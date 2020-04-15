En iyi glutensiz 5 yemek tarifi
Son yıllarda bağırsakları daha az yorduğu için diğer insanlar da (çölyak hastası olmayan) glutensiz yiyecekleri tercih ediyor. Eğer çölyak hastasıysanız ya da gluten intoleransınız varsa evinizde kolayca yapabileceğiniz en iyi glutensiz 5 yemek tarifine yer verdik. Ancak glutenle ilgili herhangi bir probleminiz yoksa da bu lezzetleri deneyebilirsiniz.
Kinoa köftesi
Kinoa köftesi malzemeler:
-2 çay bardağı haşlanmış kinoa
-Yarım havuç rendesi
-Yarım soğan
-Yarım demet taze soğan
-Yarım demet dereotu
-Yarım demet nane
-1 çay kaşığı kimyon
-1 çay kaşığı kırmızı toz biber
-1 çay kaşığı tuz
-1 yumurta
-1 yemek kaşığı ev salçası
Kinoa köfte nasıl yapılır?
-Karıştırma kabına haşlanmış kinoaları, rendelenmiş havucu, incecik doğradığınız kuru soğan, taze soğanı, dereotunu, taze naneyi, yumurta, baharatları ve ev salçasını ekleyip iyice yoğurun.
-Yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsinize köfte harcından parçalar koparıp yuvarlayıp dizin.
-Önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.
Karnabahar pilavı
Karnabahar pilavı malzemeler:
-2 kase karnabahar
-1 adet havuç
-3-4 adet yeşil biber (varsa kesinlikle kapya biber de koyun.)
-2-3 diş sarımsak
-1 çay kaşığı zerdeçal
-Tuz, karabiber
-2 yemek kaşığı tereyağı
Karnabahar pilavı nasıl yapılır?
-Karnabaharı çiğden rondodan geçirin.
-Tencerede yağı eritip önce havucu, sonra biberleri kavurun. Sarımsakları ekleyin.
-Karnabaharları ve baharatları ekleyip kavurun.
-Ekstra su eklemeye gerek yok.
-Pişen karnabahar pilavınızı demlenmesi için 10 dakika kadar bekletin.
-Daha sonra servis edebilirsiniz.
Kabaklı mısır unu keki
Kabaklı mısır unu keki malzemeler:
-2 adet kabak
-1 demet dereotu
-1/4 demet dereotu
-2 adet yumurta
-1 su bardağı yoğurt
-1 su bardağından biraz az sıvı yağ
-1 su bardağı mısır unu
-1 su bardağı pirinç unu
-1 adet kabartma tozu
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 çay kaşığı kırmızı pul veya toz biber
-Üzerine serpmek için susam ve çörek otu
Kabaklı mısır unu keki nasıl yapılır?
-Kabağı rendenin iri kısmı ile rendeleyip suyunu sıkın.
-Derin bir kaba tüm malzemeyi (çörek otu ve susam hariç)önce sıvı malzemeler sonra kuru malzemeler olarak katıp karıştırın.
-Yağlanmış fırın kabına dökün. Önceden ısınmış 180 derecedeki fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
-Bu keki muffin kaplarına koyarak muffin yapabilirsiniz.
Karabuğday unundan krep
-4 yemek kaşığı (tepeleme) karabuğday unu
-1 bardaktan biraz fazla su
-1/2 çay kaşığı karbonat
-1/2 çay kaşığı tuz
-1 adet organik yumurta
Nasıl yapılır?
-Blender'da önce un ve suyu topakları gidene kadar çırpın, sonra diğer malzemeleri katıp iyice homojenleşene kadar tekrar çırpın.
-Koyu ayran veya bozadan biraz daha sulu kıvamda bir sıvı olacak. 1 saat buzdolabında bekletin.
-Daha sonra krep tavasını iyice kızdırın, yapışmaması için üzerini zeytinyağı ile çok hafifçe yağlayın, hazırladığınız unlu karışımdan 1 kepçe alıp tavaya ince bir tabaka halinde yayarak pişirin.
-1 yüzü pişince, spatula yardımıyla kaldırıp diğer yüzünü çevirerek iki tarafını da pişirin. Bu şekilde tüm karışımı pişirin.
-Tavayı her seferinde değil de, yapışmaya yüz tuttukça zaman zaman tekrar yağlamanız gerekecektir.
-Bu tariften ince ve bir tatlı tabağı boyutunda 7 tane krep çıkıyor.
Mantarlı karabuğday pilavı
Mantarlı karabuğday pilavı malzemeler:
-2 su bardağı karabuğday
-250 gram kültür mantarı
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 adet orta boy kuru soğan
-3 diş sarımsak
-2,5 su bardağı tavuk suyu (500 ml.)
-1/2 çay kaşığı tuz
-1/4 çay kaşığı karabiber
Nasıl yapılır?
-Yapışmaz bir tavayı yağ koymadan iyice ısıtın. Isınan tavaya karabuğdayı koyun ve 2-3 dakika aralarda karıştırarak kavurun. Tavanın altını kapatın.
-Mantarları ince dilimler halinde doğrayın. Bir pilav tenceresinde 3 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın.
-Dilimlediğiniz mantarları tencereye koyup bıraktıkları suyu çekene kadar arada karıştırarak soteleyin. Sotelenen mantarları bir tabağa alın.
-Ayrı bir tencereye 1 yemek kaşığı zeytinyağını alın, ince ince doğradığınız soğan ve sarımsağı orta ateşte kavurun.
-Soğan kavrulduktan sonra tavada beklettiğiniz karabuğdayı ve tavuk suyunu tencereye aktarın.
-Tuz ve karabiberi ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin.
-Suyunu çektikten sonra ocağı kapattığınız pilav tenceresine mantarları ekleyin ve karıştırın.
-Arzuya göre üzerine kekik, biberiye gibi taze baharatlar veya rendelenmiş limon kabuğu serperek servis yapın.
Afiyet olsun.