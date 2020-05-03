Günün iftar menüsü: 10. gün

Günün iftar menüsünde birbirinden lezzetli ve sofranızı şenlendirecek tarifler bulunuyor. Çorba olarak kabak çorbası, ara sıcak olarak sucuklu paçanga, ana yemek olarak etli mantarlı sote ve tatlı olarak ise şekerpare tarifine yer verdik. Bu muhteşem lezzetlerden oluşan menüyü mutlaka iftar sofranızda yer açın. İşte 10. gün iftar menüsü ve yapım aşamaları...

Çorba: Kabak çorbası





Malzemeler:

-2 tane kabak

-2 tane soğan

-1 tane domates

-2 kapya biber

-2 yemek kaşığı bulgur veya kinoa

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-Bir miktar nane, dereotu ve maydanoz

-Tuz, kimyon, kara biber ve sarımsak

Nasıl yapılır?

-Öncelikle tüm sebzeleri iyice yıkayın.

-Yıkadığınız sebzeleri büyük parçalar halinde kestikten sonra hepsini bir tencereye alın ve üzerine 2-3 su bardağı su ekleyin.

-Yeterince haşlanan sebzeleri blenderdan geçirin ve dilediğiniz baharatlar ile süsleyin.

-Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Ara sıcak: Sucuklu paçanga böreği





Malzemeler:

-1 adet yufka

-4 yemek kaşığı küp doğranmış sucuk

-4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

-Kızartmak için sıvı yağ

Nasıl yapılır?

-1 adet yufkayı üçgen olacak şekilde 8 parçaya kesin.

-Daha sonra 1 yufka parçası alıp, tezgah üzerine serin.

-Üzerini az miktar sıvı yağ ile yağlayıp, üzerine 2. yufka parçasını koyun.

-Eğer yufkanız kalın ise tek yufka parçası kullanın.

-Ardından yufkanın geniş kısma 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 yemek

kaşığı küp küp doğranmış sucuk koyun.

-Yufkayı kenarlardan içe doğru kıvırıp, çok sıkmadan rulo şeklinde sarın.

-Yufkanın uç kısmının yapışması için az miktar su ile ıslatın.

-Diğer yufka parçalarına da aynı işlemi uygulayın.

Ana yemek: Mantarlı et sote





Malzemeler:

-400 gram dana eti

-1 adet rendelenmiş domates

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-2 adet soğan

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-250 gram mantar

-2 diş sarımsak

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı kimyon

Nasıl yapılır?

-Mantarları ıslak bir bezle silerek temizleyin. Saplarını da çıkarın ve ince ince doğrayın.

-Etleri de jülyen biçimde ince ince kesin. Soğanları da incecik doğrayın.

-Bir tavann içerisine zeytinyağı ve soğanları alın.

-Soğanlar güzelce sotelendikten sonra kısık ateşe alın ve etleri ilave edin.

-Etleri karıştırarak pişirmeye başlayın. Ardından üzerine rendelenmiş domatesi ilave edin ve tavanın kapağını kapatın.

-Etler suyu çektiğinde içerisine mantarları ve rendelenmiş sarımsakları ilave edin.

-Yüksek ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin. Gerekirse zeytinyağı ilave edin.

-Mantarlarda piştiğinde içerisine tuz ve baharatlarını ilave edin. Güzelce karıştırın.

-Ardından sıcak sıcak servis edin.

Tatlı: Şekerpare





Malzemeler:

-1 paket oda sıcaklığında tereyağı

-2 adet yumurta

-2 yemek kaşığı hindistan cevizi

-1 çay bardağı irmik

-1 su bardağı pudra şekeri

-Yaklaşık 4 su bardağı un

-1 paket kabartma tozu

-1 paket vanilya

-Fındık

Şerbeti için:

-3 su bardağı şeker

-4 su bardağı su

-Yarım limonun suyu

Nasıl yapılır?

-Oda sıcaklığında yumuşamış margarini bir kaba koyun ve üzerine yumurtayı kırın.

-İrmik, şeker, hindistan cevizi, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

-Sonra yavaş yavaş unu ilave edip karıştırmaya devam edin.

-Hamur kıvamını alana kadar karıştırdıktan sonra, ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekil verin.

-Fırın tepsisini yağlayın. Şekerpareleri tepsiye dizin ve üzerlerine birer tane fındık yerleştirin.

-Şerbet için suyu ve şekeri bir tencereye koyup kaynatın, sonra içine limonu ekleyip biraz daha kaynatın ve altını kapatın. Şerbeti soğumaya bırakın.

-Şekerpareleri 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra 1-2 dakika bekleyin.

-Ilık şerbeti tepsinin üzerinde gezdirin. Tüm şekerparelerin iyice ıslanmasını sağlayın.

-Daha sonra tepsinin üzerini başka bir tepsiyle örtün ve şerbetini çekmeye bırakın.

Afiyet olsun.