GÃ¼nÃ¼n iftar menÃ¼sÃ¼: 1. gÃ¼n

Ramazan'Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼nde sofralarÄ± ÅŸenlendirmeye ne dersiniz? Birinci gÃ¼n iftar menÃ¼sÃ¼ iÃ§in birbirinden lezzetli ve pratik tariflere yer verdik.ÂGÃ¼nÃ¼n iftar menÃ¼sÃ¼ 1. gÃ¼n iÃ§in Ã§orba olarak sÃ¼zme mercimek Ã§orbasÄ±, ana yemek olarak etli Ã§entik kebabÄ± ve tatlÄ± olarak incir uyutmasÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±k. Ä°ÅŸte birinci gÃ¼n iftar menÃ¼sÃ¼ ve yapÄ±m aÅŸamalarÄ±...Â

Ã‡orba: SÃ¼zme mercimek Ã§orbasÄ±





Malzemeler:

-1 bardak kÄ±rmÄ±zÄ± mercimek

-1 soÄŸan

-2 diÅŸ sarÄ±msak

-3-4 kaÅŸÄ±k sÄ±vÄ± yaÄŸ

-2 kaÅŸÄ±k un

-4 bardak sÄ±cak su

-2 bardak sÄ±cak et suyu

-YarÄ±m limon suyu

-1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

Sosu Ä°Ã§in:

-1 kaÅŸÄ±k tereyaÄŸÄ±

-1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pulbiber

NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

-Ä°nce ince doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z soÄŸanÄ± ve ezdiÄŸiniz sarÄ±msaÄŸÄ± sÄ±vÄ± yaÄŸda kavurun. Unu ilave edip kokusu Ã§Ä±kana kadar kavurun.

-YÄ±kayÄ±p suyunu sÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z mercimeÄŸi ilave edip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Et suyunu ve suyu ekleyip orta ateÅŸte mercimekler iyice yumuÅŸayana kadar piÅŸirin.

-Blenderdan geÃ§irdiÄŸiniz Ã§orbayÄ± daha sonra sÃ¼zgeÃ§ten geÃ§irin. Son olarak tuzunu ve limon suyunu ilave edip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

-Sosu iÃ§in tereyaÄŸÄ±nÄ± tavada eritin. Ä°Ã§ine pulbiber ilave edip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Ã‡orbanÄ±n iÃ§ine sosu dÃ¶kÃ¼p karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Ara sÄ±cak: FÄ±rÄ±nda peynirli sebzeli kroket





Malzemeler:

-2 adet orta boy patates

-3 adet orta boy havuÃ§

-1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

-1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zerdeÃ§al

-1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber

-70 gram dil peyniri

NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

-Patates ve havucu soyup yÄ±kadÄ±ktan sonra iri kÃ¼pler halinde doÄŸrayÄ±n.

-Bir tencereye koyup tuz ve Ã¼zerini geÃ§meyecek kadar su ekleyip, sebzeler yumuÅŸayana kadar 10-15 dakika civarÄ±nda haÅŸlayÄ±n.

-Yemeklik doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z veya rendelediÄŸiniz kuru soÄŸanÄ± bir tavada zeytinyaÄŸÄ±, toz zerdeÃ§al ve karabiberle birkaÃ§ dakika soteleyin. Ocaktan alÄ±n ve bir kenarda bekletin.

-Sebzeler yumuÅŸadÄ±ktan sonra ocaÄŸÄ± kapatÄ±n, varsa fazla suyunu sÃ¼zdÃ¼rÃ¼n ve soÄŸumasÄ± iÃ§in biraz bekletin.

-SotelenmiÅŸ soÄŸanÄ± haÅŸlanmÄ±ÅŸ sebzelerin Ã¼zerine ekleyin ve pÃ¼re aleti veya Ã§atalla iyice ezin.

-FÄ±rÄ±nÄ± 200 derecede (varsa fan ayarÄ±nda) Ä±sÄ±tÄ±n. Dil peynirini yarÄ±m santimetre geniÅŸliÄŸinde ve iki santimetre uzunluÄŸunda dikdÃ¶rtgenler halinde doÄŸrayÄ±n.

-Kroket hamurundan cevizden biraz bÃ¼yÃ¼k parÃ§alar alÄ±n ve avucunuzun ortasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zleÅŸtirerek aÃ§Ä±n.

-Dil peynirini hamurun ortasÄ±n koyun ve hamurun kenarlarÄ±ndan peynirin Ã¼zerine gelecek ÅŸekilde kaldÄ±rarak kapatÄ±n.

