Günün iftar menüsü: 21. gün

İftarın 21. günündeyiz ve artık son günlere doğru gelmeye başladık. Günün iftar menüsünde çorba olarak; analı kızlı çorbasıçorbası, ara sıcak olarak; kıymalı tortilla böreği ve ana yemek olarak ise nohutlu ıspanak tariflerini paylaştık. Tatlı olarak hafif ise sütlü prenses tatlısı sizleri bekliyor. İşte 21. gün iftar menüsü...

Çorba: Analı kızlı çorbası





Malzemeler:

-Yarım bardak nohut

-3 bardak köftelik bulgur

-3 soğan

-1,5 bardak koyun kıyma

-2/3 bardak tereyağı

-3 kaşık biber salçası

-1 tatlı kaşığı karabiber

-2 tatlı kaşığı kimyon

-2,5 tatlı kaşığı tuz

-250 gram dana kıyma

-1 bardak un

-3 kaşık sıvı yağ

-5 bardak et suyu

-2 kaşık domates salçası

-4 kaşık limon suyu

Nasıl yapılır?

-1 gün önceden suda beklettiğiniz nohutları bir bardak suda haşlayın.

-Bulguru yarım bardak sıcak suda 20 dakika kadar bekletin. İnce ince kıydığınız soğanları koyun kıymasıyla beraber sıvı yağda kavurun.

-1 kaşık biber salçasını da ekleyip kavurmaya devam edin.

-1 tatlı kaşığı kimyon ve yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra karıştırıp soğumaya bırakın.

-Bulguru 1 kaşık biber salçasıyla yoğurmaya başlayın. Baharatları da ekleyip yoğurmaya devam edin.

-Dana kıyma ve un ekleyin, yoğurup 10 dakika dinlendirin.

-Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda açın, içlerine kavurduğunuz kıymalı harçtan koyup yuvarlayın.

-Bulgurlu harcın bir kısmıyla da fındık büyüklüğünde toplar yapın.

-Kalan soğanları ince ince doğrayıp sıvıyağda soteleyin.

-Salça, et suyu, büyük köfteler ve tuzunu ekleyip 20 dakika kadar pişirdikten sonra küçük köfteler, nohut ve limon suyunu da ekleyip 10 dakika daha pişirin.

Ara sıcak: Kıymalı tortilla böreği





Malzemeler:

-250 gram dana kıyma

-1 adet soğan

-1 çay kaşığı tuz

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 çay kaşığı karabiber

-4 adet tortilla ekmeği

-1 adet yumurta sarısı

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Tavayı ısıtın ve tereyağını eritin.

-Küp küp doğradığınız soğanları tereyağında pembeleştirin ve kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edin.

-Tuz ve karabiberi ilave edip, kıyma suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

-Fırını 170 dereceye ayarlayın.

-Tortilla ekmeklerini ortadan ikiye bölün.

-Yumurta sarılarını çırpın ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ile sulandırın.

-Kestiğiniz ekmeklerin geniş kısmına kıymayı yerleştirin ve rulo şekilde yuvarlayın, bu aşamada dilerseniz kürdan yardımı ile pişene kadar sabitleyebilirsiniz.

-Üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağını sürüp fırında 10-15 dakika kontrol ederek pişirin.

Ana yemek: Nohutlu ıspanak yemeği





Malzemeler:

-1 adet soğan

-100 g yağsız kıyma

-500 g ıspanak

-2 su bardağı haşlanmış nohut

-4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1 çay bardağı sıcak su

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Soğanı yemeklik doğrayıp kızdırdığınız sıvı yağda yumuşayana kadar kavurun.

-Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

-Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

-İnce kıydığınız ıspanağı ekleyip sönene kadar kavurun.

-Suyunu ekleyip karıştırın.

-Kapağını kapatıp kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

-Nohutları ekleyip karıştırın ve birkaç dk. daha pişirin.

-Tuzunu ekleyip karıştırın ve ateşten alın.

Tatlı: Prenses tatlısı





Malzemeler:

Tabanı için:

-5 su bardağı süt

-1 su bardağı şeker

-1 su bardağı un

-125 gr tereyağı

-1 paket vanilya

-1 tatlı kaşığı nişasta

Üst katı için:

-1 su bardağı süt

-1 su bardağı su

-2 yemek kaşığı kakao

-1 su bardağı şeker

-4 yemek kaşığı un

-1 yumurta sarısı

Arası için:

-Kakaolu bisküvi

Nasıl yapılır?

-Taban için gereken malzemeleri yağ ve vanilya hariç karıştırın, koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

-Yağı ve vanilyayı ekleyip mikserde en az 15 dakika çırpın. Bu işlem kıvamı için çok önemli.

-Hazırladığınız muhallebiyi ıslattığınız orta boy bir cam tepsiye ya da kuplara dökün, üzerine kakaolu bisküvi dizin.

-Üst katı için gereken malzemeleri karıştırın, orta ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

-Hazırladığınız muhallebiyi yine mikserde 10-15 dakika çırpın. Eğer çok katılaşırsa mikserde çırparken süt ile açabilirsiniz.

-Koyu renkli muhallebiyi bisküvilerin üzerine eşit biçimde dökün, üzerini düzeltin.

-Buzdolabında tercihen bir gün dinledirip istediğinizi gibi süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun.