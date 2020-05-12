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12.05.2020 - 09:41 |

Günün iftar menüsü: 19. gün

İftar menüsünün 19. gününde de birbirinden lezzetli ve klişe yemekleri aratmayacak tarifler ile karşınızdayız. Mükemmel lezzete sahip sultan kebabı ve kıymalı tepsi böreği ile günü kurtarabilirsiniz. İşte 19. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 19. gün
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Günün iftar menüsünü sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. 19. günde de birbirinden lezzetli ve farklı lezzetleri arayanlar için mükemmel yemek tariflerine yer verdik. Çorba olarak; şehriye çorbası, ara sıcak olarak kıymalı tepsi böreği ve ana yemek olarak ise sofraların sultanı sultan kebabına yer verdik. Hafif tatlı arayanlar için ve yapımı çok basit olan ev usulü trileçe ile iftar menünüzü sonlandırabilirsiniz. İşte 19. gün iftar menüsü...

Çorba: Şehriye çorbası

Günün iftar menüsü: 19. gün

Malzemeler:

-3 bardak sıcak su
-3 tane domates
-1 su bardağı tel şehriye
-2 çorba kaşığı tereyağı
-Maydanoz
-1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Öncelikle domateslerimizin kabuklarını soyup rondodan geçiriyoruz.
-Yağımızı orta boy bir tencere eritip domatesleri tencereye ekleyip sıcak suyu da koyduktan sonra kaynamaya bırakıyoruz.
-Kaynamaya başlayan domateslerin üzerine tel şehriyemizi ve tuzumuzu döküp pişiriyoruz.
-Çorbamız piştikten sonra ince kıyılmış maydanozları atarak tat veriyoruz.

Ara sıcak: Kıymalı tepsi böreği

Günün iftar menüsü: 19. gün

Malzemeler:

-5-6 tane yufka
-Yarım kilo kıyma
-2 adet iri domates
-1 adet soğan
-Sıvı yağ
-Tuz
-Karabiber
-Pul biber

Sosu için:

-1 su bardağı süt
-2 yumurta
-Yarım su bardağı sıvı yağ

Ana yemek: Sultan kebabı

Günün iftar menüsü: 19. gün

Malzemeler:

- 1 adet yufka
- 650 gr kuşbaşı tavuk eti
- 1 çay bardağı haşlanmış bezelye
- 1 adet orta boy patlıcan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 adet soğan
- 1/2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Beşamel sos 

Üzeri için:

-Rendelenmiş kaşar

Nasıl yapılır?

-İlk olarak 1 adet orta boy patlıcanın kabuğunu alacalı soyun.
-Orta büyüklükte küpler halinde kesip, kızgın yağ içinde kızartın.
-Diğer tarafta geniş bir tava içine yarım yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyun.
-Üzerine 1 adet ince ince doğranmış soğanı ekleyip, 1 dakika kadar kavurun.
-Ardından 650 gr kuşbaşı doğranmış tavuk etini ekleyip, orta ateş üzerinde ara ara karıştırarak, pişirin.
-Daha sonra tavuk etlerinin pişmesine yakın 1 yemek kaşığı kadar biber salçası koyup, karıştırın. Bu şekilde 2 dakika kadar daha pişirin.
-Etlerin üzerine 1 çay bardağı haşlanmış bezelye, kızarttığınız patlıcanları, tuz ve karabiber ekleyip, karıştırın.
-1 adet yufkayı tezgah üzerinde 4 eşit parçaya kesin. Parçalardan birini alıp, küçük boy bir kasenin içine yayın.
-Kenarlardan sarkan yufkalardan biraz kopartıp, taban kısmına yerleştirin.
-Yufkanın içine tavuk etli karışımdan koyun. Dışa sarkan yufka kenarlarını etlerin üzerine kapatın. Kaseyi ters çevirin.
-Tavuklu sultan kebabını yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine yerleştirin.
-Diğer tarafta tavuklu sultan kebabının üzeri için beşamel sos hazırlayın. Hazırladığınız beşamel sosu tavuklu sultan kebabının üzerine dökün.
-Son olarak üzerlerine rendelenmiş kaşar peynir serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin.
-Üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
-Tavuklu sultan kebabı piştikten sonra fırından çıkartıp, sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Tatlı: Trileçe

Günün iftar menüsü: 19. gün

Trileçe tatlısı malzemeler:

- 1 bardak şeker
- 1 bardak un
- 4 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya

Karamel sos için;

- 1 bardak şeker
- 2 bardak sıcak su
- 1 paket vanilya

Kreması için;

- 1 paket krema
- 4 çorba kaşığı şeker
- 5 bardak süt

Nasıl yapılır? 

-İlk olarak yumurtanın beyazını sarısından ayırın. Ayrı kaplarda yarım bardak ölçüsünde beyazını ve sarısını çırpın.
-Derin bir kaba karışımı dökün. Üzerine elenmiş unu kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip üzerindeki köpükler sönmeyecek şekilde karıştırın.
-Önceden ısıttığınız 160 derecelik fırında 50 dakika pişirin.

Kreması yapılışı:

-Paket krema, süt ve şekeri tencereye alarak ocakta kaynatın. Kaynadıktan sonra hazırladığınız kremayı soğumuş olan kekin üzerine dökebilirsiniz.

Karamel sos yapılışı:

-Şekeri bir tavada iyice eriyinceye kadar pişirin. Kahverengi renk aldığında su döküp kıvam alıncaya kadar pişirin. Daha sonra vanilyayı da ekleyip tatlınızı servis için hazır hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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