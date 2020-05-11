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11.05.2020 - 11:00 |

Günün iftar menüsü: 18. gün

Ramazan ayının bitmesine az kala hala iftar menüsünde ne yapacağınızı bilmiyorsanız, sizin için gününe özel tarifler paylaşmaya devam ediyoruz. İşte 18. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 18. gün
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Günün iftar menüsünün 18. gününde çorba olarak; sütlü mantar çorbası, ara sıcak olarak; cevizli pancar yoğurtlusu, ana yemek olarak güveçte kaşarlı et sote tarifini sizinle paylaşıyoruz.  Tatlı da ise pasta yemeyi özleyenler için köstebek pasta tarifine yer verdik. İşte 18. gün iftar menüsü...

Sütlü mantar çorbası

Günün iftar menüsü: 18. gün

Malzemeler:

-1 paket mantar
-1 adet havuç
-2 yemek kaşığı un
-2,5 su bardağı süt
-6 su bardağı su (2 su bardağı havuç ve mantarların pişmesinde)
-4 kaşık sıvı yağ
-Tuz, karabiber.

Üzeri için:

- Yarım yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
- Dereotu

Nasıl yapılır?

-Öncelikle mantarları yıkayıp küçük küçük doğrayın.
-Havucu da rendeleyin. 3 kaşık sıvı yağda kavurun 2 su bardağı su koyup 5 dak. Kadar pişirin.
-Diğer tarafta 2 yemek kaşığı unu 1 yemek kaşığı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.
-Büyük bir tencereye kavrulmuş unu koyup üzerine 4 su bardağı su ve 2. 5 su bardağı süt koyup unu yumuşatın.
-Pişen havuç ve mantarları ekleyin karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiberlerini ekleyin. Çorbanız koyu olursa su veya süt ekleyebilirsiniz.
-Üzeri için tereyağı eritip toz biber ekleyerek çorbanın üzerine dökün dereotu ile servis yapın.

Ara sıcak: Cevizli pancar yoğurtlusu

Günün iftar menüsü: 18. gün

Malzemeler:

-2 adet küçük veya 1 orta boy pancar
-Bir kase yoğurt.
-Dilediğiniz miktarda sarımsak.
-2 ceviz içi
-1 yemek kaşığı tahin
-Zeytinyağı
-Limon
-Tuz

Nasıl yapılır?

-Pancarları dörde bölük halde yaklaşık 20 dakika kadar haşlandıktan sonra biraz soğutup rendeleyin.
-İçerisine yoğurt, sarımsak, tahin ekleyin iyice karıştırın.
-Daha sonra limon ve tuzunu da ekleyip karıştırın.
-Zeytinyağı ve ceviz ile süsleyin.

Ana yemek: Güveçte kaşarlı et sote

Günün iftar menüsü: 18. gün

Malzemeler:

-2 yemek kaşığı tereyağı
-300 gram dana kuşbaşı
-1 adet soğan
-1 adet yeşil biber
-1 adet kırmızı biber
-2 adet domates
-1 adet havuç
-1 adet kabak
-1 diş sarımsak
-1 tatlı kaşığı domates salçası
-Tuz, karabiber, kekik
-1 adet patlıcan
-Üzeri için kaşar rendesi

Nasıl yapılır?

-Öncelikle etiniz yağsız ise tereyağı ile buharında ön pişirme yapın.
-İyice kavrulan etin içine diğer tüm sebzeleri ekleyin.
-Daha sonra domatesi üzerine rendeleyin, sarımsağı ve tüm baharatları ekleyip kavurmaya devam edin.
-Pişen soteyi güveçlere bölün. 1 tatlı kaşığı domates salçasını yarım su bardağı sıcak suda ezin ve güveçlere bölüştürün.
-180 derece fırında pişirmeye bırakın. Pişmeye yakın üzerini kaşara süsleyip, fırının derecesini 250'ye getirin.
-Üzeri kızaran güveçte et soteniz hazır. Afiyet olsun.

Tatlı: Minik köstebek pasta

Günün iftar menüsü: 18. gün

Malzemeler:

-4 adet oda sıcaklığında yumurta
-1 su bardağı şeker
-Yarım su bardağı sıvı yağ
-Yarım su bardağı süt
-2,5 yemek kaşığı kakao
-2 su bardağı dolusu un
-1 adet vanilya
-1 adet kabartma tozu

Arası için:

-Krem şanti
-Çikolata parçaları
-Muz ve çilek

Nasıl yapılır?

-Öncelikle keki için yumurta ve şekeri koyu bir kıvam alana kadar iyice çırpın.
-İçerisine yağı ve sütü ekleyin karıştırmaya devam edin.
-Bir kenarda elediğiniz un, kakao, ve kabartma tozunu karışıma ekleyin.
-Son olarak vanilyayı da ekleyip homojen bir hamur elde edin.
-Dikdörtgen tepsine hamuru güzelce yayın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.
-İçini süslemek için krem şantiyi 1 bardak soğuk süt ile çırpın. İçine çikolata parçaları karıştırın.
-Pişen keki soğuduktan sonra yuvarlak kalıplarla minik minik bölün.
-Her yuvarlak keki soğuk sütle ıslayın. Tepside geride kalan keki elinizle ufalayıp kenara alın.
-Sütle ıslattığınız keklerin her birine krem şantiden sürün. Daha sonra muz ve çilekle süsleyiin.
-Üzerlerini ufaladığınız keklerle iyice kapatın. Bu işlemi elinizle kenarlarından bastırarak yapabilirsiniz.
-1 saat kadar buzdolabında soğutun ve afiyetle tüketin.

Afiyet olsun.

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