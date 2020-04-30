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30.04.2020 - 11:42 |

Günün sahur menüsü: 8.gün

Günün sahur menüsünde sizi tok tutacak patatesli velibah, demir açısından zengin ıspanaklı yumurta ve susatmayacak karışık komposto tarifi paylaştık. İşte 8. gün sahur menüsü ve yapım aşamaları...

Günün sahur menüsü: 8.gün

Sahurun 8. gününde birbirinden lezzetli ve doyurucu tarifleri sizinle paylaştık. Gün boyu tok kalmanızı sağlayacak patatesli velibah, demir ve protein açısından zengin ıspanaklı yumurta ile susatmayan karışık komposto tarifine yer verdik. İşte 8. gün sahur menüsü için malzemeler ve yapım aşamaları... 

Patatesli velibah

Günün sahur menüsü: 8.gün

Malzemeler:

İç malzemesi için;

-8-10 adet patates
-Tuz

Hamuru için;

-2 kase un
-2 çay kaşığı tuz
-1 çay kaşığı toz maya
-1 yemek kaşığı sıvı yağ
-Alabildiği kadar su

Nasıl yapılır?

-Öncelikle patatesleri haşlayın ve haşladıktan sonra iyice ezin.
-İçerisine ekleyin ve yuvarlak şekil verip bir köşeye koyun.
-Daha sonra hamuru yoğurmaya başlayın ve 10 dakika mayalanması için bekleyin.
-Hamuru beze şeklinde yuvarlayın ve çay tabağı büyüklüğünde açın.
-İçine yuvarladığınız patatesi koyun ve kapatıp bezeyi düzeltin.
-Hepsini tek tek yaptıktan sonra tava büyüklüğünde açmaya başlayın.
-Tavaya koyup arkalı önlü pişirin. Hepsini pişirip üst üste yağlayarak dizin ve dilimleyip servis yapın.

Ispanaklı yumurta

Günün sahur menüsü: 8.gün

Malzemeler:

-2 adet yumurta
-1/4 adet orta boy soğan
-100 gr. haşlanmış ıspanak
-1/4 çay kaşığı tane çekilmiş karabiber
-1 çay kaşığı tuz
-1 yemek kaşığı tereyağı
-2 yemek kaşığı su

Nasıl yapılır?

-Küçük boy bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı eritin. 1/4 adet orta boy soğanı çok ince kıyın  ve renk alana kadar kavurun.
-Soğanlar hafiften kaldıktan sonar üzerine 100 gram haşlanmış ıspanağı koyup soğanlarla beraber soteleyin. 1 çay kaşığı tuzu ve 1/4 çay kaşığı tane çekilmiş kara biberi ekleyin.
-Ispanaklar sote olduktan sonar küçük boy başka bir tavaya aktarın. 2 yemek kaşığı suyu ekleyin.
-Sarılarını bozmamaya gayret ederek 2 adet yumurtayı ıspanakların üzerine kırın.
-Tavanın üzerine bir kapak kapatıp yaklaşık 5-7 dakika kadar orta ateşte pişirin. Sıcak olarak servis edin.

Karışık hoşaf

Günün sahur menüsü: 8.gün

-50 gr. kuru üzüm
-50 gr. kuş üzüm
-50 gr. kuru kayısı
-2 adet elma
-400 gr. toz şeker
-7 çorba kasesi su

Nasıl yapılır?

-Meyveleri yıkayın, kayısı ve incirleri bölün. Su ve şeker ile kaynatın. Soğutun ve servis yapın.

 

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