyip iyice yoğurun.

-Yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsinize köfte harcından parçalar koparıp yuvarlayıp dizin.

-Önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.

Karnabahar pilavı





Karnabahar pilavı malzemeler:

-2 kase karnabahar

-1 adet havuç

-3-4 adet yeşil biber (varsa kesinlikle kapya biber de koyun.)

-2-3 diş sarımsak

-1 çay kaşığı zerdeçal

-Tuz, karabiber

-2 yemek kaşığı tereyağı

Karnabahar pilavı nasıl yapılır?



-Karnabaharı çiğden rondodan geçirin.

-Tencerede yağı eritip önce havucu, sonra biberleri kavurun. Sarımsakları ekleyin.

-Karnabaharları ve baharatları ekleyip kavurun.

-Ekstra su eklemeye gerek yok.

-Pişen karnabahar pilavınızı demlenmesi için 10 dakika kadar bekletin.

-Daha sonra servis edebilirsiniz.

Kabaklı mısır unu keki





Kabaklı mısır unu keki malzemeler:

-2 adet kabak

-1 demet dereotu

-1/4 demet dereotu

-2 adet yumurta

-1 su bardağı yoğurt

-1 su bardağından biraz az sıvı yağ

-1 su bardağı mısır unu

-1 su bardağı pirinç unu

-1 adet kabartma tozu

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 çay kaşığı kırmızı pul veya toz biber

-Üzerine serpmek için susam ve çörek otu

Kabaklı mısır unu keki nasıl yapılır?

-Kabağı rendenin iri kısmı ile rendeleyip suyunu sıkın.

-Derin bir kaba tüm malzemeyi (çörek otu ve susam hariç)önce sıvı malzemeler sonra kuru malzemeler olarak katıp karıştırın.

-Yağlanmış fırın kabına dökün. Önceden ısınmış 180 derecedeki fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

-Bu keki muffin kaplarına koyarak muffin yapabilirsiniz.

Karabuğday unundan krep





-4 yemek kaşığı (tepeleme) karabuğday unu

-1 bardaktan biraz fazla su

-1/2 çay kaşığı karbonat

-1/2 çay kaşığı tuz

-1 adet organik yumurta

Nasıl yapılır?

-Blender'da önce un ve suyu topakları gidene kadar çırpın, sonra diğer malzemeleri katıp iyice homojenleşene kadar tekrar çırpın.

-Koyu ayran veya bozadan biraz daha sulu kıvamda bir sıvı olacak. 1 saat buzdolabında bekletin.

-Daha sonra krep tavasını iyice kızdırın, yapışmaması için üzerini zeytinyağı ile çok hafifçe yağlayın, hazırladığınız unlu karışımdan 1 kepçe alıp tavaya ince bir tabaka halinde yayarak pişirin.

-1 yüzü pişince, spatula yardımıyla kaldırıp diğer yüzünü çevirerek iki tarafını da pişirin. Bu şekilde tüm karışımı pişirin.

-Tavayı her seferinde değil de, yapışmaya yüz tuttukça zaman zaman tekrar yağlamanız gerekecektir.

-Bu tariften ince ve bir tatlı tabağı boyutunda 7 tane krep çıkıyor.

Mantarlı karabuğday pilavı





Mantarlı karabuğday pilavı malzemeler:

-2 su bardağı karabuğday

-250 gram kültür mantarı

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 adet orta boy kuru soğan

-3 diş sarımsak

-2,5 su bardağı tavuk suyu (500 ml.)

-1/2 çay kaşığı tuz

-1/4 çay kaşığı karabiber

Nasıl yapılır?

-Yapışmaz bir tavayı yağ koymadan iyice ısıtın. Isınan tavaya karabuğdayı koyun ve 2-3 dakika aralarda karıştırarak kavurun. Tavanın altını kapatın.

-Mantarları ince dilimler halinde doğrayın. Bir pilav tenceresinde 3 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın.

-Dilimlediğiniz mantarları tencereye koyup bıraktıkları suyu çekene kadar arada karıştırarak soteleyin. Sotelenen mantarları bir tabağa alın.

-Ayrı bir tencereye 1 yemek kaşığı zeytinyağını alın, ince ince doğradığınız soğan ve sarımsağı orta ateşte kavurun.

-Soğan kavrulduktan sonra tavada beklettiğiniz karabuğdayı ve tavuk suyunu tencereye aktarın.

-Tuz ve karabiberi ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin.

-Suyunu çektikten sonra ocağı kapattığınız pilav tenceresine mantarları ekleyin ve karıştırın.

-Arzuya göre üzerine kekik, biberiye gibi taze baharatlar veya rendelenmiş limon kabuğu serperek servis yapın.

Afiyet olsun.