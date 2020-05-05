Günün iftar menüsü: 12. gün

Günün iftar menüsünün 12. gününde yöresel ve doyurucu yemekleri sizinle paylaştık. Çorba olarak egozelin çorbası, ara sıcak olarak içli köfteye yer verdik. Ana yemek olarak ise etli fajita dürüm ve son olarak tatlı da şam tatlısını sizlere sunduk. İşte 12. gün iftar menüsü...

Çorba: Ezogelin çorbası





Malzemeler:

-2 çay bardağı kırmızı mercimek

-3 yemek kaşığı pirinç

-2 yemek kaşığı bulgur

-1 adet kuru soğan

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-1 yemek kaşığı tereyağı

-6 su bardağı sıcak su

-1 tatlı kaşığı nane

-1 tatlı kaşığı tuz

Servisi için:

-1/2 adet limon suyu

-1 tatlı kaşığı pul biber

Nasıl yapılır?

-Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın.

-3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın

-Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

-Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.

-Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın.

-Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin.

-1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun.

-Kavrulan sosunuzu ocaktan alın.

-Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin.

-Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin.

-Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Ara sıcak: İçli köfte





Malzemeler:

-Yarım kilo kıyma

-5 bardak ince bulgur

-1 adet soğan

-2 kaşık pul biber

-Tuz

-Karabiber

İç harcı için:

-1 kilo kıyma

-1 bardak ceviz

-4 adet soğan

-Antep fıstığı

-Pul biber

-Tuz

Nasıl yapılır?

-İç harcı hazırlayarak başlayın. Kıymayı tavaya alın. İnce ince kıydığınız soğanları ekleyip kavurun.

-İnce kıydığını ceviz ve Antep fıstıklarıyla birlikte pul biber ve tuzunu da ekleyip kavurmaya devam edin. Altını kapatıp kenara alın.

-Bir kaba diğer malzemeleri alıp yoğurmaya başlayın. Su ekleyerek yumuşayana kadar yoğurun.

-İstediğiniz kıvama gelince yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarladıktan sonra içini oyun. İç harçtan koyup kapatın.

-Hazırlanan köfteleri kızgın yağda kızartıp sıcak sıcak servis edin.

Etli fajita dürüm





Malzemeler:

-150 gram bonfile

-2 adet lavaş

-1 adet kırmızı biber

-1 adet yeşil biber

-6-7 adet mantar

-1 tutam kimyon

-1 çay kaşığı karabiber

-1/2 çay kaşığı tuz

-4-5 adet marul yaprağı

Nasıl yapılır?

-Tavayı ısıtın, ısınan tavayı zeytinyağı ile yağlayın ve biberleri ekleyin.

-Sotelenen biberlere şerit şerit doğradığınız bonfile etleri ilave edin ve sotelemeye devam edin.

-Mantarları temizleyip, tavaya ekleyin ve hızlıca karıştırın.

-Et parçaları pişmeye yakın baharatları ilave edin.

-Lavaşları tadını çekmesi ve ısınması için tavanın yüzeyine örtebilirsiniz.

-Isınan lavaşların ucuna, pişen etleri yerleştirin, doğranmış marul yaprakları ile renklendirin ve kenarlarını kıvırarak rulo şeklinde sarın.

Tatlı: Şam tatlısı





Malzemeler:

-1 su bardağı şeker

-1 su bardağı yoğurt

-1 su bardağı un

-2,5 su bardağı irmik

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 paket vanilya

-1 çay kaşığı tepeleme karbonat

-1 çay bardağı kavrulmuş tuzsuz fıstık

Şerbeti:

-2,5 su bardağı şeker

-2,5 su bardağı su

-1 dilim limon

Nasıl yapılır?

-Bir kapta şeker, yoğurt ve sıvıyağ pürüzsüz kıvam alıncaya kadar iyice çırpın.

-Daha sonra irmik, karbonat, vanilya eklenip tekrar çırpın.

-Un kontrollü şekilde ilave edilip çırpılır.

-Yağlanmış kare borcama hazırlanan harç dökülür.

-2' ye ayrılmış fıstıklar da üzerine düzenli bir şekilde dizilir.

-Önceden ısıtılmış 180 ‘C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

-Şerbeti için şeker, su küçük bir tencerede kaynatılır.

-Kaynadıktan sonra içine limon eklenip 1-2 dk daha kaynatılıp ocağın altı kapatılır.

-Tatlı fırından alındıktan sonra ilk sıcaklığının çıkması için beklenir.

-5 dakika kadar sonra keskin bir bıçakla dilimlere ayrılır.

-Ilık şerbet tatlının üzerine gezdirilir. Şerbeti çekmesi için üzerine büyük bir tepsi kapatılıp 1-2 saat bekletilir.