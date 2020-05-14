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14.05.2020 - 10:20 |

Günün iftar menüsü: 21. gün

Günün iftar menüsünün 21. günününde birbirinden lezzetli tarifler sizi bekliyor. Analı kızlı çorbası, kıymalı tortilla böreği ve ana yemek olarak ise nohutlu ıspanak yemeği tariflerine yer verdik. İşte 21. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 21. gün
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İftarın 21. günündeyiz ve artık son günlere doğru gelmeye başladık. Günün iftar menüsünde  çorba olarak; analı kızlı çorbasıçorbası, ara sıcak olarak; kıymalı tortilla böreği ve ana yemek olarak ise nohutlu ıspanak tariflerini paylaştık. Tatlı olarak hafif ise sütlü prenses tatlısı sizleri bekliyor. İşte 21. gün iftar menüsü...

Çorba: Analı kızlı çorbası

Günün iftar menüsü: 21. gün

Malzemeler:

-Yarım bardak nohut
-3 bardak köftelik bulgur
-3 soğan
-1,5 bardak koyun kıyma
-2/3 bardak tereyağı
-3 kaşık biber salçası
-1 tatlı kaşığı karabiber
-2 tatlı kaşığı kimyon
-2,5 tatlı kaşığı tuz
-250 gram dana kıyma
-1 bardak un
-3 kaşık sıvı yağ
-5 bardak et suyu
-2 kaşık domates salçası
-4 kaşık limon suyu

Nasıl yapılır?

-1 gün önceden suda beklettiğiniz nohutları bir bardak suda haşlayın.
-Bulguru yarım bardak sıcak suda 20 dakika kadar bekletin. İnce ince kıydığınız soğanları koyun kıymasıyla beraber sıvı yağda kavurun.
-1 kaşık biber salçasını da ekleyip kavurmaya devam edin.
-1 tatlı kaşığı kimyon ve yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra karıştırıp soğumaya bırakın.
-Bulguru 1 kaşık biber salçasıyla yoğurmaya başlayın. Baharatları da ekleyip yoğurmaya devam edin.
-Dana kıyma ve un ekleyin, yoğurup 10 dakika dinlendirin.
-Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda açın, içlerine kavurduğunuz kıymalı harçtan koyup yuvarlayın.
-Bulgurlu harcın bir kısmıyla da fındık büyüklüğünde toplar yapın.
-Kalan soğanları ince ince doğrayıp sıvıyağda soteleyin.
-Salça, et suyu, büyük köfteler ve tuzunu ekleyip 20 dakika kadar pişirdikten sonra küçük köfteler, nohut ve limon suyunu da ekleyip 10 dakika daha pişirin.

Ara sıcak: Kıymalı tortilla böreği

Günün iftar menüsü: 21. gün

Malzemeler:

-250 gram dana kıyma
-1 adet soğan
-1 çay kaşığı tuz
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 çay kaşığı karabiber
-4 adet tortilla ekmeği
-1 adet yumurta sarısı
-1 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Tavayı ısıtın ve tereyağını eritin.
-Küp küp doğradığınız soğanları tereyağında pembeleştirin ve kıymayı ilave ederek kavurmaya devam edin.
-Tuz ve karabiberi ilave edip, kıyma suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.
-Fırını 170 dereceye ayarlayın.
-Tortilla ekmeklerini ortadan ikiye bölün.
-Yumurta sarılarını çırpın ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ile sulandırın.
-Kestiğiniz ekmeklerin geniş kısmına kıymayı yerleştirin ve rulo şekilde yuvarlayın, bu aşamada dilerseniz kürdan yardımı ile pişene kadar sabitleyebilirsiniz.
-Üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağını sürüp fırında 10-15 dakika kontrol ederek pişirin.

Ana yemek: Nohutlu ıspanak yemeği

Günün iftar menüsü: 21. gün

Malzemeler:

-1 adet soğan
-100 g yağsız kıyma
-500 g ıspanak
-2 su bardağı haşlanmış nohut
-4-5 yemek kaşığı sıvı yağ
-1 yemek kaşığı domates salçası
-1 çay bardağı sıcak su
-Tuz

Nasıl yapılır?

-Soğanı yemeklik doğrayıp kızdırdığınız sıvı yağda yumuşayana kadar kavurun.
-Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
-Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
-İnce kıydığınız ıspanağı ekleyip sönene kadar kavurun.
-Suyunu ekleyip karıştırın.
-Kapağını kapatıp kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
-Nohutları ekleyip karıştırın ve birkaç dk. daha pişirin.
-Tuzunu ekleyip karıştırın ve ateşten alın.

Tatlı: Prenses tatlısı

Günün iftar menüsü: 21. gün

Malzemeler:

Tabanı için:

-5 su bardağı süt
-1 su bardağı şeker
-1 su bardağı un
-125 gr tereyağı
-1 paket vanilya
-1 tatlı kaşığı nişasta

Üst katı için:

-1 su bardağı süt
-1 su bardağı su
-2 yemek kaşığı kakao
-1 su bardağı şeker
-4 yemek kaşığı un
-1 yumurta sarısı

Arası için:

-Kakaolu bisküvi

Nasıl yapılır?

-Taban için gereken malzemeleri yağ ve vanilya hariç karıştırın, koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
-Yağı ve vanilyayı ekleyip mikserde en az 15 dakika çırpın. Bu işlem kıvamı için çok önemli.
-Hazırladığınız muhallebiyi ıslattığınız orta boy bir cam tepsiye ya da kuplara dökün, üzerine kakaolu bisküvi dizin.
-Üst katı için gereken malzemeleri karıştırın, orta ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
-Hazırladığınız muhallebiyi yine mikserde 10-15 dakika çırpın. Eğer çok katılaşırsa mikserde çırparken süt ile açabilirsiniz.
-Koyu renkli muhallebiyi bisküvilerin üzerine eşit biçimde dökün, üzerini düzeltin.
-Buzdolabında tercihen bir gün dinledirip istediğinizi gibi süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun.

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