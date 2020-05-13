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13.05.2020 - 11:04 |

Günün iftar menüsü: 20.gün

Günün iftar menüsünün 20. günününde birbirinden lezzetli ve pratik yemekleri sizin için paylaştık. Oğmaç çorbası, fırında patates mücver ve ana yemek olarak keskin tava tariflerine yer verdik. İşte 20. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 20.gün
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İftarın 20. gününde ne pişireceğim derdi artık yok. Çorba olarak; oğmaç çorbası, ara sıcak olarak; fırında patates mücver ve ana yemek olarak ise keskin tava paylaştık. Tatlı olarak ağızları sulandıran kadayıf dolması lezzetini mutlaka deneyin. İşte 20. gün iftar menüsü...

Çorba: Oğmaç çorbası

Günün iftar menüsü: 20.gün

Malzemeler:

-2 su bardağı buğday unu
-1 çay bardağı et suyu
-3 su bardağı süt
-3 su bardağı su
-Tuz
-Karabiber

Üzeri için:

-1 tatlı kaşığı pul biber
-10 gr tereyağı
-1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

Nasıl yapılır?

-Bir kaba unu eleyin. Ortasını havuz gibi açıp et suyunu ekleyin.
-Sert ve pütürsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Elde ettiğiniz bu sert hamurdan avucunuzda ovalayıp minik toplar hazırlayın.
-Suyu tencerede bir taşım kaynattıktan sonra hamur toplarını ilave edin. Azar azar süt ilave ederek çorba kıvamına gelinceye kadar pişirin.
-Tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın. Servis etmeden hemen önce tereyağında kavrulmuş pulbiber ve kıyılmış dereotu ile süsleyin. Servis yapın.

Ara sıcak: Fırında patates mücver

Günün iftar menüsü: 20.gün

Malzemeler:

-5 adet patates
-3 adet kuru soğan
-1/2 demet maydanoz
-1/2 demet dereotu
-2 yumurta
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 çay kaşığı kabartma tozu
-Karabiber
-Toz kırmızı biber
-Tuz

Nasıl yapılır?

-Patatesin içerisinde bol miktarda nişasta olduğu için bu mücverde un kullanmanıza gerek yok. Ancak kıvamı cıvık gelirse biraz ekleyebilirsiniz.
-Patateslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin. Ardından sularını iyice sıkın.
-Soğanların kabuklarını soyup rendeleyin.Dereotu ve maydanozu incecik kıyın.
-Sebzelerin hepsini bir kapta birleştirin. Üzerine yumurtaları kırın, kabartma tozunu ilave edin.
-Son olarak baharatları, damak tadınıza göre ekleyin.
-Kaşıkla karıştırmaya başlayın ancak sulanmamasına özen gösterin. Bir fırın kabına ya da tepsisine yağlı kağıt serin.
-Mücver karışımına zeytinyağı ekleyin ve son kez karıştırıp, karışımı fırın kabının içine koyup yayın.
-Veya kaşıkla tek porsiyonluk şekilde tepsiye koyabilirsiniz.
-Önceden 200 derecede ısıttığınız fırında yaklaşık 25 dakika kontrollü pişirin.
-Fırından çıkınca biraz ılımasını bekleyin ve sarımsaklı yoğurtla servis edin.

Ana sayfa: Keskin tava

Günün iftar menüsü: 20.gün

Malzemeler:

-600 gram pirzola
-3 yemek kaşığı tereyağı
-13-14 adet sarımsak
-3 büyük domates
-7 adet yeşil biber
-3 adet kırmızı biber
-30 gram kuyruk yağı
-1,5 tatlı kaşığı karabiber
-2 tatlı kaşığı toz biber
-1 yemek kaşığı domates salçası
-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Öncelikle pirzolayı bir kaba alın.
-Üzerine karabiber, toz biber, tuz, zeytinyağı ekliyoruz iyice karıştırıp diğer malzemeler hazır olana kadar buzdolabına alın.
-Biberleri, domatesleri doğrayın.
-Ayrı bir kaseye domates salçasını alın üzerine 1 su bardağı su ekleyip iyice karıştırıp kıvama getirin ve bir kenara alın.
-Fırına vereceğiniz tepsinin en alt kısmına domatesleri üzerine kırmızı ve yeşil biberleri ekleyin üzerine sarımsak ekleyin.
-Kenarda hazırladığınız sosunuzdan tepsiye ekleyin.
-Dinlendirdiğiniz pirzolaları sebzelerin üzerine ekleyin. Pirzolanın üzerine tereyağı ve kuyruk yağı ekleyin.
-Fırına vermeden üzerini önce yağlı kağıt üzerinde alüminyum folyo ile kapatın.
-200 derecelik fırında önce 1 saat 20 dakika pişirin.
-Daha sonra fırından alıp üzerindeki aluminyum folyo ve yağlı kağıdı alıp 20 dakika kadar tekrar fırınlayın.
-Yemeğiniz hazır afiyet olsun!

 

Tatlı: Kadayıf dolması

Günün iftar menüsü: 20.gün

Malzemeler:

-250 gr taze kadayıf
-1 su bardağı ceviz içi (mutfak robotunda çekilmiş)
-2 büyük boy yumurta
-2 çay bardağı süt

Şerbeti için:

-3 su bardağı toz şeker
-2 su bardağı su
-3-4 damla limon suyu

Kızartma için:

-1,5-2 su bardağı sıvı yağ

Servisi için:

-Ceviz içi ya da file fıstık

Nasıl yapılır?

-Şerbet için su ve şekeri orta ateşte karıştırarak kaynatın. Şeker eridikten sonra 5 dakika daha kaynamaya bırakın.
-Limon suyunu ekleyin karıştırın ve 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Şerbeti soğumaya bırakın.
-Yumurtaları bir kase içinde iyice çırpın. Üzerine sütü ilave edip karıştırın ve kenara alın.
-Küçük bir sos tenceresi içinde sıvığı ısıtın.
-Kadayıftan bir parça alın ve elinizle düzeltin.
-Uç kısmına biraz ceviz koyun ve üstte kalan kısmı cevizlerin üzerine kapatın. Başparmağınızla sıkıca bastırıp sarın.
-Dolmayı yumurtalı süte bulayın, fazla yumurtasını akılmak için çok hafifçe sıkın.
-Kızgın yağda dolmaları çevirerek kızartın.
-Kızaran dolmaları soğuk şerbete alın. 4-5 dakika şerbetini çektikten sonra servis tabağına alın.
-10-15 dakika dinlendirin, fıstık ya da ceviz serperek servis yapın.

Afiyet olsun.

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