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02.10.2020 - 14:07 |

Eylül Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Eylül ayı yazın bittiği sonbaharın başladığı aydır. Bu sebeple Eylül ayının meyve ve sebzeleri de değişiklik göstermektedir. Eylül ayı içerisinde tüketilmesi gereken meyve ve sebzeler insan sağlığına da oldukça faydalı ve sebzelerdir. Tüketilen ürünlerin mevsimine uygun tüketilmesi insan sağlığı için de oldukça önemlidir. Bu sebeple Eylül ayı meyve sebzeleri ile ilgili detayları derledik.

Eylül Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?
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Eylül ayı yaz aylarının bittiği sonbahar aylarının başladığı tam bir geçiş mevsimidir. Geçiş mevsimi olmasından dolayı bağışıklık sisteminin çok etkilendiği havaların bir anda soğuduğu bir aydır. Bu ayda en çok dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi de tüketilen meyve ve sebzelerin bağışıklığı güçlendirici olmasıdır. Bu ayda tüketilen meyve ve sebzeler kişinin bağışıklığını arttırıcı ve hastalıklara karşı koruyucu etkilere sahiptir.

Eylül Ayı Meyveleri

Eylül ayında yetişen ve en çok tüketilen meyveler arasında; armut, kırmızı erik, karpuz, kavun, şeftali üzüm ve incir gibi meyveler gelmektedir. Yaz aylarının bitişi sonbahar aylarının başlangıcı olarak karşımıza çıkan bu dönemde tüketilen meyveler ve sebzeler dikkat etmek gerekir.

Armut

Sonbahar ayları için en önemli meyvelerden bir tanesi olan armut özellikle sindirimi kolaylaştıran bir etkiye sahiptir. Düzenli tüketildiğinde kanın temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda tansiyon düzenleyici etkisi de bulunmaktadır.

Kavun

Kavun yaz aylarının sonu, sonbahar ayların başlangıcında tüketilmesi gereken ve ülkemizde de yetişen meyvelerden bir tanesidir. Kavun tüketimi böbrek rahatsızlıklarının önlenmesinde de oldukça etkilidir. Kansızlığa faydalı olduğu bilinen kavun sindirim sistemine de yardımcı olarak kabızlığa çaredir.

Üzüm

Sonbahar aylarının en önemli meyvelerinden bir tanesi olarak da karşımıza üzüm çıkmaktadır. Antioksidan içeriği çok yüksek olan üzüm sağlık için oldukça yararlı bir meyvedir. Üzüm çekirdekleri de kan dolaşımına hücre hasarına yol açan serbest radikalleri yok etme konusunda oldukça etkili bir üründür. Egzama ve bazı deri hastalıklarına da iyi geldiği bilinen üzüm tüketilmesi oldukça faydalı olan meyvelerden biridir.

Eylül Ayı Sebzeleri

Eylül ayı sonbahar aylarının başlangıcı olarak karşımıza çıktığı için yazın bitimi sonbaharın başlangıcında farklı meyve ve sebzelerin de tüketilmesine dikkat etmek gerekir. Bu ayda yetişen meyve ve sebzeler bağışıklığa karşı koruyucudur.

Bamya

Bamya, yaz aylarının sonu sonbahar ayların başlangıcında tüketmesi gereken sebzelerden bir tanesi bamyadır. Magnezyum ve demir oranı yüksek olan bamya özellikle bağırsakların çalışmasını sağlayarak kabızlık önleyici etkiye sahiptir. Halsizliğe karşı koruyucu bir etki etkisi de bulunur.

Biber

Biber, ülkemizde farklı çeşitleri yetişen bir sebzedir. Gerek dolmalık, gerek yemelik, gerek yemekler için kullanılan biber antioksidan içeriği yüksek olan bir sebzedir. Bu da kanseri önleyici bir etkiye sahiptir. Vücutta biriken yağ ve kolesterolü önler.

 

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