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02.05.2020 - 11:24 |

Evde Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri! Ramazan Pidesi yapılışı

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Ramazan Pidesi sokağa çıkma yasağı günlerinde vatandaşlar tarafından evde yapılmaya başlandı. Ramazan Pidesini evde ilk kez deneyecek olanlar gerekli malzemelerin neler olduğunu ve yapılışını araştırmaya devam ediyor. Peki Evde Ramazan Pidesi nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Evde Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri! Ramazan Pidesi yapılışı

Ramazan Pidesi nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Ramazan Pidesini evde denemek isteyen ev hanımları arama motoru üzerinden Ramazan Pidesi nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte evde ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri...

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

350 ml ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

500 gr beyaz un

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı galeta unu

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı su

1 adet yumurta sarısı

RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI

Hamur için tüm malzemeleri bir araya getirip yoğurun…

Ele yapışmaz bir hamur elde ettiğinizde bir kenarda mayalanmaya bırakın…

Hamur mayalandıktan sonra 4 eşit parçaya bölün ve her parçayı yuvarlak açın…

Hamurları açarken altına bolca galeta unu serpin bu pidenizin gevrek olmasını sağlayacaktır…

1 tatlı kaşığı tereyağını eritin.

1 yumurtanın sarısını 1 çorba kaşığı su ile karıştırıp çırpın.

Erimiş tereyağını üzerine çırpa çırpa ekleyin.

Pürüzsüz, sarı bir sosunuz olacak.

Pidelerin üzerine yumurtalı karışımdan sürün.

Önce pidenin kenarlarından 1-2 cm boşluk bırakarak parmaklarınızla çemberini yapın.

Ardından çemberin ortasından yine serçe parmaklarınızın dışıyla 3 çizgi çekin. Bir de dikey şekilde bunu yaparak pidenin ortasında küçük kareler oluşturun.

Üzerine bol bol susam ve çörek otu serpin.

220 derece fırında 15-20 dakika sonra çıtır çıtır pişmiş ramazan pideniz hazır!

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