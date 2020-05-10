Günün iftar menüsü: 17. gün
Ramazan ayının bitimine az bir süre kaldı fakat hala iftar menüsünde ne yapacağınızı bilmiyorsanız, sizin için gününe özel tarifler paylaşmaya devam ediyoruz. İşte 17. gün iftar menüsü...
Günün iftar menüsünün 17. gününde çorba olarak; tarhana çorbası, ara sıcak olarak; yoğurtlu havuç salatası, ana yemek olarak ise fırında mantarlı et sote tarifini sizinle paylaşıyoruz. Tatlı da ise çok seveceğiniz hira tatlısı tarifine yer verdik. İşte 17. gün iftar menüsü...
Çorba: Tarhana çorbası
Malzemeler:
-4 çorba kaşığı tarhana
-2 çorba kaşığı sıvı yağ
-1 çorba kaşığı domates salçası
-1 fiske pul biber, karabiber, nane, tuz
Nasıl yapılır?
-Öncelikle tarhanamızı 2 çay bardağı su ile güzelce karıştıralım.
-Salça ve yağı orta boyda bir tencereye alarak bir litre su ile kaynatın.
-İlk adımda su ile erittiğiniz tarhanayı da bu karışımın içine ilave ederek kısık ateşte rengi koyulaşıncaya kadar karıştıralım.
-Kıvamını tadına bakarak ölçebilirsiniz. Biraz katı bir kıvamda olmasında fayda var.
Yoğurtlu havuç salatası
Malzemeler:
-5 adet iri havuç
-2 su bardağı yoğurt
-Yarım su bardağı mayonez
-3-4 diş sarımsak
-Tuz,
-Zeytinyağı
Nasıl yapılır?
-Yoğurtlu havuç salatası tarifi için öncelikle havuçlar rendelenir ve tavaya az zeytin yağı konulup havuçlar içerisinde yumuşayıncaya kadar pişirilir.
-Sarımsaklar soyulur ve tuz ile birlikte havanda ezilir.
-Yoğurt, mayonez ve sarımsak bir kabın içerisine alınıp, iyice karıştırılır.
-İçerisine sotelenen havuçlar da ilave edilerek, güzelce harmanlanır.
-Hazır olan salata servis tabağına alınıp hemen servis yapılır.
Ana yemek: Fırında mantarlı et sote
Malzemeler:
-300 gr kuşbaşı et
-300 gr mantar
-1 iri kuru soğan
-2 orta boy domates
-1 kapya biber
-1 yeşil biber
-Yarım baş sarımsak
-1 çay bardağı süt
-1 tatlı kaşığı domates salçası
-8 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 tatlı kaşığı kekik
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı kırmızı pul biber
-Tuz
Nasıl yapılır?
-Etleri parmağın bir boğumu kadar küçük kestirin. Değillerse önce onları ufaltarak işe başlayın.
-Geniş tavaya zeytinyağını koyup kızdırın. Etleri ekleyin yüksek ateşte kızartın.
-Ardından üzerlerini kapatacak kadar sıcak su ekleyip tavayı bir kapakla kapatarak pişirin. Et, suyu çektiğinde diğer işlemlere geçin.
-Etler sotelenirken; mantar, soğan, domates ve biberleri etler ile aynı boyda doğrayın. Sarımsaklar bütün olarak kalsın.
-Suyunu çeken etlere tereyağını ekleyip eritin. Mantarları ilave edin. Ocak yüksek ateşteyken mantarlar suyunu salıp tekrar çekene kadar arada karıştırarak pişirin.
-Soğan, biber ve sarımsakları tavaya alın. Sebzeleri hafif diri kalacak kadar pişirin.
-Domatesler ile birlikte baharatları da malzemelere ekledikten sonra soteyi 2-3 dakika daha ocakta tutun.
-Daha sonra fırına dayanıklı kaba alın. Oda sıcaklığındaki süt ile domates salçasını çırpın sosu sote üstüne dökün. Kaşar peynirini serpiştirin.
-200 derecede ısınmış fırında kaşar peynirleri eriyip kızarana dek pişirin.
Tatlı: Hira tatlısı
Malzemeler:
-1 adet yumurta
-1/2 su bardağı yoğurt
-1/2 su bardağı sıvı yağ
-1 su bardağı irmik
-1 su bardağı un
-1 paket kabartma tozu
-1/2 paket vanilin
Üstünü bulamak için:
-1/2 su bardağı irmik
Şerbeti için:
-2 su bardağı toz şeker
-2 su bardağı su
Nasıl yapılır?
-Öncelikle şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakalım. Su ve şekeri bir tencereye alın, ocağın altını açıp şeker eriyene dek sürekli karıştırın.
-Şerbeti kaynatmayın, sadece şeker eriyene dek karıştırıp, kaynamaya başlamadan önce altını kapatın ve soğumaya bırakın.
-Bir yoğurma kabına hamur için gerekli olan tüm malzemeleri alın ve bir spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Oldukça ele yapışan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.
-Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın, elinizle yuvarlayıp, üstünü bulamak için genişçe bir tabağa aldığınız irmiğin içine atın ve tüm etrafı irmikle kaplanacak şekilde irmiğin içinde yuvarlayın.
-Tüm hamuru bu şekilde şekillendirip, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek, yaklaşık 25 dakika pişirin.
-Tatlılar fırında çıkar çıkmaz üstlerine soğumuş olan şerbeti gezdirin ve şerbeti tamamen çekene kadar tatlınızı dinlenmeye bırakın.
-Tatlılar şerbeti tamamne çekip, soğuduktan sonra, üstlerini antep fıstığıyla süsleyip servis edin.
Afiyet olsun.