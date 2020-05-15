Günün iftar menüsü: 22.gün

Günün iftar menüsünün 22. gününde, çorba olarak; soğuk nohutlu buğdaylı soğuk çorba, ara sıcak olarak; pastırmalı kaşarlı milföy, ana yemek olarak ise tavuk şiş tarifini sizinle paylaştık. Bu güzel menüyü kakaolu ıslak kurabiye ile kapatmak istedik. İşte 22. gün iftar menüsü...

Çorba: Nohutlu buğdaylı soğuk çorba





Malzemeler:

-2 su bardağı haşlanmış buğday

-1 su bardağı haşlanmış nohut

-2 su bardağını biraz geçik yoğurt veya 500 gr. ölçüsünde yoğurt

-1.5 su bardağı su

-1 tatlı kaşığı kuru nane veya taze nane yaprakları

-Tuz

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Yoğurdu çırpın,kıvamını hafif koyu ayran kıvamında olacak şekilde su ile açın.

-Haşlanmış buğday,haşlanmış nohut,tuz ve nane ekleyin karıştırın.

-Taze nane kullanacaksanız incecik kıyın öyle karıştırın.

-Zeytinyağı gezdirin servis yapın.

Ara sıcak: Pastırmalı kaşarlı milföy





Malzemeler:

-Milföy hamuru

-Pastırma

-Kaşar peyniri

Nasıl yapılır?

-Milföyler buzluktan çıkarılıp oda sıcaklığında bekletilir.

-Yumuşayınca içine, ince ince kıyılan pastırmalar ve dilim halinde hazırlanan kaşar peyniri koyulur.

-Üçgen şeklinde kapatılır. Kaşar peynirlerinin tepsiye akmasını engellemek için uçları yapıştırılır.

-Tepsiye dizilir. Önceden ısınmış fırında 180-190 derecede üzerleri kızarana kadar pişirilir.

Ana yemek: Tavada tavuk şiş





Malzemeler:

-2 adet bütün tavuk göğüs

-1 yemek kaşığı sulu yoğurt/ayran

-1 tatlı kaşığı salça

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı nane

-1 çay kaşığı kekik

-1 yemek kaşığı zeytinyağ

-1//2 çay bardağı sıvıyağ

Nasıl yapılır?

-Tavuğu büyük küpler halinde doğrayın,

-Yoğurt, salça, tuz, zeytinyağ ve baharatları ekleyip harmanlayın,

-Buzdolabında yarım saat bekletin,

-Tavukları şişlere dizin,

-Sıvıyağı geniş bir tavada kızdırın,

-Şişlerin her yanını iyice kızartın,

-Lavaşın üzerine alıp doğranmış soğan, közlenmiş domates ve biberle servis yapın.

Tatlı: Kakaolu ıslak kurabiye





Hamuru için:

-125 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)

-120 ml. sıvı yağ

-1 adet yumurta

-1 1 su bardağı pudra şekeri

-4 yemek kaşığı kakao

-1 tatlı kaşığı vanilya özütü (tercihe bağlı)

-3 su bardağı un

-1 paket kabartma tozu

Şurubu için:

-1 su bardağı toz şeker

-1 su bardağı su (oda sıcaklığında)

Servisi için:

-1 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

Nasıl yapılır?

-Fırını 180 derecede ısıtın. Derin bir karıştırma kabına tereyağı ve sıvı yağı alın, yumurtayı ekleyin, pudra şekeri, kakao ve vanilyayı ilave edin.

-Parmak uçlarınızla tereyağını ezerek malzemeleri karıştırın.

-Elenmiş un ve kabartma tozunu azar azar ekleyip kurabiye hamurunu bütünleşene kadar yoğurmaya başlayın.

-Bir fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın.

-Yuvarladığınız hamurların orta kısımlarına işaret parmağınızla hafifçe bastırıp düğme şekli verin ve fırın tepsisine dizin.

-Önceden ısıtılmış fırında, hazırladığınız kurabiyeleri 20-23 dakika kadar pişirin. Üstleri çatlayınca fırından çıkartın.

-Bu esnada şerbeti hazırlayın. Yayvan bir kaseye toz şekeri ve suyu aktarın. Şeker tamamen eriyene kadar kaşıkla karıştırın.

-Kurabiyelerin ilk sıcağının geçmesi için 3 dakika serin bir yerde bekletin. Her bir kurabiyenin altını ve üstünü şekerli suya batırıp tepsiye dizin.

-Şerbeti içine çekmesi için en az yarım saat beklettikten sonra üzerlerine hindistan cevizi serpin.

Afiyet olsun.