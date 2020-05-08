Günün iftar menüsü: 15. gün

Günün iftar menüsünün 15. gününde iftara özel menüleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Çorba olarak; Yoğurtlu ıspanak çorbası, ana yemek olarak ise yoğurtlu irmik köftesi tariflerini sizinle paylaştık. Ara sıcak olarak patates kroket ve tatlı olarak ise hızlı tavuk göğsü lezzetlerini size sunduk. İşte 15. gün iftar menüsü için malzemeler...

Çorba: Yoğurtlu ıspanak çorbası





Malzemeler:

-2-3 kök ıspanak

-1 adet kuru soğan

-1 diş sarımsak

-2 yemek kaşığı pirinç

-3 yemek kaşığı sıvı yağ

-Sıcak su (6-7 bardak kadar)

Terbiyesi için;

-3-4 yemek kaşığı yoğurt

-1 yumurtanın sarısı

-1 yemek kaşığı un

Üzeri için;

Tereyağı,pul biber

Nasıl yapılır?

-Ispanakları yıkayıp ince ince doğrayalım. Soğanı yemeklik doğrayalım,sarımsağıda küçük doğrayalım veya rendeleyelim.

-Tencereye sıvı yağı koyup soğanı kavuralım, sarımsağı ve ıspanağıda ekleyip biraz çevirip, üzerine 1 litre kadar su ekleyelim.Pirincide atıp pirinçler yumuşayana kadar pişmeye bırakalım.

-Terbiyesi için yoğurt,yumurta sarısı ve unu çırpalım. Pişen çorbanın suyundan terbiyeye bir iki kepçe alalım karıştırıp çorbaya ekleyelim.

-Kıvamını kontrol edip gerekirse sıcak su ekleyelim, tuzunuda atıp bir taşım kaynatıp altını kapatalım.

-Üzeri için biberli yağ yapıp çorbanın üzerine gezdirelim.

Ara sıcak: Patates kroket





Malzemeler:

-5 adet patates

-2 adet yumurta

-3 çorba kaşığı nişasta

-2 çorba kaşığı ezilmiş beyaz peynir

-1 paket kabartma tozu

-1 kase un

-1 adet yumurta sarısı

-1 kase galeta unu

-Sıvıyağ

-Tuz

-Karabiber

Nasıl yapılır?

-Patatesleri haşlayın ve rendeleyin. Yumurta, nişasta, karabiber, peyaz peynir, kabartma tozu ve rendelenmiş patatesleri karıştırın ve yoğurun.

-Elde ettiğiniz karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve şekil verin. Un, yumurta sarısı ve galeta ununu 3 ayrı kaba koyun.

-Şekil verdiğiniz patatesleri sırasıyla un, yumurta ve galeta ununa bulayın ve kızartın.

Ana yemek: Yoğurtlu irmik köftesi





Malzemeler:

-400 gr kıyma

-1 çay bardağı yoğurt

-1 çay bardağı irmik

-1 soğan

-3 diş sarımsak

-Tuz

-Kırmızı toz biber

-Kimyon

-3 çay kaşığı karabiber

Peynirli sos için:

-Yarım çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

-Yarım çay bardağı krema

-2 yemek kaşığı tereyağı

-Karabiber

Nasıl yapılır?

-Derin bir kaba kıymayı alın. Yoğurt, irmik, rendelenmiş soğan ve dövülmüş sarımsakları ekleyin. Karabiber, kırmızıbiber, kimyon ve tuzu ekleyin.

-İyice yoğurup 1 saat buzdolabında bekletin. Dinlendirilmiş köfte harcından ufak parçalar koparıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın.

-Izgara ya da yapışmaz yüzeyli tavada orta ateşte pişirin. Sos için, sos tenceresinde tereyağını eritin. Parmesan peynirini ekleyin ve sürekli karıştırın.

-Eriyince krema ve karabiberi ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Köftelerin üzerine gezdirip servis yapın.

Tatlı: Hızlı tavuk göğsü tarifi





Malzemeler:

-1 litre süt

-100 gram tereyağı

-1 paket vanilya

-1 su bardağı toz şeker

-1 su bardağı un

-1 yemek kaşığı pirinç unu

-Damla sakızı

Süslemek için:

-Tarçın

-Sade bisküvi

Nasıl yapılır?

-Tavada tereyağnı eritin ve üzerine unu ilave edip hafif sarı olana kadar kavurun.

-Sonra içine sütü karıştıra karıştıra ilave edin. Daha sonra vanilyayı, toz şekeri ilave edip, kaynayana kadar pişirin.

-Son olarak damla sakızını ekleyin. Hazırladığınız karışım sıcak iken, içine pirinç ununu ilave edip, blender ile 12 dakika kadar çırpın ve soğumaya bırakın.

-Bisküvileri kırın ve bisküvileri borcamın altına serin. Üzerine, hazırladığınız karışımı döküp tarçınla süsleyin.

Afiyet olsun.