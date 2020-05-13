Günün iftar menüsü: 20.gün

İftarın 20. gününde ne pişireceğim derdi artık yok. Çorba olarak; oğmaç çorbası, ara sıcak olarak; fırında patates mücver ve ana yemek olarak ise keskin tava paylaştık. Tatlı olarak ağızları sulandıran kadayıf dolması lezzetini mutlaka deneyin. İşte 20. gün iftar menüsü...

Çorba: Oğmaç çorbası





Malzemeler:

-2 su bardağı buğday unu

-1 çay bardağı et suyu

-3 su bardağı süt

-3 su bardağı su

-Tuz

-Karabiber

Üzeri için:

-1 tatlı kaşığı pul biber

-10 gr tereyağı

-1 çorba kaşığı kıyılmış dereotu

Nasıl yapılır?

-Bir kaba unu eleyin. Ortasını havuz gibi açıp et suyunu ekleyin.

-Sert ve pütürsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Elde ettiğiniz bu sert hamurdan avucunuzda ovalayıp minik toplar hazırlayın.

-Suyu tencerede bir taşım kaynattıktan sonra hamur toplarını ilave edin. Azar azar süt ilave ederek çorba kıvamına gelinceye kadar pişirin.

-Tuz ve karabiberle tatlandırıp ocaktan alın. Servis etmeden hemen önce tereyağında kavrulmuş pulbiber ve kıyılmış dereotu ile süsleyin. Servis yapın.

Ara sıcak: Fırında patates mücver





Malzemeler:

-5 adet patates

-3 adet kuru soğan

-1/2 demet maydanoz

-1/2 demet dereotu

-2 yumurta

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı kabartma tozu

-Karabiber

-Toz kırmızı biber

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Patatesin içerisinde bol miktarda nişasta olduğu için bu mücverde un kullanmanıza gerek yok. Ancak kıvamı cıvık gelirse biraz ekleyebilirsiniz.

-Patateslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin. Ardından sularını iyice sıkın.

-Soğanların kabuklarını soyup rendeleyin.Dereotu ve maydanozu incecik kıyın.

-Sebzelerin hepsini bir kapta birleştirin. Üzerine yumurtaları kırın, kabartma tozunu ilave edin.

-Son olarak baharatları, damak tadınıza göre ekleyin.

-Kaşıkla karıştırmaya başlayın ancak sulanmamasına özen gösterin. Bir fırın kabına ya da tepsisine yağlı kağıt serin.

-Mücver karışımına zeytinyağı ekleyin ve son kez karıştırıp, karışımı fırın kabının içine koyup yayın.

-Veya kaşıkla tek porsiyonluk şekilde tepsiye koyabilirsiniz.

-Önceden 200 derecede ısıttığınız fırında yaklaşık 25 dakika kontrollü pişirin.

-Fırından çıkınca biraz ılımasını bekleyin ve sarımsaklı yoğurtla servis edin.

Ana sayfa: Keskin tava

Malzemeler:

-600 gram pirzola

-3 yemek kaşığı tereyağı

-13-14 adet sarımsak

-3 büyük domates

-7 adet yeşil biber

-3 adet kırmızı biber

-30 gram kuyruk yağı

-1,5 tatlı kaşığı karabiber

-2 tatlı kaşığı toz biber

-1 yemek kaşığı domates salçası

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Öncelikle pirzolayı bir kaba alın.

-Üzerine karabiber, toz biber, tuz, zeytinyağı ekliyoruz iyice karıştırıp diğer malzemeler hazır olana kadar buzdolabına alın.

-Biberleri, domatesleri doğrayın.

-Ayrı bir kaseye domates salçasını alın üzerine 1 su bardağı su ekleyip iyice karıştırıp kıvama getirin ve bir kenara alın.

-Fırına vereceğiniz tepsinin en alt kısmına domatesleri üzerine kırmızı ve yeşil biberleri ekleyin üzerine sarımsak ekleyin.

-Kenarda hazırladığınız sosunuzdan tepsiye ekleyin.

-Dinlendirdiğiniz pirzolaları sebzelerin üzerine ekleyin. Pirzolanın üzerine tereyağı ve kuyruk yağı ekleyin.

-Fırına vermeden üzerini önce yağlı kağıt üzerinde alüminyum folyo ile kapatın.

-200 derecelik fırında önce 1 saat 20 dakika pişirin.

-Daha sonra fırından alıp üzerindeki aluminyum folyo ve yağlı kağıdı alıp 20 dakika kadar tekrar fırınlayın.

-Yemeğiniz hazır afiyet olsun!

Tatlı: Kadayıf dolması





Malzemeler:

-250 gr taze kadayıf

-1 su bardağı ceviz içi (mutfak robotunda çekilmiş)

-2 büyük boy yumurta

-2 çay bardağı süt

Şerbeti için:

-3 su bardağı toz şeker

-2 su bardağı su

-3-4 damla limon suyu

Kızartma için:

-1,5-2 su bardağı sıvı yağ

Servisi için:

-Ceviz içi ya da file fıstık

Nasıl yapılır?

-Şerbet için su ve şekeri orta ateşte karıştırarak kaynatın. Şeker eridikten sonra 5 dakika daha kaynamaya bırakın.

-Limon suyunu ekleyin karıştırın ve 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Şerbeti soğumaya bırakın.

-Yumurtaları bir kase içinde iyice çırpın. Üzerine sütü ilave edip karıştırın ve kenara alın.

-Küçük bir sos tenceresi içinde sıvığı ısıtın.

-Kadayıftan bir parça alın ve elinizle düzeltin.

-Uç kısmına biraz ceviz koyun ve üstte kalan kısmı cevizlerin üzerine kapatın. Başparmağınızla sıkıca bastırıp sarın.

-Dolmayı yumurtalı süte bulayın, fazla yumurtasını akılmak için çok hafifçe sıkın.

-Kızgın yağda dolmaları çevirerek kızartın.

-Kızaran dolmaları soğuk şerbete alın. 4-5 dakika şerbetini çektikten sonra servis tabağına alın.

-10-15 dakika dinlendirin, fıstık ya da ceviz serperek servis yapın.

Afiyet olsun.