-Bu ÅŸekilde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kroketleri yaÄŸlÄ± kaÄŸÄ±t serilmiÅŸ fÄ±rÄ±n tepsisine aralÄ±klarla yerleÅŸtirin.

-Kroketleri Ã¶nceden Ä±sÄ±nmÄ±ÅŸ fÄ±rÄ±nda 10-15 dakika civarÄ±nda piÅŸirin. SÄ±cak olarak servis yapÄ±n.

Ana yemek: Etli Ã§entik kebabÄ±





Malzemeler:

-400 gr kÄ±rmÄ±zÄ± et

-3 kaÅŸÄ±k sÄ±vÄ± yaÄŸ

-2 kaÅŸÄ±k tereyaÄŸÄ±

-1 adet sarÄ±msak

-Tuz,kekik,tane karabiber

-5 adet patates

-KÄ±zartmak iÃ§in sÄ±vÄ± yaÄŸ

Sosu iÃ§in:

-3 kaÅŸÄ±k sÄ±vÄ± yaÄŸ

-2 kaÅŸÄ±k tereyaÄŸÄ±

-1 kaÅŸÄ±k domates salÃ§asÄ±

-YarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± su

-Tuz, kÄ±rmÄ±zÄ± toz biber

-Servis iÃ§in sarÄ±msaklÄ± yoÄŸurt

NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

-Et ince uzun doÄŸranÄ±p sÄ±vÄ± yaÄŸda kavrulur iÃ§ine sarÄ±msak doÄŸranÄ±r. 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± sÄ±cak su eklenip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r, tuz ve baharatlar eklenip piÅŸirilir.

-PiÅŸen etlere tereyaÄŸÄ± eklenip Ã§evrilir altÄ± kapatÄ±lÄ±r.

-Patatesler kibrit Ã§Ã¶pÃ¼ gibi ince doÄŸranÄ±p bol kÄ±zgÄ±n yaÄŸda kÄ±zartÄ±lÄ±r.

-Sos iÃ§in tereyaÄŸÄ± ve sÄ±vÄ± yaÄŸ tavaya alÄ±nÄ±r eritilir salÃ§a ve tuz eklenip kavrulur yarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± su ve kÄ±rmÄ±zÄ±biber eklenip kaynatÄ±lÄ±r.

-Servis tabaÄŸÄ±na patatesler alÄ±nÄ±r Ã¼zerine sarÄ±msaklÄ± yoÄŸurt gezdirilir ve etler konur etlerin Ã¼zerine sostan gezdirip servis edilir.

TatlÄ±: Ä°ncir uyutmasÄ±





Malzemeler:

-2,5 su bardaÄŸÄ± sÃ¼t

-7 adet kuru incir (yaklaÅŸÄ±k 150 gram)

-5 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± iri dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ ceviz iÃ§i

NasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

-Kuru incirleri suda bekleterek iÅŸe baÅŸlayÄ±n. 2-3 dakika kadar suda beklettiÄŸiniz kuru incirleri sudan Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra saplarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±n ve kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k doÄŸrayÄ±n.

-SÃ¼tÃ¼, yoÄŸurt mayalarken gelmesi gereken sÄ±caklÄ±ÄŸa kadar gÃ¼zelce Ä±sÄ±tÄ±n.

-O sÄ±caklÄ±ÄŸa ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda Ä±sÄ±tma iÅŸlemini sonlandÄ±rÄ±n ve iÃ§ine kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alar haline getirdiÄŸiniz incirleri ilave edin.

-El blenderÄ± yardÄ±mÄ±yla sÃ¼tÃ¼n iÃ§indeki incirleri parÃ§alayÄ±n ve tÃ¼m incirlerin parÃ§alandÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun.

-ArdÄ±ndan hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu sÃ¼tlÃ¼ incirli karÅŸÄ±mÄ± servis kaselerine paylaÅŸtÄ±rÄ±n.

-Her birinin Ã¼zerine bir tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ cevizden serpiÅŸtirin.

-Son olarak Ã¼zerine kaÅŸÄ±kla zarif hareketlerle bastÄ±rÄ±n.

Servis kaselerinizi hazÄ±rladÄ±ktan sonra hepsini bir tepsiye dizin.

-Ãœstlerini streÃ§ film kullanarak gÃ¼zelce kapatÄ±n.

-Son olarak Ã¼zerine bir de temiz bir mutfak Ã¶rtÃ¼sÃ¼ serin ve bÄ±rakÄ±n tatlÄ±nÄ±z mayalansÄ±n.

-YaklaÅŸÄ±k 3 saatin ardÄ±ndan mayalanacak olan tatlÄ±larÄ± buzdolabÄ±nda bir sÃ¼re bekletin ve soÄŸuk olarak servis edin.