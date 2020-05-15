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15.05.2020 - 10:51 |

Günün iftar menüsü: 22.gün

Günün iftar menüsünde içinizi ferahlatacak çorba tarifi ve evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz tavuk şiş tarifi bulunuyor. 22. gün iftar menülerini sizinle paylaştık. İşte 22. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 22.gün
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Günün iftar menüsünün 22. gününde, çorba olarak; soğuk nohutlu buğdaylı soğuk çorba, ara sıcak olarak; pastırmalı kaşarlı milföy,  ana yemek olarak ise tavuk şiş tarifini sizinle paylaştık. Bu güzel menüyü kakaolu ıslak kurabiye ile kapatmak istedik. İşte 22. gün iftar menüsü...

Çorba: Nohutlu buğdaylı soğuk çorba

Günün iftar menüsü: 22.gün

Malzemeler:

-2 su bardağı haşlanmış buğday
-1 su bardağı haşlanmış nohut
-2 su bardağını biraz geçik yoğurt veya 500 gr. ölçüsünde yoğurt
-1.5 su bardağı su
-1 tatlı kaşığı kuru nane veya taze nane yaprakları
-Tuz
-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Yoğurdu çırpın,kıvamını hafif koyu ayran kıvamında olacak şekilde su ile açın.
-Haşlanmış buğday,haşlanmış nohut,tuz ve nane ekleyin karıştırın.
-Taze nane kullanacaksanız incecik kıyın öyle karıştırın.
-Zeytinyağı gezdirin servis yapın.

Ara sıcak: Pastırmalı kaşarlı milföy

Günün iftar menüsü: 22.gün

Malzemeler:

-Milföy hamuru
-Pastırma
-Kaşar peyniri

Nasıl yapılır?

-Milföyler buzluktan çıkarılıp oda sıcaklığında bekletilir.
-Yumuşayınca içine, ince ince kıyılan pastırmalar ve dilim halinde hazırlanan kaşar peyniri koyulur.
-Üçgen şeklinde kapatılır. Kaşar peynirlerinin tepsiye akmasını engellemek için uçları yapıştırılır.
-Tepsiye dizilir. Önceden ısınmış fırında 180-190 derecede üzerleri kızarana kadar pişirilir.

Ana yemek: Tavada tavuk şiş

Günün iftar menüsü: 22.gün

Malzemeler:

-2 adet bütün tavuk göğüs
-1 yemek kaşığı sulu yoğurt/ayran
-1 tatlı kaşığı salça
-1 çay kaşığı tuz
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı nane
-1 çay kaşığı kekik
-1 yemek kaşığı zeytinyağ
-1//2 çay bardağı sıvıyağ

Nasıl yapılır?

-Tavuğu büyük küpler halinde doğrayın,
-Yoğurt, salça, tuz, zeytinyağ ve baharatları ekleyip harmanlayın,
-Buzdolabında yarım saat bekletin,
-Tavukları şişlere dizin,
-Sıvıyağı geniş bir tavada kızdırın,
-Şişlerin her yanını iyice kızartın,
-Lavaşın üzerine alıp doğranmış soğan, közlenmiş domates ve biberle servis yapın.

Tatlı: Kakaolu ıslak kurabiye

Günün iftar menüsü: 22.gün

Hamuru için:

-125 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)
-120 ml. sıvı yağ
-1 adet yumurta
-1 1 su bardağı pudra şekeri
-4 yemek kaşığı kakao
-1 tatlı kaşığı vanilya özütü (tercihe bağlı)
-3 su bardağı un
-1 paket kabartma tozu

Şurubu için:

-1 su bardağı toz şeker
-1 su bardağı su (oda sıcaklığında)

Servisi için:

-1 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

Nasıl yapılır?

-Fırını 180 derecede ısıtın. Derin bir karıştırma kabına tereyağı ve sıvı yağı alın, yumurtayı ekleyin, pudra şekeri, kakao ve vanilyayı ilave edin.
-Parmak uçlarınızla tereyağını ezerek malzemeleri karıştırın.
-Elenmiş un ve kabartma tozunu azar azar ekleyip kurabiye hamurunu bütünleşene kadar yoğurmaya başlayın.
-Bir fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın.
-Yuvarladığınız hamurların orta kısımlarına işaret parmağınızla hafifçe bastırıp düğme şekli verin ve fırın tepsisine dizin.
-Önceden ısıtılmış fırında, hazırladığınız kurabiyeleri 20-23 dakika kadar pişirin. Üstleri çatlayınca fırından çıkartın.
-Bu esnada şerbeti hazırlayın. Yayvan bir kaseye toz şekeri ve suyu aktarın. Şeker tamamen eriyene kadar kaşıkla karıştırın.
-Kurabiyelerin ilk sıcağının geçmesi için 3 dakika serin bir yerde bekletin. Her bir kurabiyenin altını ve üstünü şekerli suya batırıp tepsiye dizin.
-Şerbeti içine çekmesi için en az yarım saat beklettikten sonra üzerlerine hindistan cevizi serpin.

Afiyet olsun.

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