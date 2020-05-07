Günün iftar menüsü: 14. gün

Günün iftar menüsünün 14. gününde iftara özel menüleri sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Çorba olarak; yayla çorbası, ana yemek olarak ise avcı kebabı tariflerini sizinle paylaştık. Ara sıcak olarak yaprak sarma ve tatlı olarak ise magnolia lezzetlerini size sunduk. İşte 14. gün iftar menüsü için malzemeler...

Çorba: Yayla çorbası





Malzemeler:

- 1 küçük fincan pirinç

- 7 su bardağı su

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 yumurta

- Yarım küçük fincan un

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- Tuz

- Nane

Nasıl yapılır?

- Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçleri tencereye alın ve pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatın.

- Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta ve unu 1 su bardağı su ile çırpın.

- Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışımı ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın.

- Daha sonra kısık ateşte 10-15 dakika kaynatın. Ayrı bir tavada erriğiniz yağa nane ekleyin ve çorbanın üstüne dökün.

- Ara sıra karıştırın ve altını kapatın.

Ara sıcak: Zeytinyağlı yaprak sarması





Malzemeler:

-Salamura bağ yaprağı (istenilen miktarda)

-Zeytinyağı

İçi için:

-2 su bardağı pirinç

-1 su bardağına yakın sıcak su

-2-3 adet soğan

-1 yemek kaşığı salça

-Tuz, karabiber, nane, pul biber

Üzerine dilimlemek için :

-Limon

Nasıl yapılır?

-Öncelikle iç harcını hazırlayalım. Soğanı yemeklik doğrayıp bir miktar zeytinyağında pembeleşene kadar kavuralım.

-Ardından pirinci ekleyip kavurmaya devam edelim. Pirinç kavrulunca salçayı ekleyip baharatları ilave edip karıştırıyoruz.

-Sıcak suyu da ilave edip pişmeye bırakıyoruz. (içi sarma ile de pişeceği için fazla su ilave etmiyoruz. )

-Pirinçler suyunu çekince altını kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Bağ yapraklarını yıkıyoruz. Bir tencerede su kaynatıyoruz.

-Yaprakları demet halinde kaynayan su içine atıyoruz. 5 dakika k kadar hafif yumuşatıp sudan çıkarıp süzgece alıyoruz.

-Bağ yaprakları bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sarmayı dizeceğimiz tencerenin dibini bağ yaprağı ile kapatıyoruz.

-Yaprağın parlak yüzü alta gelecek şekilde bir tepsinin içine koyalım. Hazırladığımız harçtan 1 tatlı kaşığı kadar koyup uzunlamasına yaydıralım.

-Yaprağın bize bakan geniş kısmını harcın üzerine kapatıyoruz. Yan kısımlarını da kapatarak saralım. sardığımız sarmaları tencereye dizip üzerine zeytinyağı gezdirip hafif tuz serpelim. (yapraklar tuzluysa tuz serpmeyebilirsiniz.)

-Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edelim.

-Üzerine 3-4 dilim limon koyarak pişerken dağılmaması için üzerine porselen bir tabak kapatalım.

Suyunu çekip sarma pişene kadar yaklaşık 30-35 dk pişirelim. Pişince dinlenmeye bırakalım.

Ana yemek: Avcı kebabı





Malzemeler:

Köfte harcı için;

-300 gr kıyma

-2 yemek kaşığı galeta unu

-1 orta boy soğan rendesi

-1 tatlı kaşığı köfte baharatı

-Tuz, karabiber

Sebzeler için;

-2 adet orta boy patates

-2 adet havuç

-2 adet yeşil biber

-2 adet kapya kırmızı biber

-10 tane arpacık soğan

Kızartmak için;

-1 çay bardağı sıvı yağ

Üzerine;

-1 kase bezelye konservesi

Sosu İçin;

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

-5 yemek kaşığı domates sosu

-1 yemek kaşığı domates salçası

-Yarım yemek kaşığı biber salçası

-1 buçuk su bardağı sıcak su (300ml)

-1 çay kaşığı pul biber

-1 dolu çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Misket şeklinde köfteleri yuvarlayalım bir kenara alalım.

-Daha sonra patatesleri küp küp doğrayalım.

-Patatesleri, havuçları, biberleri doğradıktan sonra sıvı yağ koyduğumuz tavada tüm sebzeleri kızartalım.

-Köfteleri de hafif kızartalım. Arpacık soğanı da soteleyelim.

-En son yemeğin sosu için salçamızı ve diğer malzemeleri bir sos tenceresine alalım.

-Sıcak suyuda ilave edip 2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alalım.

-Fırın kabına kızarttığımız tüm malzemeleri dizelim.

-Bir kase konserve bezelyeyi de ekleyelim.

-En son sosu üzerine dökelim ve 180 derece alt-üst ayar fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirelim.

-Pişen yemeği sıcak sıcak servis yapalım.

Tatlı: Magnolia tatlısı





Malzemeler:

-1 paket tahıllı bisküvi ya da bebek bisküvisi

-Fındık (ezilmiş)

-Çilek

-Muz

Muhallebisi için malzemeler:

-1 litre süt

-3 kaşık nişasta

-1 kaşık un

-1 bardak şeker

-1 yumurta sarısı

-Krema

-Vanilya

Magnolia tatlısı nasıl yapılır?

-Öncelikle muhallebi yapımından başlıyoruz. Krema dışındaki tüm malzemeleri derin bir tencerenin içine koyun ve tel çırpıcı ile çırparken pişirin.

-Muhallebi kıvamına geldiği zaman ocağın altını kapatın ve kremayı ekleyin pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

-Bisküvilerinizi blendırdan geçirip toz haline getirin.

-Tatlı kaselerinizin içine bir kaşık muhallebi koyup üzerine toz bisküvilerinizi koyun.

-Araya dilimlediğiniz çileklerden bir iki tane atarak kaseyi dolduruncaya kadar bu işleme devam edin.

-En üstüne de muz dilimleri koyabilirsiniz.

-Buzdolabında 1 saat bekledikten sonra fındıkla süsleyip yiyebilirsiniz.