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16.05.2020 - 00:00 |

Günün iftar menüsü: 23.gün

Günün iftar menüsünün 23. günününde çok besleyici bakla çorbası sizi bekliyor. Çorbanın yanında ara sıcak olarak; peynirli köfte, ana yemek olarak ise Arnavut yemeği elbasan tava tarifini paylaştık. Tatlıyı merak ediyorsanız haberimizi okumaya devam edin. İşte 23. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 23.gün
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23. gün iftar menüsünde çorba olarak bakla çorbası, ara sıcak olarak peynirli köfte ve ana yemek olarak ise Arnavut yemeği olan elbasan tava tariflerini paylaştık. Tüm bu yemeklerin yanında ise tam da mevsimi olan erikli turta tatlısı mükemmel bir seçim olacaktır. İşte 23. gün iftar menüsü...

Çorba: Bakla çorbası

Günün iftar menüsü: 23.gün

Malzemeler:

-350 gr bakla
-1 çay bardağı ayçiçeği yağı
-4-5 taze soğan
-2 dal dereotu
-6 su bardağı sıcak et suyu
-1 çorba kaşığı un
-1 limonun suyu
-1 çay kaşığı pulbiber
-Tuz

Terbiyesi için:

-1 yumurta
-2,5 çorba kaşığı un
-3 çorba kaşığı yoğurt

Bakla çorbası nasıl yapılır?

-Baklaların uç kısımlarını koparıp temizleyin. Yıkayıp süzün ve kararmaması için bir çorba kaşığı un ve limon suyu ilaveli suda 10 dakika bekletin.
-Süzüp küçük parçalara doğrayın. Taze soğanları temizleyip kıyın.
-Dereotunu temizleyip dal dal ayırın. Ayçiçeği yağını tencerede ısıtıp baklayı ekleyin. Baklaların rengi değişene kadar karıştırarak soteleyin.
-Taze soğan, sıcak et suyu ve tuzu ilave edip sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirin.
-Terbiyesi için un, yumurta ve yoğurdu bir kasede çırpın. Bir kepçe kadar çorba suyunu azar azar ekleyip karıştırın.
-Terbiyeyi kaynamakta olan çorbaya azar azar ilave ederek karıştırın. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.
-Kaselere paylaştırıp dereotu ve pulbiberle süsleyin. Sıcak servis yapın.

Ara sıcak: Peynirli köfte

Günün iftar menüsü: 23.gün

Malzemeler:

-250 gr lor peyniri (2 su bardağı kadar)
-2 yumurta
-Yarım paket kabartma tozu
-2-3 yemek kasığı un
-Pul biber
-Tuz
-Maydanoz

Üstü için:

-Yumurta sarısı
-2 yemek kasığı galeta unu

Nasıl yapılır?

-Yumurtanın birinin sarısını kızartırken kullanmak için ayırın, maydanozu hatta dilerseniz dereotunu ince ince kıyın.
-Tüm malzemeleri ele yapışmayan bir hamur olacak şekilde güzelce yoğurun. Kadınbudu köfte yapar gibi şekillendirin.
-Tavaya biraz sıvı yağ koyun, yağ kızgınken önce yumurta sarısına sonra galeta ununa buladığımız köfteleri kızartın.

Ana yemek: Elbasan tava

Günün iftar menüsü: 23.gün

Malzemeler:

-1 kilo gram dana kuşbaşı eti
-2 kuru soğan
-3-4 diş sarımsak
-1 kaşık salça
-Baharat
-1 büyük patates
-1 bardak kadar bezelye

Sosu için:

-6 kaşık un
-2 su bardağı süt
-1 su barsağı et suyu
-2 yumurta akı
-1 su bardağı yoğurt

Üzeri için:

-2 yumurta sarısı
-Rende kaşar

Elbasan tava nasıl yapılır?

-Etlerimizi haşlayalım. Soğanları doğrayıp yağda kavuralım.
-Biraz kavrulunca sarımsak ve küp patatesleri ekleyelim. Daha sonra salçasını da koyup eti ekleyin.
-Bezelyesini de ekledikten sonra arzu ettiğiniz baharatları ve tuzunu ekleyip sebzeler pişene kadar pişirin.
-Sosu için unu yarım bardak kadar sıvı yağda kokusu çıkana kadar kavurun. Sonrasında süt ve et suyunu da ekleyin.
-Kaynayınca altını kısıp yumurta akı ve yoğurdu ekleyip hemen karıştırın ve tuzunu atın.
-Etleri ister tek kişilik ister büyük fırın kabına alın. Üzerine hazırlamış olduğunuz sosu dökün.
-Sosunda üzerine yumurta sarılarını sürüp rende kaşarı dökün. Peynir eriyip nar gibi kızarınca fırından çıkarın.

Tatlı: Erikli turta

Günün iftar menüsü: 23.gün

Malzemeler:

-1 yumurta
-4 yemek kaşığı tereyağ
-7 yemek kaşığı yoğurt
-2 kahve fincanı pudra şekeri
-2 kahve fincanı zeytinyağı
-1 kahve fincanı mısır nişastası
-5 su bardağına yakın un
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya

İç harcı için:

-12 adet mürdüm eriği
-Yarım çay bardağı şeker
-1 çay kaşığının ucuyla tarçın
Üzeri için:

-Pudra şekeri

Nasıl yapılır?

-İç harcı için çekirdeklerini çıkarttığımız erikleri rondodan geçiriyoruz. Şekerle bir kaba alıp ara sıra karıştırarak pişirmeye bırakıyoruz.
-Hafif suyunu çekince tarçını da ekleyip altını kapatarak dinlendiriyoruz.
-Turtamız için un ve kabartma tozu hariç diğer malzemelerimizi bir kabın içine alarak karıştırıyoruz.
-Ununu ve kabartma tozunu da kontrollü bir şekilde ilave ederek sert olmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz.
-Hamurumuzu tezgaha alarak şekilde görüldüğü gibi iki parçaya bölüyoruz. Büyük hamurumuzu tepsiden biraz büyük olacak şekilde açıyoruz.
-Büyük boy borcamımızın içini yağlayarak açtığımız hamurumuzu yerleştiriyoruz. İçine çatalla delikler açarak erikli harcımızı yerleştiriyoruz.
-Küçük hamurumuzdan şeritler yaparak turtamızın üzerini kafes şeklinde kapatıyoruz.
-Hamurumuzun kenarlarını üste katlayıp 180 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz.
-Pişen turtamızı soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis ediyoruz.

Afiyet olsun.

 

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