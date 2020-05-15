Günün iftar menüsü: 22.gün
Günün iftar menüsünde içinizi ferahlatacak çorba tarifi ve evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz tavuk şiş tarifi bulunuyor. 22. gün iftar menülerini sizinle paylaştık. İşte 22. gün iftar menüsü...
Günün iftar menüsünün 22. gününde, çorba olarak; soğuk nohutlu buğdaylı soğuk çorba, ara sıcak olarak; pastırmalı kaşarlı milföy, ana yemek olarak ise tavuk şiş tarifini sizinle paylaştık. Bu güzel menüyü kakaolu ıslak kurabiye ile kapatmak istedik. İşte 22. gün iftar menüsü...
Çorba: Nohutlu buğdaylı soğuk çorba
Malzemeler:
-2 su bardağı haşlanmış buğday
-1 su bardağı haşlanmış nohut
-2 su bardağını biraz geçik yoğurt veya 500 gr. ölçüsünde yoğurt
-1.5 su bardağı su
-1 tatlı kaşığı kuru nane veya taze nane yaprakları
-Tuz
-3 yemek kaşığı zeytinyağı
Nasıl yapılır?
-Yoğurdu çırpın,kıvamını hafif koyu ayran kıvamında olacak şekilde su ile açın.
-Haşlanmış buğday,haşlanmış nohut,tuz ve nane ekleyin karıştırın.
-Taze nane kullanacaksanız incecik kıyın öyle karıştırın.
-Zeytinyağı gezdirin servis yapın.
Ara sıcak: Pastırmalı kaşarlı milföy
Malzemeler:
-Milföy hamuru
-Pastırma
-Kaşar peyniri
Nasıl yapılır?
-Milföyler buzluktan çıkarılıp oda sıcaklığında bekletilir.
-Yumuşayınca içine, ince ince kıyılan pastırmalar ve dilim halinde hazırlanan kaşar peyniri koyulur.
-Üçgen şeklinde kapatılır. Kaşar peynirlerinin tepsiye akmasını engellemek için uçları yapıştırılır.
-Tepsiye dizilir. Önceden ısınmış fırında 180-190 derecede üzerleri kızarana kadar pişirilir.
Ana yemek: Tavada tavuk şiş
Malzemeler:
-2 adet bütün tavuk göğüs
-1 yemek kaşığı sulu yoğurt/ayran
-1 tatlı kaşığı salça
-1 çay kaşığı tuz
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı nane
-1 çay kaşığı kekik
-1 yemek kaşığı zeytinyağ
-1//2 çay bardağı sıvıyağ
Nasıl yapılır?
-Tavuğu büyük küpler halinde doğrayın,
-Yoğurt, salça, tuz, zeytinyağ ve baharatları ekleyip harmanlayın,
-Buzdolabında yarım saat bekletin,
-Tavukları şişlere dizin,
-Sıvıyağı geniş bir tavada kızdırın,
-Şişlerin her yanını iyice kızartın,
-Lavaşın üzerine alıp doğranmış soğan, közlenmiş domates ve biberle servis yapın.
Tatlı: Kakaolu ıslak kurabiye
Hamuru için:
-125 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)
-120 ml. sıvı yağ
-1 adet yumurta
-1 1 su bardağı pudra şekeri
-4 yemek kaşığı kakao
-1 tatlı kaşığı vanilya özütü (tercihe bağlı)
-3 su bardağı un
-1 paket kabartma tozu
Şurubu için:
-1 su bardağı toz şeker
-1 su bardağı su (oda sıcaklığında)
Servisi için:
-1 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi
Nasıl yapılır?
-Fırını 180 derecede ısıtın. Derin bir karıştırma kabına tereyağı ve sıvı yağı alın, yumurtayı ekleyin, pudra şekeri, kakao ve vanilyayı ilave edin.
-Parmak uçlarınızla tereyağını ezerek malzemeleri karıştırın.
-Elenmiş un ve kabartma tozunu azar azar ekleyip kurabiye hamurunu bütünleşene kadar yoğurmaya başlayın.
-Bir fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın.
-Yuvarladığınız hamurların orta kısımlarına işaret parmağınızla hafifçe bastırıp düğme şekli verin ve fırın tepsisine dizin.
-Önceden ısıtılmış fırında, hazırladığınız kurabiyeleri 20-23 dakika kadar pişirin. Üstleri çatlayınca fırından çıkartın.
-Bu esnada şerbeti hazırlayın. Yayvan bir kaseye toz şekeri ve suyu aktarın. Şeker tamamen eriyene kadar kaşıkla karıştırın.
-Kurabiyelerin ilk sıcağının geçmesi için 3 dakika serin bir yerde bekletin. Her bir kurabiyenin altını ve üstünü şekerli suya batırıp tepsiye dizin.
-Şerbeti içine çekmesi için en az yarım saat beklettikten sonra üzerlerine hindistan cevizi serpin.
Afiyet olsun.