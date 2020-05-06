Günün iftar menüsü: 13. gün

Günün iftar menüsünün 13. gününde iftara özel menüleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Çorba olarak; erişteli yeşil mercimek çorbası, ara sıcak olarak zeytinyağlı kabak dolması, ana yemek olarak şehzade kebabı ve iftar sofranızı zenginleştirecek nefis supangle tatlısı tariflerini sizinle paylaştık. İşte 13. gün iftar menüsü için malzemeler...

Çorba: Erişteli yeşil mercimek çorbası





Malzemeler:

-1 su bardağı yeşil mercimek

-1 çay bardağı erişte

-1 tane kuru soğan

-1 tane havuç

-Sıvı yağ

-1 yemek kaşığı salça

-Toz kırmızı biber, tuz, kuru nane, pul biber,

-6-7 bardak su

Nasıl yapılır?

-Öncelikle mercimeği pişirmeden önce 15 dakika ılık su da bekletin.

-Soğanı ince ince doğrayın ve sıvıyağ ile kavurmaya başlayın.

-Soğanın kavrulmasına yakın ince doğranmış havuçları ekleyin.

-İçiine 1 yemek kaşığı salçayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

-Bir miktar su ekleyip içine mercimekleri ekelyin.

-Üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyin ve baharatları da ekleyip mercimeği kaynamaya bırakın.

-Yaklaşık 20 dakika kaynadıktan sonra içersinie erişteleri ekleyin ve pişmeye bırakın.

-İkisi de yumuşayınca ocağın altını kapatıp sıcak servis edin.

Ara sıcak: Zeytinyağlı kabak dolması





Malzemeler:

-5-6 adet kabak

-1 adet soğan

-1 su bardağı pirinç

-Fıstık

-Zeytinyağı

-Tuz

-İstediğiniz baharatlar

-Dere otu

-Rende domates

-Yarım su bardağı sıcak su

-Yarım limonun suyu

Nasıl yapılır?

-Kabaklar yıkanır, boyutuna göre enine iki ya da üç parçaya bölünür.

-Üstü traşlanıp, içi oyulur. Yıkanıp süzgece ters çevirilerek koyularak suyunun süzülmeli sağlanır.

-Tencerede yağda küp doğranmış soğan orta yüksek ateşte kavrulur, pembeleşince pirinç eklenir, kavrulmaya devam edilir.

-Fıstık ve baharatlar eklenir, bir kaç kez çevirdikten sonra rende domates ve 1/2 su bardağı sıcak su ilave edilir, kısık ateşte kapağı kapalı pişirilir.

-1/2 limon suyu sıkılır, kıyılmış dereotu eklenir, karıştırılır. İç harç soğumaya bırakılır.

-Kabaklar iç harç ile fazla sıkıştırmadan doldurulur, yayvan tencereye boşluk bırakmadan dizilir.

-Bir su bardağına 4 yemek kaşıı zeytinyağı, tuz konur, kalanına soğuk su eklenir. Kabakların aralarından ve hafifçe içlerine doğru bu karışım tencereye eklenir.

-Kabakların orta seviyesine gelecek biçimde su dolu olmalı, eksikse ilave edelim.

-Kapağı kapalı biçimde önce yüksek sonra kısık ateşte kabaklar yumuşayana dek pişirilir. Soğuyunca servis tabağına alınır.

Ana yemek: Şehzade kebabı





Malzemeler:

-500 gr kuşbaşı dana eti

-4 adet patlıcan

-2 kuru soğan

-3 kırmızı biber

-1 diş sarımsak

-Karabiber

-Pulbiber

-Tuz

-1 yemek kaşığı salça

-Zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Kuşbaşı doğranan etleri kızgın tavada mühürleyip altını kısın ve kendi haliyle pişmeye bırakın.

-Patlıcanlar alacalı bir şekilde soyun ve iri küpler şeklinde doğrayıp ayrı bir tavada kızartın.

-Geniş bir tavayaı zeytinyağı, yemeklik doğranan soğanları ve iri doğranmış biberleri koyulup soteleyin.

-İçerisine sarımsak ve baharatlar ilave edilip karıştırın.

-Son olarak pişmiş olan etleri karışıma katıp karıştırın ve ocaktan alın.

-Ardından patlıcanları da ilave edip orta boy güveç fırın kabı içerisine koyun.

-1 yemek kaşığı salçayı, 1 su bardağı suda karıştırın ve şehzade kebabının üzerine gezdirin.

-200 derece fırında, yaklaşık 20 dakika pişirin.

Tatlı: Supangle





Malzemeler:

-1 litre süt

-1 çay bardağı un

-3 yemek kaşığı kakao

-1 çay bardağı şeker

-1 yumurta sarısı

-100 gr. bitter veya sütlü çikolata

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 su bardağı soğuk su

Süslemek için:

-Damla çikolata

-Fıstık

-Hindistan cevizi

Nasıl yapılır?

-Soğuk sütü derin bir tencereye aktarın. Un, kakao, şeker ve yumurta sarısını ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırın.

-Ocağın altını açın supangle karışımını orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

-Göz göz olmaya başladığında ocaktan alın çikolata parçalarını ve tereyağı ekleyip sıcağıyla erimesini sağlayın. Tatlıyı karıştırarak biraz ılımasını bekleyin.

-1 su bardağı soğuk su ekleyin Blender ya da mikser yardımıyla karıştırın servis kaselerine paylaştırın.

-Oda sıcaklığında tatlıyı süsledikten sonra soğuması için buzdolabına kaldırın.

-Soğuk soğuk servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.