Günün iftar menüsü: 16. gün

16. gün iftar menüsünde çorba olarak havuçlu kabak çorbası, ara sıcak olarak ıspanaklı milföy ve ana yemek olarak ise kıymalı patates tariflerini paylaştık. Tüm bu yemeklerin yanında hafif kalacak hindistan cevizli zebra tatlısı mükemmel bir seçim olacaktır. İşte 16. gün iftar menüsü...

Çorba: Havuçlu kabak çorbası





Malzemeler:

-2 orta boy kabak

-1 orta boy havuç

-5 su bardağı ılık su

-2 çorba kaşığı un

-1 avuç dereotu

-2 kaşık zeytinyağı

-1 su bardağına yakın süt

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Sebzelerinizi rendeleyin ve yağda suları çekilene kadar kavurun. Suyunu çektikten sonra unu ekleyin 1-2 dk da öyle kavurun.

-Daha sonra ılık suyu ekleyip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin. Ardında sütü-tuzu ve dereotunu ilave edin 5 dk daha kaynatıp altını kapatın.

-Tercihen blendırdan geçirebilirsiniz.

Ara sıcak: Ispanaklı milföy





Malzemeler:

-6 milföy hamuru

-3 kaşık zeytinyağı

-1 küçük boy soğan

-300 gram ıspanak

-2 kaşık peynir

-1 yumurta sarısı

-1/2 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber

Nasıl yapılır?

-Ispanak yapraklarını ve kuru soğanı ince ince doğrayın. Zeytinyağını bir tavada kızdırıp kuru soğanları renk alana kadar soteleyin.

-Ispanakları da ekleyip sotelemeye devam edin. Karışımı derin bir kaseye alıp soğumasını bekleyin. Peynir, yumurta sarısı, tuz ve karabiberle karıştırın.

-Milföyleri oda sıcaklığında beklettikten sonra bir merdaneyle üzerlerinden geçin.

-Bir bıçak yardımıyla milföyleri beşer eşit parçaya ayırın.

-Milföy şeritlerinin uç kısımlarına az miktarda ıspanak koyup rulo şeklinde sarın.

-Aynı işlemi bütün milföy dilimleri için uygulayın.

-Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

-Yumurta sarısıyla renklendirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Ana yemek: Fırında kıymalı patates





Malzemeler:

-4-5 tane patates

-100-150 gr kıyma

-1 tane soğan

-1 tane çarliston biber

-1 tane kırmızı biber

-2 tane domates

-2 tane sarımsak

-1-2 yemek kaşığı domates salçası

-1-2 yemek kaşığı biber salçası

-Tuz

-Karabiber

-Toz kırmızı biber

Nasıl yapılır?

-Tavaya sıvı yağ koyup, yemeklik doğranmış soğanıilave edip pembeleşinceye kadar kavurup, kıymayı ekleyin.

-Kavrulan kıymaya küp küp doğranmış biberleri ekleyip güzelce kavurun. Ardından küp küp doğranmış domatesi iri parçalar halinde kesilmiş sarımsağı, domates ve

biber salçasını ekleyip karıştırın.

-Kıymalı harcımızın üzerine çıkacak kadar sıcak su, tuz ve baharatını ekleyip 1-2 taşım kaynatıp altını kapatın.

-Daha sonra patatesleri soyup ister halka halka ister elma dilimi şeklide doğrayıp borcama dizin.

-Hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı her yerine gelecek şekilde 3. resimdeki gibi dökün.

-200 derece fırında patatesler pişene kadar pişirin.

-Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.

Tatlı: Hindistan cevizli zebra tatlısı





Malzemeler:

Beyaz muhallebi için:

-3 su bardağı süt

-1/2 su bardağı toz şeker

-2 yemek kaşığı un

-1,5 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

-1 paket vanilin

Kakaolu muhallebi için:

-3 su bardağı süt

-1,5 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

-2 yemek kaşığı un

-3 yemek kaşığı kakao

-1/2 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

-1 su bardağı hindistan cevizi

-2 yemek kaşığı çikolata kreması

-4 adet taze nane yaprakları

Nasıl Yapılır?

-İki ayrı tencerede, hem beyaz hem de kakaolu muhallebiyi ayrı ayrı koyu kıvam alana kadar pişirin.

-Şeklini vermek istediğiniz kaseleri yağlayın.

-Pişirdiğiniz muhallebilerden ikişer yemek kaşığı olacak şekilde bir kakaolu, bir beyaz muhallebiden kase dolana kadar ekleyin.

-Hazırlanmış olan muhallebileri önce oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Ardından buzdolabında 2 saat bekletin.

-Soğumuş olan tatlıları kaselerden çıkarın ve Hindistan cevizine bulayın.

-Çikolata kremasından 1'er tatlı kaşığı üzerlerine ekledikten sonra taze nane dokunuşuyla tatlınızı servis edin.