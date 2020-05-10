Günün iftar menüsü: 17. gün

Günün iftar menüsünün 17. gününde çorba olarak; tarhana çorbası, ara sıcak olarak; yoğurtlu havuç salatası, ana yemek olarak ise fırında mantarlı et sote tarifini sizinle paylaşıyoruz. Tatlı da ise çok seveceğiniz hira tatlısı tarifine yer verdik. İşte 17. gün iftar menüsü...

Çorba: Tarhana çorbası





Malzemeler:

-4 çorba kaşığı tarhana

-2 çorba kaşığı sıvı yağ

-1 çorba kaşığı domates salçası

-1 fiske pul biber, karabiber, nane, tuz

Nasıl yapılır?

-Öncelikle tarhanamızı 2 çay bardağı su ile güzelce karıştıralım.

-Salça ve yağı orta boyda bir tencereye alarak bir litre su ile kaynatın.

-İlk adımda su ile erittiğiniz tarhanayı da bu karışımın içine ilave ederek kısık ateşte rengi koyulaşıncaya kadar karıştıralım.

-Kıvamını tadına bakarak ölçebilirsiniz. Biraz katı bir kıvamda olmasında fayda var.

Yoğurtlu havuç salatası





Malzemeler:

-5 adet iri havuç

-2 su bardağı yoğurt

-Yarım su bardağı mayonez

-3-4 diş sarımsak

-Tuz,

-Zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Yoğurtlu havuç salatası tarifi için öncelikle havuçlar rendelenir ve tavaya az zeytin yağı konulup havuçlar içerisinde yumuşayıncaya kadar pişirilir.

-Sarımsaklar soyulur ve tuz ile birlikte havanda ezilir.

-Yoğurt, mayonez ve sarımsak bir kabın içerisine alınıp, iyice karıştırılır.

-İçerisine sotelenen havuçlar da ilave edilerek, güzelce harmanlanır.

-Hazır olan salata servis tabağına alınıp hemen servis yapılır.

Ana yemek: Fırında mantarlı et sote





Malzemeler:

-300 gr kuşbaşı et

-300 gr mantar

-1 iri kuru soğan

-2 orta boy domates

-1 kapya biber

-1 yeşil biber

-Yarım baş sarımsak

-1 çay bardağı süt

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-8 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı kekik

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı kırmızı pul biber

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Etleri parmağın bir boğumu kadar küçük kestirin. Değillerse önce onları ufaltarak işe başlayın.

-Geniş tavaya zeytinyağını koyup kızdırın. Etleri ekleyin yüksek ateşte kızartın.

-Ardından üzerlerini kapatacak kadar sıcak su ekleyip tavayı bir kapakla kapatarak pişirin. Et, suyu çektiğinde diğer işlemlere geçin.

-Etler sotelenirken; mantar, soğan, domates ve biberleri etler ile aynı boyda doğrayın. Sarımsaklar bütün olarak kalsın.

-Suyunu çeken etlere tereyağını ekleyip eritin. Mantarları ilave edin. Ocak yüksek ateşteyken mantarlar suyunu salıp tekrar çekene kadar arada karıştırarak pişirin.

-Soğan, biber ve sarımsakları tavaya alın. Sebzeleri hafif diri kalacak kadar pişirin.

-Domatesler ile birlikte baharatları da malzemelere ekledikten sonra soteyi 2-3 dakika daha ocakta tutun.

-Daha sonra fırına dayanıklı kaba alın. Oda sıcaklığındaki süt ile domates salçasını çırpın sosu sote üstüne dökün. Kaşar peynirini serpiştirin.

-200 derecede ısınmış fırında kaşar peynirleri eriyip kızarana dek pişirin.

Tatlı: Hira tatlısı





Malzemeler:

-1 adet yumurta

-1/2 su bardağı yoğurt

-1/2 su bardağı sıvı yağ

-1 su bardağı irmik

-1 su bardağı un

-1 paket kabartma tozu

-1/2 paket vanilin

Üstünü bulamak için:

-1/2 su bardağı irmik

Şerbeti için:

-2 su bardağı toz şeker

-2 su bardağı su

Nasıl yapılır?

-Öncelikle şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakalım. Su ve şekeri bir tencereye alın, ocağın altını açıp şeker eriyene dek sürekli karıştırın.

-Şerbeti kaynatmayın, sadece şeker eriyene dek karıştırıp, kaynamaya başlamadan önce altını kapatın ve soğumaya bırakın.

-Bir yoğurma kabına hamur için gerekli olan tüm malzemeleri alın ve bir spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Oldukça ele yapışan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.

-Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın, elinizle yuvarlayıp, üstünü bulamak için genişçe bir tabağa aldığınız irmiğin içine atın ve tüm etrafı irmikle kaplanacak şekilde irmiğin içinde yuvarlayın.

-Tüm hamuru bu şekilde şekillendirip, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek, yaklaşık 25 dakika pişirin.

-Tatlılar fırında çıkar çıkmaz üstlerine soğumuş olan şerbeti gezdirin ve şerbeti tamamen çekene kadar tatlınızı dinlenmeye bırakın.

-Tatlılar şerbeti tamamne çekip, soğuduktan sonra, üstlerini antep fıstığıyla süsleyip servis edin.

Afiyet olsun.