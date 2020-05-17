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17.05.2020 - 00:00 |

Günün iftar menüsü: 24. gün

Günün iftar menüsünün 24. gününde hafif ama doyurucu tariflere verdik. Özellikle köfte özleyenler 24. gün iftar menüsüne mutlaka göz atmalı. İşte 24. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 24. gün
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Günün iftar menüsünün 24. gününde, çorba olarak; süzme mercimek çorbası, salata olarak hafif ve tazeliği ile rokalı domates salatası, ana yemek olarak ise kuru köfte tarifini sizinle paylaştık. Bu güzel menüyü klasik tatlı olan gelin pastası ile kapatmak istedik. İşte 24. gün iftar menüsü...

Çorba: Süzme mercimek çorbası

Günün iftar menüsü: 24. gün

Malzemeler:

-1 bardak kırmızı mercimek
-1 soğan
-2 diş sarımsak
-3-4 kaşık sıvıyağ
-2 kaşık un
-4 bardak sıcak su
-2 bardak sıcak et suyu
-Yarım limon suyu
-1 tatlı kaşığı tuz

Sosu İçin:

-1 kaşık tereyağı
-1 tatlı kaşığı pulbiber

Nasıl yapılır?

-İnce ince doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı sıvıyağda kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.
-Yıkayıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ilave edip karıştırın. Et suyunu ve suyu ekleyip orta ateşte mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin
-Blenderdan geçirdiğiniz çorbayı daha sonra süzgeçten geçirin. Son olarak tuzunu ve limon suyunu ilave edip karıştırın.
-Sosu için tereyağını tavada eritin. İçine pulbiber ilave edip karıştırın. Çorbanın içine sosu döküp karıştırın.
-Çorbanızı sıcak servis edin.

Salata: Rokalı domates salatası

Günün iftar menüsü: 24. gün

Malzemeler :

-Domates (orta boy) 8 Adet
-Roka 1/2 demet
-Tere 1/2 demet
-Peynir

Sos için:

-Komili sızma zeytinyağı 3 Çorba kaşığı
-Limon 1/2 Adet
-Sirke 1 Tatlı Kaşığı
-Tuz

Nasıl yapılır?

-Domatesleri kabuklarını soyduktan sonra, halka halka doğrayın.
-Roka ve tereyi yıkayıp, süzün. Yuvarlak bir servis tabağının ortasına roka ve tere yapraklarını yerleştirin.
-Kenarlarına domates halkalarını düzgünce yerleştirin.
-Bir kasede Komili Sızma zeytinyağını, limon suyu, sirke ve tuzu karıştırın.
-Salatanın üzerine döküp servis yapın.

Ana yemek: Kuru köfte

Günün iftar menüsü: 24. gün

Malzemeler:

-500 gr dana kıyma
-1 su bardağı bayat ekmek için, rendelenmiş
-2 adet rendelenmiş soğan
-Yarım demet maydanoz
-1 çay kaşığı karabiber
-2 çay kaşığı kimyon
-1 çay kaşığı karbonat
-2 çay kaşığı tuz
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 su bardağı kızartmak için sıvı yağ

Nasıl yapılır?

-Redelenmiş bayat ekmek içini, kıyılmış maydanozu, karbonatı, tuzu ve baharatı küçük
bir kapta harmanlayın.
-Kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın. Harmanladığınız malzemei ve zeytinyağını ekleyin.
İyice yoğurun.
-Yoğurduğunuz köfte hamurunun üzerini örtüp buzdolabında yarım saat bekletin.
-Beklettiğiniz köfte hamurundan yarım yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp
avucunuzda şekillendirin. Kızgın yağda kızartın.

Tatlı: Gelin pastası

Günün iftar menüsü: 24. gün

Malzemeler:

-4 adet yumurta
-1 su bardağıtoz şeker
-1 su bardağı un
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya

Islatmak için:

-2,5 su bardağı soğuk süt

Muhallebisi için:

-1 litre süt
-1 su bardağı toz şeker
-3 yemek kaşığı un
-2,5 yemek kaşığı nişasta
-1 paket krem şanti

Üzeri için:

-3-4 yemek kaşığı hindistan cevizi
-50 gram fındık içi

Nasıl yapılır?

-Kekini hazırlamak için; derin bir kaba yumurtaları kırın ve üstüne toz şekeri ilave edin. Köpük kıvamına gelene dek, bir mikser yardımıyla yaklaşık 4-5 dakika boyunca çırpın.
-Ardından bu karışıma un, kabartma tozu ve toz vanilini de ilave edip, mikserle 3 dakika daha çırpın.
-Hazırladığınız kek karışımını sadece dibini yağladığınız kare, ısıya dayanıklı bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın. Pişme sırasında ara ara kontrol etmeyi unutmayın.
-Kekiniz piştikten sonra fırından çıkartın ve tamamen soğuması için bir kenara kaldırın.
-Kek tamamen soğuduktan sonra üstüne sütü dökün ve sütün hepsini çekmesi için yaklaşık 20 dakika kadar bir kenarda bekletin.
-Muhallebisi için; süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın ve bir tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın.
-Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayıp, boza gibi yoğun bir kıvam aldığında altını kapatın.
-Muhallebi biraz ılıklaştıktan sonra içersine toz krem şantiyi katın ve bir mikser yardımıyla yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpın.
-Sütü içerisine tamamen çekmiş olan kekinizin üstüne muhallebiyi güzelce yayın ve üstünü streç filmle kaplayıp bir gece buzdolabında bekletin.
-Ertesi gün üstünü bolca hindistan ceviziyle kaplayın. Dilimleyin ve kırık fındıkla süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun. 

 

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