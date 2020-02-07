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07.02.2020 - 16:42 |

Güneş Altunkaş'ın ikinci kitabı Hokus Pokus tanıtıldı

Güneş Altunkaş'ın yeni kitabı Hokus Pokus Nov Otel Bosphorus İstanbul da yapılan bir lansman ile tanıtıldı. Nemesis Yayınevinden çıkan kitap, polisiye türünde ve yazarın ikinci kitabı.

Güneş Altunkaş'ın ikinci kitabı Hokus Pokus tanıtıldı

Güneş Altunkaş kitap tanıtım gecesin de yaptığı konuşmada "Her tür şiddete hayır" temalı kitabı için çok heyecanlı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti;

"Yeni bir kitap yeni bir heyecan bu sefer polisiye bir roman ile karşınızdayım. Her sayfasını okuduğunuzda sizi şaşırtacak, bazen gülümsetecek, bazen hüzünlendirecek, bazen ise hiddetlendirecek bir hikaye ile geldim. Son yıllarda her geçen gün artan kadın ve çocuk cinayetlerine kesin bir dille büyük harflerle tepki verip şiddetin her türlüsüne HAYIR diyen "Hokus Pokus" unuttuğumuz, kenara ittiğimiz bir çok duyguyu bizlere hatırlatıp hayatı tekrar tekrar sorgulatacak. Bize de bunun için Komiser Ercüment kısaca Ercü ve arkadaşları yardımcı olacak. Hikayesin de iyilerin ve kötülerin karşı karşıya geldiği bu kitap katledilen baş tacımız kadınlara ve çocuklara ithafen yazılmıştır."

Hokus Pokus Özet;

Bir sabah uyandıklarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Cinayetleri çözmedeki başarısıyla bir efsane haline gelen Komiser Ercüment, suç dolu İstanbul sokaklarının korkulu rüyasıdır. Doğduğu günden bu yana yaşadığı acılar ona hayatla başa çıkmayı öğretirken, çözdüğü her cinayetin ardından bir başka kötülükle yüzleşmeye devam eder. Özellikle de şiddet görüp katledilen kadınlarla çocukları ve bu zulme tanık olan insanları tanıdıkça tek başına bile olsa kötülüğe karşı savaşmaya ant içer.

Bir gün genç komiser, yirmi yedi yıldır aranan katil zanlısı Bahtiyar’la sorgu odasında karşı karşıya gelir. Bulgaristan’da bir devlet adamını öldürmekle suçlanan Bahtiyar ısrarla masum olduğunu söyler. Bu sözler, köşeye sıkışmış bir adamın kendini kurtarma çabaları mı, yoksa yirmi yedi yıldır su yüzüne çıkmayı bekleyen gerçeklerin ayak sesleri midir? Ercüment cevapları bulmak için geçmişin izini sürmek zorunda kalacak, ulaştığı gerçek ise birçok insanın hayatını bir anda değiştirecektir.

 

 

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